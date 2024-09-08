Посетите Гражданский музей мореплавания и древнего мореплавания, где вы сможете исследовать мир древних мореплавателей с помощью впечатляющих реконструкций окружающей среды и кораблей, включая захватывающую подводную выставку. Музей предлагает маршруты по целому ряду тем, включая морские культуры и древнюю навигацию.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 17:00
Описание билета
Посетите замок Санта-Севера и осмотрите средневековую крепость, расположенную на берегу моря. Замок Санта-Севера — один из самых важных культурных центров на побережье к северу от Рима, с его крепостью четырнадцатого века и сарацинской башней, самым старым элементом замка, датируемым 9 веком. век. Находясь в замке, посетите Гражданский музей мореплавания и древнего мореплавания, где вы сможете исследовать мир древних мореплавателей с помощью впечатляющих реконструкций окружающей среды и кораблей, включая захватывающую подводную выставку. Музей предлагает маршруты по целому ряду тем, включая морские культуры и древнюю навигацию. Заставьте своих друзей и семью позеленеть от зависти, отправив им Pemcard, цифровую открытку, которую можно отправить в любую точку мира, о вашем пребывании в Санта-Севере. Важная информация: Не подходит для • Люди с ограниченными возможностями передвижения
ежедневно, кроме понедельника, 17:00 - 00:00
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Стоимость билета
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый (6-99)
|€16.50
|Детский (0-5)
|€5.80
|Граждане ЕС с документом (18-25)
|€14
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
- Входной билет Замок Санта-Севера
Что не входит в цену
- Туристический гид
- Встреча в отеле и высадка
Место начала и завершения?
Castello Santa Severa, Metropolitan City of Rome
Когда и как рано покупать?
Когда: ежедневно, кроме понедельника, 17:00 - 00:00
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, вы покупаете билет для входа и посещаете мероприятие наравне с другими посетителями, которые приобрели такой же билет
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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