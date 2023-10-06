Узнать историю места, которое видело самое большое количество смертей на Земле
За 2000 лет Колизей повидал немало. Его биография либо приводит в ужас, либо вызывает восторг, но точно никого не оставляет равнодушным.
Моя экскурсия в прошлое амфитеатра подойдёт абсолютно всем! Любители истории и античной архитектуры дополнят свои знания новыми фактами. Для всех остальных знакомство с Колизеем станет толчком к дальнейшим познаниям.
Моя экскурсия в прошлое амфитеатра подойдёт абсолютно всем! Любители истории и античной архитектуры дополнят свои знания новыми фактами. Для всех остальных знакомство с Колизеем станет толчком к дальнейшим познаниям.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Разные роли в разные времена
История Колизея завораживающая и в то же время с привкусом горечи. В античности он служил ареной, где устраивали кровавые зрелища головокружительных масштабов. Ни в Хиросиме, ни в Нагасаки не было столь высокой концентрации смертей. Во времена Средневековья Колизей взял на себя роль крепости. Здесь находились мастерские, конюшни, сараи и даже пункты обмена валюты. В период барокко на арене пытались возвести католический алтарь. И по сей день в Колизее сохранилась маленькая часовня, где проводят службы.
За время 2-часового путешествия в прошлое вы:
- познакомитесь с историей появления амфитеатра
- узнаете инженерные секреты строительства монумента
- рассмотрите его архитектуру и античные артефакты
- посетите музейную экспозицию
- выясните, как жили люди, проводившие здесь целые дни напролёт
- выйдете на трибуны, с высоты птичьего полёта насладитесь видами древнего памятника и представите себя на месте вершителей судеб
Организационные детали
- Входные билеты оплачиваются дополнительно. Стоимость — 24,50 €/чел.
- Если у вас ещё нет билета в Колизей, до бронирования экскурсии напишите мне — я проверю наличие билетов на сайте
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- возле метро Colosseo
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид в Риме
Провела экскурсии для 80 туристов
Приветствую всех! Меня зовут Наталья, я лицензированный гид. Живу в Риме более 11 лет. За это время успела окончить в Италии университет (факультет литературы) и стать гидом. Вы спросите, почему гидом? Во-первых, потому что мне безумно нравится Рим. Во-вторых, общение с людьми заряжает положительной энергией. Моя цель — рассказать о любимом городе так, чтобы повествование звучало как прекрасная книга, которую хочется перечитывать снова и снова. Приезжайте!
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
A
Alexandru
6 окт 2023
Наталья очень детально все рассказала, применяя наглядные пособия что помогает образно воспроизвести всю картину тех времен. Экскурсия прошла очень интересно. Мы получили огромное удовольствие и море впечатлений. У насбыла группа из 4 человек и все остались очень довольны. Очень рекомендуем Наталью если вы хотите посмотреть Колизей.
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