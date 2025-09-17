Тур по Амальфитанскому побережью с дегустациями и прогулкой на лодке с прозрачным дном
Погулять по Неаполю и Сорренто, отдохнуть на острове Искья, насладиться винами и моцареллой
Начало: Аэропорт Рима, 10:00
«Зайдём в скромную церковь Монте делла Мизерикордия, которая благодаря работе Караваджо получила мировую известность»
17 сен в 10:00
9 окт в 10:00
€1590 за человека
Архитектурное достояние Италии: виллы, древности и святыни в окрестностях Рима
Посетить некрополи этрусков, увидеть резиденцию Папы Римского, выпить просекко с земляникой и сыром
Начало: Аэропорт Рима, 10:00
«Полюбуемся изумительными фресками в крипте кафедрального собора, которую сравнивают с Сикстинской капеллой»
30 окт в 10:00
€1550 за человека
Тур-наслаждение вкусами, архитектурой, культурой итальянской глубинки
Объехать Тоскану и Умбрию, приготовить и съесть сыр и блюдо с трюфелем, нарисовать картину вином
Начало: Аэропорт Рима, 10:00
«Центральную площадь города окружают палаццо эпохи Возрождения, а главные достопримечательности тут — старинная церковь Святой Марии и мощные крепостные стены, о которых писал ещё Данте»
4 сен в 10:00
€1690 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Риму в категории «Монастыри, церкви, храмы»
Самые популярные туры этой рубрики в Риме
В июне 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Риме
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит тур в Риме в июне 2025
Сейчас в Риме в категории "Монастыри, церкви, храмы" можно забронировать 3 тура от 1550 до 1690.
Туры на русском языке в Риме (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 3 тура на 2025 год по теме «Монастыри, церкви, храмы», цены от €1550. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август