Рим — самая зелёная столица Европы. Приглашаю прогуляться по городу и познакомиться с его флорой и, если повезёт, даже фауной. Вы увидите роскошные растения в парках и милые цикламены в горшочках на балконах. Узнаете главное о Риме без сильного углубления в историю. Побродите по уютным улицам и оцените сочетание архитектурных ансамблей с чудесами природы.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30
Описание экскурсии
Мы прогуляемся по одному из самых престижных и благоустроенных районов Рима — Коппеде — с его красивыми природными пейзажами и интересной архитектурой.
Побываем в парке Вилла Ада — четвёртом по величине в городе. Вдоль его ухоженных аллей растут вековые деревья, есть небольшое озеро, аутентичные римские растения и экзотические африканские пальмы.
Увидим бывшую резиденцию королевский семьи Савойя на месте древнего поселения Сабин.
Пройдёмся по парку Вилла Торлония, который создали ведущие архитекторы 18 и 19 веков для знатной семьи банкиров.
Разберёмся, когда в Риме начинают цвести магнолии, а где можно чуть ли не круглый год любоваться цветущей глицинией.
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Риме
Живу в Риме с 2009 года. С каждым годом открываю для себя всё новые его стороны. Несмотря на внушительные размеры Вечного города, кажется, знаю уже каждый его уголок. Гулять поЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Данил
12 сен 2024
Все было супер, гид-архмолог Ирина интересно провела, классно и весело общалась и ещё было отзывчивый к переменам в нашем расписании)
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