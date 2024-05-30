1 чел.
По популярности
скидка
20%
Индивидуальная
2.5 часа
Тайный Рим: масоны, эзотерики, авантюристы
Взглянуть на Вечный город с нового ракурса и погрузиться в историю масонства
Начало: На площади Венеции
«На нашей экскурсии вы узнаете об истории масонства на территории Италии, его связи с шотландской Великой ложей и с Джорджем Вашингтоном, о своеобразии идей и символики итальянского масонства, о противостоянии лож»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
120€96 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Рим масонский
Начало: Холл вашего отеля
«Что вас ожидает: Масоны, конечно, имеют отношение к Италии»
Расписание: Ежедневно в 10.00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€175 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Тайный Рим: масоны, эзотерики, авантюристы
Начало: Площадь Венеции
«На нашей экскурсии вы узнаете об истории масонства на территории Италии, его связи с шотландской Великой ложей и с Джорджем Вашингтоном, о своеобразии идей и символики итальянского масонства, о противостоянии лож»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €77 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- EEkaterina30 мая 2024Было очень интересно, Александр рассказал не только про итальянских масонов, а так же много интересных исторических фактов о городе и истории Римской империи. Обратил внимание на католические церкви. Рекомендую! 👍🏼
Ответы на вопросы от путешественников по Риму в категории «Масоны»
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Сейчас в Риме в категории "Масоны" можно забронировать 3 экскурсии от 77 до 175 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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