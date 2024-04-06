Тайны вечернего Рима
Нас ждет прогулка по вечернему Риму: мы пройдемся по главным городским улочкам и заглянем в неприметные, но интересные закоулки, скрытые от глаз туристов.
Вы побываете на площади Испании, увидите фонтан Треви, узнаете о «зоне призраков» и графе Калиостро, а еще посетите место, где во время заговора был убит Гай Юлий Цезарь.
Вы побываете на площади Испании, увидите фонтан Треви, узнаете о «зоне призраков» и графе Калиостро, а еще посетите место, где во время заговора был убит Гай Юлий Цезарь.
Ближайшие даты:
Что вас ожидает:
- Площадь Испании
- Фонтан Треви
- Площадь Навона
- Площадь Кампо деи Фиори
- Место смерти Цезаря
Описание
Что вас ждетВместе мы пройдем как по самым главным улицам города, так и по неприметным закоулкам, которые обычно не находит турист. Начнем с площади Испании, где узнаем о всех самых важных исторических объектах — Испанской лестнице и церкви, что высится над ней, фонтане Баркачча, Колонне Непорочного Зачатия и дворце Испании. Также поговорим об известном масоне и авантюристе, мистической личности — Графе Калиостро, печальной судьбе его жены, которая до сих пор является в виде призрака, влиянии масонства на Италию и гонениях. Мы увидим Фонтан Треви и Piazza della Rotonda у Пантеона, услышим легенды и байки, которые их окружают. Побываем на площадях Навона и Кампо деи Фиори, где находится настоящая «зона призраков». Некогда здесь происходили не только великие, но и по-настоящему ужасные события, от которых кровь стынет в жилах. По пути мы будем заходить в некоторые великолепные католические храмы с живописью, узнаем о важности роли церкви и Римских Пап в истории города и о том, какие из них до сих пор бродят по округе в виде духов. Посетим главный храм Ордена Иезуитов и площадь Торре-Арджентина, где расположены раскопки древнего храмового комплекса, узнаем, где именно был убит во время заговора Гай Юлий Цезарь, а также, вероятно, увидим… кошек! Закончим мы в районе римского форума — в месте, откуда открывается прекрасная панорама города. Важно знать• Экскурсия пешеходная, так что одевайтесь, пожалуйста, в соответствии с прогнозом погоды. Лучше всего взять удобную обувь и хорошее настроение. Если вдруг вы опаздываете, то постарайтесь предупредить гида.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Площадь Испании
- Фонтан Треви
- Площадь Навона
- Площадь Кампо деи Фиори
- Место смерти Цезаря
Что входит
- Услуги гида
- Посещение бесплатных для посещения объектов (в основном, католических соборов)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Piazza di Spagna
Завершение: В районе Римского форума
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
- Экскурсия пешеходная
- Так что оденьтесь пожалуйста в соответствии с прогнозом погоды
- Лучше всего взять удобную обувь и хорошее настроение. Если вдруг вы опаздываете
- То постарайтесь предупредить гида
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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