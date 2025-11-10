Мои заказы

Архитектурное достояние Италии: виллы, древности и святыни в окрестностях Рима

Посетить некрополи этрусков, увидеть резиденцию Папы Римского, выпить просекко с земляникой и сыром
Говорят, все дороги ведут в Рим, а наши маршруты стремятся из него.

Мы начнём «праздновать жизнь», как принято у итальянцев, в самом Вечном городе, а основную часть тура посвятим его окрестностям.

нашем пути встретятся настоящие шедевры, составляющие богатейшее архитектурное наследие Италии: украшенные фресками гробницы этрусков, монументальные античные развалины, щедро декорированные лепниной средневековые дворцы, сакральные места нескольких религий.

Также поднимемся к озеру Неми, увековеченному лордом Байроном, чтобы в окружении головокружительных пейзажей полакомиться земляникой и сырами с бокалом просекко.

Ближайшие даты:
23
мар2
ноя
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Возраст участников — 12+

Проживание. 2-местное размещение в бутик-отеле Abitart Hotel 4* или аналогичном. За доплату возможно 1-местное проживание.

*Фото отеля взяты с сайта abitarthotel.com

Программа тура по дням

1 день

Прогулки по Вечному городу

Встретим вас у аэропорта и доставим в центр Рима. Погуляем по району Трастевере и оставим свободное время для обеда — так мы начнём «праздновать жизнь», как принято у итальянцев. Доберёмся к отелю, немного отдохнём.

Вечером — свободное время. Вы сможете самостоятельно погулять по центру Рима, зайти за покупками, в ресторан или попробовать джелато.

2 день

Виллы Адриана и д’Эсте

Поедем в средневековый городок Тиволи, живописно окружённый оливковыми рощами. Первой посетим виллу Адриана — настоящий Версаль античного мира, откуда император Адриан правил Римской империей на закате своих дней. Здесь частично сохранились залы, термы, библиотека, водоёмы, фонтаны, утопающие в пышной средиземноморской растительности.

Далее отправимся на виллу д’Эсте, одну из самых роскошных в Италии. Комплекс состоит из богато украшенного дворца и сада с многочисленными фонтанами, гротами, прудами. До вечера будем впитывать красоту этого архитектурного шедевра, а затем вернёмся в Рим.

3 день

Порт Остия-Антика, некрополи Черветери

Побываем в Остия-Антике — древнем порту, который сейчас является одним из крупнейших археологических заповедников с хорошо сохранившимися улицами, зданиями, фресками, мозаиками. Его называют римскими Помпеями, только погребёнными не под вулканическим пеплом, а под толстым слоем ила реки Тибр, изменившей течение.

Переместимся в Черветери — впечатляющие некрополи таинственных этрусков. Тут тысячи гробниц, часть которых украшена колоннами и лепниной, захоронения нескольких поколений одной семьи, монументальные подземные склепы и саркофаги знати — настоящий музей под открытым небом.

4 день

Собор Ананьи, крепость Алатри, храм Юпитера

Прибудем в городок Ананьи, скрытый в горах. Полюбуемся изумительными фресками в крипте кафедрального собора, которую сравнивают с Сикстинской капеллой. Также вы узнаете, какие трагические события Средневековья, произошедшие здесь, описаны в «Божественной комедии» Данте.

Доедем в «город циклопов» Алатри и разберёмся, как мифические великаны связаны с массивной крепостной стеной. Завершим день в Террачине: поднимемся на холм к храму Юпитера, откуда открывается потрясающая панорама Тирренского моря.

5 день

Озеро Неми, Аричча, Кастель-Гандольфо

Поднимемся к озеру Неми, увековеченному в поэме лорда Байрона. Будем двигаться мимо средневековых городков по живописным холмам, которые в былые времена были излюбленным местом отдыха знати. А ещё в этом регионе круглый год можно наслаждаться свежей земляникой, что и мы и сделаем с бокалом просекко. Изысканную дегустацию дополнит ассорти сыров.

На обед заедем в Ариччу. Порекомендуем вам харчевню, где подают поркетту, моцареллу из молока буйволицы и домашнее вино. Доберёмся в Кастель-Гандольфо — один из красивейших итальянских городков. Увидим летнюю резиденцию Папы Римского и погуляем в тени садов виллы Барберини.

6 день

Монастырь Сакро Спеко, святилище Фортуны Примигении

Путешествие вглубь веков продолжится в пещерном монастыре Сакро Спеко, вырубленном в отвесной скале, — отличный пример гармоничного сочетания архитектуры и природы. Итальянский поэт Петрарка считал, что отсюда начинается рай. Также осмотрим святилище Фортуны Примигении — впечатляющий комплекс террас, посвящённый богине удачи.

7 день

Достопримечательности Тарквинии

Освободим номера и с вещами поедем в древний этрусский город Тарквинию. Посетим некрополь Монтероцци и рассмотрим на гробницах фрески, изображающие пиры, танцоров и мифические сцены.

Познакомимся с уникальной коллекцией музея, в которой представлены впечатляющие артефакты, например, крылатые терракотовые кони. Перед обратной дорогой пройдём по старому центру с очаровательными площадями и изящными дворами. В завершение тура доставим вас к аэропорту и попрощаемся.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
2-местное размещение€1550
1-местное размещение€1940
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансферы от/до аэропорта
  • Все трансферы по маршруту
  • Сопровождение русскоговорящим гидом
  • Все входные билеты и экскурсии по программе
  • Радиосистемы для экскурсий
  • Дегустация в 5-й день
Что не входит в цену
  • Билеты в Рим и обратно в ваш город
  • Обеды и ужины
  • Виза
  • Доплата за 1-местное размещение - €390
  • Чаевые водителям и гиду
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Рима, 10:00
Завершение: Аэропорт Рима, 17:30
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Стелла
Стелла — ваша команда гидов в Риме
Провели экскурсии для 12 туристов
Меня зовут Стелла. Рада знакомству с вами! Я отучилась на режиссёра массовых мероприятий. Как ни странно, полученная специальность помогла в налаживании туристического бизнеса. Давайте вместе исследовать этот удивительный мир!
Задать вопрос

