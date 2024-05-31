Чао, Италия: тур по историческим центрам Умбрии и Тосканы
Побывать в «городе сумасшедших», попробовать знаменитое итальянское вино и посетить родину Мецената
Начало: Аэропорт Рима, 10:00
27 окт в 10:00
28 дек в 10:00
€1390 за человека
Средневековые легенды, дошедшие до нас: тайны Тосканы и Умбрии
Вспомнить жителей Ареццо, увидеть мост с портрета Моны Лизы и посчитать башни Сан-Джиминьяно
Начало: Аэропорт Рима, 9:30
4 сен в 09:30
13 сен в 09:30
€1500 за человека
Неделя во Флоренции: архитектура, скульптура, живопись в деталях
Перенестись в эпохи Данте и Медичи, полюбоваться шедеврами искусства в музеях, галереях и на улицах
Начало: Аэропорт Рима, 10:00
12 ноя в 10:00
15 дек в 10:00
€1450 за человека
Последние отзывы на туры
- ЛЛилия31 мая 2024С шумной площади сворачиваю на улицу любви, и передо мной открывается прекрасный вид на долину… прохожу по улице поцелуев, сворачиваю
Ответы на вопросы от путешественников по Риму в категории «В апреле»
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Сейчас в Риме в категории "В апреле" можно забронировать 3 тура от 1390 до 1500. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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