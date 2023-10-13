Марита — ваш гид в Риме

Провела экскурсии для 141 туриста

По профессии я историк культуры. Защитив диссертацию во Флоренции и проработав несколько лет редактором раздела «Путешествия и культура» в журнале «Вокруг света», я переехала в Рим, где попала в среду искусствоведов и арт-дилеров. Они открыли для меня город крошечных церквей с великими шедеврами, неприметных подворотен с ренессансными саркофагами, уютных кафе и очаровательных безлюдных переулков. А я, в свою очередь, буду рада показать его вам.

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