Посетить первый барочный дворец в мире и расшифровать шедевры великих итальянских мастеров
Палаццо Барберини — возможность насладиться итальянским искусством без толпы людей. Мы пройдём по квадратной лестнице Бернини и по овальной лестнице Борромини. Полюбуемся фантастически красивым потолком, увидим шедевры Рафаэля и Караваджо, Липпи и Перуджино. Я помогу вам разобраться в истории искусства и понять, чем один стиль отличается от другого.
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Описание
Что вас ожидает
Гуляя по палаццо Барберини, вы узнаете:
- Что ученики Рафаэля изменили в знаменитой «Форнарине» после смерти художника
- Какие детали «Юдифи с головой Олоферна» Караваджо встречаются в других его работах
- Какое неожиданное сравнение пришло на ум главному исследователю итальянского барокко при виде огромных пчел на потолке палаццо
- Кто придумал термин «маньеризм»
- Почему барокко зародилось именно в Риме и как на это повлиял папа Урбан VIII
После посещения палаццо мы дойдём до соседней церкви Сан-Карлино — маленького шедевра Борромини — и до церкви Санта-Мария-делла-Виттория, где можно увидеть знаменитую «Святую Терезу в экстазе» Бернини.
Организационные детали
- Входные билеты оплачиваются дополнительно — 12 евро с человека, дети до 18 лет бесплатно. Для гида билет покупать не нужно.
- Билет в галерею Барберини дает право на посещение галереи Корсини в Трастевере
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Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марита — ваш гид в Риме
Провела экскурсии для 141 туриста
По профессии я историк культуры. Защитив диссертацию во Флоренции и проработав несколько лет редактором раздела «Путешествия и культура» в журнале «Вокруг света», я переехала в Рим, где попала в среду искусствоведов и арт-дилеров. Они открыли для меня город крошечных церквей с великими шедеврами, неприметных подворотен с ренессансными саркофагами, уютных кафе и очаровательных безлюдных переулков. А я, в свою очередь, буду рада показать его вам.
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