Виктория М. – Гид из Рима

Мы пройдём по мистическим местам Рима и увидим удивительные достопримечательности 🏛️, связанные с масонами, эзотерикой и магией.



Я покажу вам наиболее интересные церкви и храмы.



Вы узнаете о масонской символике в капелле Киджи в базилике Санта-Мария-дель-Пополо, о христианских символах «косматеско» в Санта-Мария-Маджоре.



Я расскажу о квадрате Сатор и о его волшебной силе, а также Магической двери на площади Виктора Эммануила.