Рим — самая зелёная столица Европы. Приглашаю прогуляться по городу и познакомиться с его флорой и, если повезёт, даже фауной. Вы увидите роскошные растения в парках и милые цикламены в горшочках на балконах. Узнаете главное о Риме без сильного углубления в историю. Побродите по уютным улицам и оцените сочетание архитектурных ансамблей с чудесами природы.

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Цена за 1-8 человек, независимо от числа участников

Ваш гид в Риме

Ольга Ваш гид в Риме

Время начала: 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30

Описание экскурсии

Мы прогуляемся по одному из самых престижных и благоустроенных районов Рима — Коппеде — с его красивыми природными пейзажами и интересной архитектурой.

Побываем в парке Вилла Ада — четвёртом по величине в городе. Вдоль его ухоженных аллей растут вековые деревья, есть небольшое озеро, аутентичные римские растения и экзотические африканские пальмы.

Увидим бывшую резиденцию королевский семьи Савойя на месте древнего поселения Сабин.

Пройдёмся по парку Вилла Торлония, который создали ведущие архитекторы 18 и 19 веков для знатной семьи банкиров.

Разберёмся, когда в Риме начинают цвести магнолии, а где можно чуть ли не круглый год любоваться цветущей глицинией.