Найдено 3 экскурсии в категории « Масоны » в Риме на русском языке, цены от €77, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году

1 чел. По популярности 🚶 Пешая 20% скидка Индивидуальная 2.5 часа 1 отзыв Тайный Рим: масоны, эзотерики, авантюристы Взглянуть на Вечный город с нового ракурса и погрузиться в историю масонства Начало: На площади Венеции «На нашей экскурсии вы узнаете об истории масонства на территории Италии, его связи с шотландской Великой ложей и с Джорджем Вашингтоном, о своеобразии идей и символики итальянского масонства, о противостоянии лож» 120 € 96 за всё до 6 чел. 🚗 На машине Индивидуальная 3 часа Рим масонский Начало: Холл вашего отеля «Что вас ожидает: Масоны, конечно, имеют отношение к Италии» Расписание: Ежедневно в 10.00 € 175 за всё до 5 чел. 🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа Тайный Рим: масоны, эзотерики, авантюристы Начало: Площадь Венеции «На нашей экскурсии вы узнаете об истории масонства на территории Италии, его связи с шотландской Великой ложей и с Джорджем Вашингтоном, о своеобразии идей и символики итальянского масонства, о противостоянии лож» от € 77 за всё до 4 чел. Другие экскурсии Рима Последние отзывы на экскурсии E Ekaterina Тайный Рим: масоны, эзотерики, авантюристы Было очень интересно, Александр рассказал не только про итальянских масонов, а так же много интересных исторических фактов о городе и истории Римской империи. Обратил внимание на католические церкви. Рекомендую! 👍🏼

Ответы на вопросы от путешественников по Риму в категории «Масоны»

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