Сокровища палаццо Барберини

Посетить первый барочный дворец в мире и расшифровать шедевры великих итальянских мастеров

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Палаццо Барберини — возможность насладиться итальянским искусством без толпы людей. Мы пройдём по квадратной лестнице Бернини и по овальной лестнице Борромини. Полюбуемся фантастически красивым потолком, увидим шедевры Рафаэля и Караваджо, Липпи и Перуджино. Я помогу вам разобраться в истории искусства и понять, чем один стиль отличается от другого.
Сокровища палаццо Барберини
Сокровища палаццо Барберини
Сокровища палаццо Барберини
Сокровища палаццо Барберини
Сокровища палаццо Барберини
Сокровища палаццо Барберини
Сокровища палаццо Барберини
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

Гуляя по палаццо Барберини, вы узнаете:

  • Что ученики Рафаэля изменили в знаменитой «Форнарине» после смерти художника
  • Какие детали «Юдифи с головой Олоферна» Караваджо встречаются в других его работах
  • Какое неожиданное сравнение пришло на ум главному исследователю итальянского барокко при виде огромных пчел на потолке палаццо
  • Кто придумал термин «маньеризм»
  • Почему барокко зародилось именно в Риме и как на это повлиял папа Урбан VIII

После посещения палаццо мы дойдём до соседней церкви Сан-Карлино — маленького шедевра Борромини — и до церкви Санта-Мария-делла-Виттория, где можно увидеть знаменитую «Святую Терезу в экстазе» Бернини.

Организационные детали

  • Входные билеты оплачиваются дополнительно — 12 евро с человека, дети до 18 лет бесплатно. Для гида билет покупать не нужно.
  • Билет в галерею Барберини дает право на посещение галереи Корсини в Трастевере

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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