Флоренция, Венеция, Рим: тур по Италии с дополнительными экскурсиями
Насладиться пейзажами Тосканы и творениями гениев искусства и прокатиться на гондоле
Начало: Рим, аэропорт, утро (точное время по договорённост...
27 дек в 08:00
3 янв в 08:00
€630 за человека
Классическая Италия: Рим, Венеция, Флоренция и экскурсии на выбор
Погулять по Монтекатини-Терме, увидеть главные места столицы и побывать на родине великих творцов
Начало: Рим, аэропорт, утро (точное время по договорённост...
29 дек в 08:00
5 янв в 08:00
€680 за человека
Камерной компанией в Рим на выходные: мини-тур по знаковым локациям столицы
Увидеть Колизей, полюбоваться фонтаном Треви и осмотреть Римский форум
Начало: Аэропорт Рима, 14:00
19 дек в 14:00
9 янв в 14:00
85 000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Риму в категории «На Рождество»
Самые популярные туры этой рубрики в Риме
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Риме
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит тур в Риме в декабре 2025
Сейчас в Риме в категории "На Рождество" можно забронировать 3 тура от 630 до 85 000. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.78 из 5
Туры на русском языке в Риме (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 3 тура на 2025 год на рождество, 1 ⭐ отзыв, цены от €630. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль