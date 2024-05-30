Экскурсии про масонов в Риме

Найдено 3 экскурсии в категории «Масоны» в Риме на русском языке, цены от €77, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Тайный Рим: масоны, эзотерики, авантюристы
🚶 Пешая
скидка
20%
Индивидуальная
2.5 часа
1 отзыв
Тайный Рим: масоны, эзотерики, авантюристы
Взглянуть на Вечный город с нового ракурса и погрузиться в историю масонства
Начало: На площади Венеции
«На нашей экскурсии вы узнаете об истории масонства на территории Италии, его связи с шотландской Великой ложей и с Джорджем Вашингтоном, о своеобразии идей и символики итальянского масонства, о противостоянии лож»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
12096 за всё до 6 чел.
Рим масонский
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
Рим масонский
Начало: Холл вашего отеля
«Что вас ожидает: Масоны, конечно, имеют отношение к Италии»
Расписание: Ежедневно в 10.00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
175 за всё до 5 чел.
Тайный Рим: масоны, эзотерики, авантюристы
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Тайный Рим: масоны, эзотерики, авантюристы
Начало: Площадь Венеции
«На нашей экскурсии вы узнаете об истории масонства на территории Италии, его связи с шотландской Великой ложей и с Джорджем Вашингтоном, о своеобразии идей и символики итальянского масонства, о противостоянии лож»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 77 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • E
    Ekaterina
    30 мая 2024
    Тайный Рим: масоны, эзотерики, авантюристы
    Было очень интересно, Александр рассказал не только про итальянских масонов, а так же много интересных исторических фактов о городе и истории Римской империи. Обратил внимание на католические церкви. Рекомендую! 👍🏼

Ответы на вопросы от путешественников по Риму в категории «Масоны»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  1. Самое главное
  2. Пантеон
  3. Фонтан Треви
  4. Римский форум
  5. Колизей
  6. Площадь Венеции
  7. Пьяцца Навона
  8. Район Трастевере
  9. Капитолийский холм
  10. Замок Святого Ангела
Сколько стоит экскурсия по Риму в июне 2024
Сейчас в Риме в категории "Масоны" можно забронировать 3 экскурсии от 77 до 175 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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