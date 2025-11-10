Мы начнём «праздновать жизнь», как принято у итальянцев, в самом Вечном городе, а основную часть тура посвятим его окрестностям.
На
Описание тура
Организационные детали
Возраст участников — 12+
Проживание. 2-местное размещение в бутик-отеле Abitart Hotel 4* или аналогичном. За доплату возможно 1-местное проживание.
*Фото отеля взяты с сайта abitarthotel.com
Программа тура по дням
Прогулки по Вечному городу
Встретим вас у аэропорта и доставим в центр Рима. Погуляем по району Трастевере и оставим свободное время для обеда — так мы начнём «праздновать жизнь», как принято у итальянцев. Доберёмся к отелю, немного отдохнём.
Вечером — свободное время. Вы сможете самостоятельно погулять по центру Рима, зайти за покупками, в ресторан или попробовать джелато.
Виллы Адриана и д’Эсте
Поедем в средневековый городок Тиволи, живописно окружённый оливковыми рощами. Первой посетим виллу Адриана — настоящий Версаль античного мира, откуда император Адриан правил Римской империей на закате своих дней. Здесь частично сохранились залы, термы, библиотека, водоёмы, фонтаны, утопающие в пышной средиземноморской растительности.
Далее отправимся на виллу д’Эсте, одну из самых роскошных в Италии. Комплекс состоит из богато украшенного дворца и сада с многочисленными фонтанами, гротами, прудами. До вечера будем впитывать красоту этого архитектурного шедевра, а затем вернёмся в Рим.
Порт Остия-Антика, некрополи Черветери
Побываем в Остия-Антике — древнем порту, который сейчас является одним из крупнейших археологических заповедников с хорошо сохранившимися улицами, зданиями, фресками, мозаиками. Его называют римскими Помпеями, только погребёнными не под вулканическим пеплом, а под толстым слоем ила реки Тибр, изменившей течение.
Переместимся в Черветери — впечатляющие некрополи таинственных этрусков. Тут тысячи гробниц, часть которых украшена колоннами и лепниной, захоронения нескольких поколений одной семьи, монументальные подземные склепы и саркофаги знати — настоящий музей под открытым небом.
Собор Ананьи, крепость Алатри, храм Юпитера
Прибудем в городок Ананьи, скрытый в горах. Полюбуемся изумительными фресками в крипте кафедрального собора, которую сравнивают с Сикстинской капеллой. Также вы узнаете, какие трагические события Средневековья, произошедшие здесь, описаны в «Божественной комедии» Данте.
Доедем в «город циклопов» Алатри и разберёмся, как мифические великаны связаны с массивной крепостной стеной. Завершим день в Террачине: поднимемся на холм к храму Юпитера, откуда открывается потрясающая панорама Тирренского моря.
Озеро Неми, Аричча, Кастель-Гандольфо
Поднимемся к озеру Неми, увековеченному в поэме лорда Байрона. Будем двигаться мимо средневековых городков по живописным холмам, которые в былые времена были излюбленным местом отдыха знати. А ещё в этом регионе круглый год можно наслаждаться свежей земляникой, что и мы и сделаем с бокалом просекко. Изысканную дегустацию дополнит ассорти сыров.
На обед заедем в Ариччу. Порекомендуем вам харчевню, где подают поркетту, моцареллу из молока буйволицы и домашнее вино. Доберёмся в Кастель-Гандольфо — один из красивейших итальянских городков. Увидим летнюю резиденцию Папы Римского и погуляем в тени садов виллы Барберини.
Монастырь Сакро Спеко, святилище Фортуны Примигении
Путешествие вглубь веков продолжится в пещерном монастыре Сакро Спеко, вырубленном в отвесной скале, — отличный пример гармоничного сочетания архитектуры и природы. Итальянский поэт Петрарка считал, что отсюда начинается рай. Также осмотрим святилище Фортуны Примигении — впечатляющий комплекс террас, посвящённый богине удачи.
Достопримечательности Тарквинии
Освободим номера и с вещами поедем в древний этрусский город Тарквинию. Посетим некрополь Монтероцци и рассмотрим на гробницах фрески, изображающие пиры, танцоров и мифические сцены.
Познакомимся с уникальной коллекцией музея, в которой представлены впечатляющие артефакты, например, крылатые терракотовые кони. Перед обратной дорогой пройдём по старому центру с очаровательными площадями и изящными дворами. В завершение тура доставим вас к аэропорту и попрощаемся.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|2-местное размещение
|€1550
|1-местное размещение
|€1940
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Трансферы от/до аэропорта
- Все трансферы по маршруту
- Сопровождение русскоговорящим гидом
- Все входные билеты и экскурсии по программе
- Радиосистемы для экскурсий
- Дегустация в 5-й день
Что не входит в цену
- Билеты в Рим и обратно в ваш город
- Обеды и ужины
- Виза
- Доплата за 1-местное размещение - €390
- Чаевые водителям и гиду