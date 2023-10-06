За 2000 лет Колизей повидал немало. Его биография либо приводит в ужас, либо вызывает восторг, но точно никого не оставляет равнодушным. Моя экскурсия в прошлое амфитеатра подойдёт абсолютно всем! Любители истории и античной архитектуры дополнят свои знания новыми фактами. Для всех остальных знакомство с Колизеем станет толчком к дальнейшим познаниям.

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Описание

Что вас ожидает

Разные роли в разные времена

История Колизея завораживающая и в то же время с привкусом горечи. В античности он служил ареной, где устраивали кровавые зрелища головокружительных масштабов. Ни в Хиросиме, ни в Нагасаки не было столь высокой концентрации смертей. Во времена Средневековья Колизей взял на себя роль крепости. Здесь находились мастерские, конюшни, сараи и даже пункты обмена валюты. В период барокко на арене пытались возвести католический алтарь. И по сей день в Колизее сохранилась маленькая часовня, где проводят службы.

За время 2-часового путешествия в прошлое вы:

познакомитесь с историей появления амфитеатра

узнаете инженерные секреты строительства монумента

рассмотрите его архитектуру и античные артефакты

посетите музейную экспозицию

выясните, как жили люди, проводившие здесь целые дни напролёт

выйдете на трибуны, с высоты птичьего полёта насладитесь видами древнего памятника и представите себя на месте вершителей судеб

Организационные детали