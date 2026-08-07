Едем в городок Капрарола, «жемчужина» которого — роскошная резиденция кардинала Фарнезе. В её стенах отлично сохранились богатые интерьеры и уникальные фрески. Мы побываем в парадных залах, прогуляемся по живописному саду, а в завершение искупаемся в вулканическом озере. Поездка приоткроет любопытные подробности из жизни влиятельного семейства и Ватикана!

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Дворец-крепость

В отличие от виллы Д’Эсте, откуда австрийцы вывезли всё ценное, резиденция Фарнезе была в частных руках, что уберегло её богатства. И это настоящее сокровище Ренессанса! Уникальные фрески, созданные лучшими художниками 16 века, с пола до потолка украшают и парадную винтовую лестницу, и залы. Мы полюбуемся внутренним убранством монументальной пятиугольной крепости, а затем прогуляемся по красивому саду.

Вы узнаете историю влиятельного рода Фарнезе, из которого вышли не только кардиналы и королевы, но и любовница Папы Римского Александра VI. А ещё я расскажу, почему на фамильном гербе изображены французские лилии.

В кратере вулкана

Затем мы посетим озеро Вико. Оно находится на высоте 507 метров над уровнем моря в кратере вулканического массива Чимини. Выглядит завораживающе! На берегу пообедаем, а затем при желании искупаемся.

Организационные детали

Возьмите с собой купальные принадлежности

В стоимость входит трансфер на автомобиле Opel Zafira

Дополнительные расходы