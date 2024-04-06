Описание

Что вас ждет Вместе мы пройдем как по самым главным улицам города, так и по неприметным закоулкам, которые обычно не находит турист. Начнем с площади Испании, где узнаем о всех самых важных исторических объектах — Испанской лестнице и церкви, что высится над ней, фонтане Баркачча, Колонне Непорочного Зачатия и дворце Испании. Также поговорим об известном масоне и авантюристе, мистической личности — Графе Калиостро, печальной судьбе его жены, которая до сих пор является в виде призрака, влиянии масонства на Италию и гонениях. Мы увидим Фонтан Треви и Piazza della Rotonda у Пантеона, услышим легенды и байки, которые их окружают. Побываем на площадях Навона и Кампо деи Фиори, где находится настоящая «зона призраков». Некогда здесь происходили не только великие, но и по-настоящему ужасные события, от которых кровь стынет в жилах. По пути мы будем заходить в некоторые великолепные католические храмы с живописью, узнаем о важности роли церкви и Римских Пап в истории города и о том, какие из них до сих пор бродят по округе в виде духов. Посетим главный храм Ордена Иезуитов и площадь Торре-Арджентина, где расположены раскопки древнего храмового комплекса, узнаем, где именно был убит во время заговора Гай Юлий Цезарь, а также, вероятно, увидим… кошек! Закончим мы в районе римского форума — в месте, откуда открывается прекрасная панорама города. Важно знать• Экскурсия пешеходная, так что одевайтесь, пожалуйста, в соответствии с прогнозом погоды. Лучше всего взять удобную обувь и хорошее настроение. Если вдруг вы опаздываете, то постарайтесь предупредить гида.