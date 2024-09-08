Описание билета

Посетите замок Санта-Севера и осмотрите средневековую крепость, расположенную на берегу моря. Замок Санта-Севера — один из самых важных культурных центров на побережье к северу от Рима, с его крепостью четырнадцатого века и сарацинской башней, самым старым элементом замка, датируемым 9 веком. век. Находясь в замке, посетите Гражданский музей мореплавания и древнего мореплавания, где вы сможете исследовать мир древних мореплавателей с помощью впечатляющих реконструкций окружающей среды и кораблей, включая захватывающую подводную выставку. Музей предлагает маршруты по целому ряду тем, включая морские культуры и древнюю навигацию. Заставьте своих друзей и семью позеленеть от зависти, отправив им Pemcard, цифровую открытку, которую можно отправить в любую точку мира, о вашем пребывании в Санта-Севере. Важная информация: Не подходит для • Люди с ограниченными возможностями передвижения