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Загадки христианства и масонства. Волшебный тур.

5
3 отзыва
Виктория М.
Виктория М. – Гид из Рима
Мы пройдём по мистическим местам Рима и увидим удивительные достопримечательности 🏛️, связанные с масонами, эзотерикой и магией.

Я покажу вам наиболее интересные церкви и храмы.

Вы узнаете о масонской символике в капелле Киджи в базилике Санта-Мария-дель-Пополо, о христианских символах «косматеско» в Санта-Мария-Маджоре.

Я расскажу о квадрате Сатор и о его волшебной силе, а также Магической двери на площади Виктора Эммануила.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Для 1-6 человек

  • €190 за экскурсию

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Загадки христианства и масонства. Волшебный тур.
Загадки христианства и масонства. Волшебный тур.

Что вы увидите

  • Базилика Санта-Мария-дель-Попполо, Народная площадь
  • Мавзолей императора Августа, неоготическая церковь Св. сердца Иисуса и упокоения душ в Чистилище и ее странный музей доказывающий жизнь после смерти, церковь св. Августина, церковь св. Людовика Французского, площадь Навона, Пантеон, церковь и площадь Санта-Мария-Сопра-Минерва, церковь Игнатия Лойолы, Фонтан Треви, Базилика св. Апостолов, Площадь Квиринале, улица 4-х Фонтанов, площадь Барберини и ее фонтаны
  • Церковь Непорочного зачатия Св. Девы Марии
  • Крипта-кладбище капуцинов в стиле барокко из черепов и костей монахов
  • Церковь Санта-Мария-Маджоре
  • Античная арка Галилена
  • Нимфей Александра Севера, Магическая дверь
Мы совершим с вами интереснейшее путешествие по христианским церквям и побываем в любопытных магических местах, связанных с загадками эзотерики и древними легендами и преданиями.

Вы побываете в самых интересных церквях:

  • базилике Санта Мария дель Попполо,
  • церковь св. Августина,
  • церковь св. Людовика Французского,
  • церковь Санта-Мария-Сопра-Минерва,
  • церковь Игнатия Лойолы,
  • церковь Санта Мария Маджоре
-Церковь Непорочного зачатия Св. Девы Марии
  • Крипта_кладбище капуцинов
  • И многие другие интересные места, которые удивят вас.
  • Я расскажу Вам о капелле Киджи в базилике Санта Мария дель Попполо с точки зрения масонской символики, о христианских символах «косматеско» в Санта Мария Маджоре, напоминающих молитву в камне, о магическом квадрате Сатор и о его волшебной силе, известной с давних времен, хранящимся в музее этой церкви.
  • Мы прогуляемся с Вами к Площади Виктора Эммануила, где находится Магическая дверь, с которой связана невероятная история 📖, повествующая об алхимических опытах и волшебных превращениях на вилле, когда-то находившейся здесь.
  • Помимо магических мест, мы увидим самые важные достопримечательности 🏛️ города: Народная площадь, площадь Навона, площадь Ротонда, фонтан ⛲ Треви, Квиринальский дворец.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Обеды
  • Перекусы
  • Билеты внутрь музеев
Начало
🚩 Народная площадь (Пьяцца Попполо) у главного входа
Место завершения
🏁 Магическая дверь в парке Виктора Эммануила
Загадки христианства и масонства. Волшебный тур.
Загадки христианства и масонства. Волшебный тур.
Загадки христианства и масонства. Волшебный тур.
Загадки христианства и масонства. Волшебный тур.
Загадки христианства и масонства. Волшебный тур.
Загадки христианства и масонства. Волшебный тур.

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Виктория М.
Виктория М.
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3 отзыва оставили туристы

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