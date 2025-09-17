Найдено 3 тура в категории « Монастыри, церкви, храмы » в Риме на русском языке, цены от €1550. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году

1 чел. По популярности На машине 7 дней Тур по Амальфитанскому побережью с дегустациями и прогулкой на лодке с прозрачным дном Погулять по Неаполю и Сорренто, отдохнуть на острове Искья, насладиться винами и моцареллой Начало: Аэропорт Рима, 10:00 «Зайдём в скромную церковь Монте делла Мизерикордия, которая благодаря работе Караваджо получила мировую известность» €1590 за человека На машине 7 дней Архитектурное достояние Италии: виллы, древности и святыни в окрестностях Рима Посетить некрополи этрусков, увидеть резиденцию Папы Римского, выпить просекко с земляникой и сыром Начало: Аэропорт Рима, 10:00 «Полюбуемся изумительными фресками в крипте кафедрального собора, которую сравнивают с Сикстинской капеллой» €1550 за человека На машине 7 дней Тур-наслаждение вкусами, архитектурой, культурой итальянской глубинки Объехать Тоскану и Умбрию, приготовить и съесть сыр и блюдо с трюфелем, нарисовать картину вином Начало: Аэропорт Рима, 10:00 «Центральную площадь города окружают палаццо эпохи Возрождения, а главные достопримечательности тут — старинная церковь Святой Марии и мощные крепостные стены, о которых писал ещё Данте» €1690 за человека Все туры Рима

Ответы на вопросы от путешественников по Риму в категории «Монастыри, церкви, храмы»

Туры на русском языке в Риме (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 3 тура на 2025 год по теме «Монастыри, церкви, храмы», цены от €1550. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август