Классика Италии: Вечный город, Тоскана и Венеция
Изучить римские улочки, объехать бескрайние виноградники и познакомиться с флорентийским зодчеством
Начало: Аэропорт Рима, точное время - по договорённости
10 мая в 08:00
17 мая в 08:00
€450 за человека
-
10%
По холмам Тосканы: индивидуальный тур с дегустациями и отдыхом в термах
Посетить городки и долину Валь-д’Орча, отведать сыров и вин, полюбоваться пейзажами и архитектурой
Начало: Место вашего проживания в Риме, время по договорён...
9 мая в 10:00
16 мая в 10:00
€720
€800 за всё до 4 чел.
Под солнцем Италии: гастрономические изыски, вина и виды Тосканы
Продегустировать кьянти, джелато и марцолино, приготовить итальянские блюда и влюбиться во Флоренцию
Начало: Аэропорт Рима, до 16:00
10 мая в 10:00
6 сен в 12:00
€2350 за человека
Последние отзывы на туры
- ННаталия31 марта 2025Здравствуйте! Тур замечательный! Встречающая сторона профи! Отели Рима оставляют желать лучшего вне зависимости 3* или 4*. При заказе тура можно озвучить клиентам, что есть возможность рассмотреть возвращение из другого города, помощь в покупке билетов в Милан и сопровождение или вылет из Венеции.
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Сейчас в Риме в категории "На 9 мая" можно забронировать 3 тура от 450 до 2350 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Туры на русском языке в Риме (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 3 тура на 2025 год на 9 мая, 1 ⭐ отзыв, цены от €450. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 май, июнь и июль