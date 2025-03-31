На 9 мая – туры в Риме

Найдено 3 тура в категории «На 9 мая» в Риме на русском языке, цены от €450, скидки до 10%. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Классика Италии: Вечный город, Тоскана и Венеция
На автобусе
8 дней
1 отзыв
Классика Италии: Вечный город, Тоскана и Венеция
Изучить римские улочки, объехать бескрайние виноградники и познакомиться с флорентийским зодчеством
Начало: Аэропорт Рима, точное время - по договорённости
10 мая в 08:00
17 мая в 08:00
€450 за человека
По холмам Тосканы: индивидуальный тур с дегустациями и отдыхом в термах
На машине
3 дня
-
10%
По холмам Тосканы: индивидуальный тур с дегустациями и отдыхом в термах
Посетить городки и долину Валь-д’Орча, отведать сыров и вин, полюбоваться пейзажами и архитектурой
Начало: Место вашего проживания в Риме, время по договорён...
9 мая в 10:00
16 мая в 10:00
€720€800 за всё до 4 чел.
Под солнцем Италии: гастрономические изыски, вина и виды Тосканы
На автобусе
7 дней
Под солнцем Италии: гастрономические изыски, вина и виды Тосканы
Продегустировать кьянти, джелато и марцолино, приготовить итальянские блюда и влюбиться во Флоренцию
Начало: Аэропорт Рима, до 16:00
10 мая в 10:00
6 сен в 12:00
€2350 за человека

Последние отзывы на туры

  • Н
    Наталия
    31 марта 2025
    Классика Италии: Вечный город, Тоскана и Венеция
    Здравствуйте! Тур замечательный! Встречающая сторона профи! Отели Рима оставляют желать лучшего вне зависимости 3* или 4*. При заказе тура можно озвучить клиентам, что есть возможность рассмотреть возвращение из другого города, помощь в покупке билетов в Милан и сопровождение или вылет из Венеции.

Ответы на вопросы от путешественников по Риму в категории «На 9 мая»

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В мае 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Классика Италии: Вечный город, Тоскана и Венеция
  2. По холмам Тосканы: индивидуальный тур с дегустациями и отдыхом в термах
  3. Под солнцем Италии: гастрономические изыски, вина и виды Тосканы
Какие места ещё посмотреть в Риме
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в мае:
  1. Римский форум
  2. Колизей
  3. Пантеон
  4. Собор Святого Петра
  5. Пьяцца Навона
Сколько стоит тур в Риме в мае 2025
Сейчас в Риме в категории "На 9 мая" можно забронировать 3 тура от 450 до 2350 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Туры на русском языке в Риме (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 3 тура на 2025 год на 9 мая, 1 ⭐ отзыв, цены от €450. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 май, июнь и июль