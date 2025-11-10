Встретим вас у аэропорта и доставим в центр Рима. Погуляем по району Трастевере и оставим свободное время для обеда — так мы начнём «праздновать жизнь», как принято у итальянцев. Доберёмся к отелю, немного отдохнём.

Вечером — свободное время. Вы сможете самостоятельно погулять по центру Рима, зайти за покупками, в ресторан или попробовать джелато.