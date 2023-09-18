Замок кардинала Фарнезе и озеро Вико: путешествие из Рима

Увидеть фрески 16 века, открыть тайны прошлого и искупаться в кратере вулкана

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Едем в городок Капрарола, «жемчужина» которого — роскошная резиденция кардинала Фарнезе. В её стенах отлично сохранились богатые интерьеры и уникальные фрески.

Мы побываем в парадных залах, прогуляемся по живописному саду, а в завершение искупаемся в вулканическом озере. Поездка приоткроет любопытные подробности из жизни влиятельного семейства и Ватикана!
Замок кардинала Фарнезе и озеро Вико: путешествие из Рима
Замок кардинала Фарнезе и озеро Вико: путешествие из Рима
Замок кардинала Фарнезе и озеро Вико: путешествие из Рима
Замок кардинала Фарнезе и озеро Вико: путешествие из Рима
Замок кардинала Фарнезе и озеро Вико: путешествие из Рима
Замок кардинала Фарнезе и озеро Вико: путешествие из Рима
Замок кардинала Фарнезе и озеро Вико: путешествие из Рима
Замок кардинала Фарнезе и озеро Вико: путешествие из Рима
Замок кардинала Фарнезе и озеро Вико: путешествие из Рима
Замок кардинала Фарнезе и озеро Вико: путешествие из Рима
Замок кардинала Фарнезе и озеро Вико: путешествие из Рима
Замок кардинала Фарнезе и озеро Вико: путешествие из Рима
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Дворец-крепость

В отличие от виллы Д’Эсте, откуда австрийцы вывезли всё ценное, резиденция Фарнезе была в частных руках, что уберегло её богатства. И это настоящее сокровище Ренессанса! Уникальные фрески, созданные лучшими художниками 16 века, с пола до потолка украшают и парадную винтовую лестницу, и залы. Мы полюбуемся внутренним убранством монументальной пятиугольной крепости, а затем прогуляемся по красивому саду.

Вы узнаете историю влиятельного рода Фарнезе, из которого вышли не только кардиналы и королевы, но и любовница Папы Римского Александра VI. А ещё я расскажу, почему на фамильном гербе изображены французские лилии.

В кратере вулкана

Затем мы посетим озеро Вико. Оно находится на высоте 507 метров над уровнем моря в кратере вулканического массива Чимини. Выглядит завораживающе! На берегу пообедаем, а затем при желании искупаемся.

Организационные детали

Возьмите с собой купальные принадлежности.

Дополнительные расходы

  • Трансфер: Opel Zafira (200 евро за машину) или Mercedes (600 евро). Также мы можем поехать на вашем авто (в нём должно быть место для гида).
  • Входные билеты: во дворец (10 евро, детям до 18 лет бесплатно) и в сад (5 евро для взрослых и 2,5 евро для детей)
  • Обед по желанию

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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