Базилика Санта-Мария-дель-Попполо, Народная площадь
Мавзолей императора Августа, неоготическая церковь Св. сердца Иисуса и упокоения душ в Чистилище и ее странный музей доказывающий жизнь после смерти, церковь св. Августина, церковь св. Людовика Французского, площадь Навона, Пантеон, церковь и площадь Санта-Мария-Сопра-Минерва, церковь Игнатия Лойолы, Фонтан Треви, Базилика св. Апостолов, Площадь Квиринале, улица 4-х Фонтанов, площадь Барберини и ее фонтаны
Церковь Непорочного зачатия Св. Девы Марии
Крипта-кладбище капуцинов в стиле барокко из черепов и костей монахов
Церковь Санта-Мария-Маджоре
Античная арка Галилена
Нимфей Александра Севера, Магическая дверь
Мы совершим с вами интереснейшее путешествие по христианским церквям и побываем в любопытных магических местах, связанных с загадками эзотерики и древними легендами и преданиями.
Вы побываете в самых интересных церквях:
базилике Санта Мария дель Попполо,
церковь св. Августина,
церковь св. Людовика Французского,
церковь Санта-Мария-Сопра-Минерва,
церковь Игнатия Лойолы,
церковь Санта Мария Маджоре
-Церковь Непорочного зачатия Св. Девы Марии
Крипта_кладбище капуцинов
И многие другие интересные места, которые удивят вас.
Я расскажу Вам о капелле Киджи в базилике Санта Мария дель Попполо с точки зрения масонской символики, о христианских символах «косматеско» в Санта Мария Маджоре, напоминающих молитву в камне, о магическом квадрате Сатор и о его волшебной силе, известной с давних времен, хранящимся в музее этой церкви.
Мы прогуляемся с Вами к Площади Виктора Эммануила, где находится Магическая дверь, с которой связана невероятная история 📖, повествующая об алхимических опытах и волшебных превращениях на вилле, когда-то находившейся здесь.
Помимо магических мест, мы увидим самые важные достопримечательности 🏛️ города: Народная площадь, площадь Навона, площадь Ротонда, фонтан ⛲ Треви, Квиринальский дворец.
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Обеды
Перекусы
Билеты внутрь музеев
Начало
🚩 Народная площадь (Пьяцца Попполо) у главного входа
Место завершения
🏁 Магическая дверь в парке Виктора Эммануила
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Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.