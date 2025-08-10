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В январе – туры в Риме

Найдено 3 тура в категории «В январе» в Риме на русском языке, цены от €570. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
Итальянский калейдоскоп: Рим и Тоскана, Флоренция и Венеция и дополнительные экскурсии
На автобусе
8 дней
Итальянский калейдоскоп: Рим и Тоскана, Флоренция и Венеция и дополнительные экскурсии
Прокатиться по каналам города на воде, погулять по кварталу, где родился Данте, и увидеть Колизей
Начало: Рим, утро (точное время по договорённости)
10 авг в 10:00
17 авг в 10:00
€630 за человека
Классическая Италия: Рим, Венеция, Флоренция и экскурсии на выбор
На автобусе
8 дней
Классическая Италия: Рим, Венеция, Флоренция и экскурсии на выбор
Погулять по Монтекатини-Терме, увидеть главные места столицы и побывать на родине великих творцов
Начало: Рим, аэропорт, утро (точное время по договорённост...
11 авг в 10:00
18 авг в 08:00
€650 за человека
Флоренция, Венеция, Рим: тур по Италии с дополнительными экскурсиями
На автобусе
На гондоле
8 дней
Флоренция, Венеция, Рим: тур по Италии с дополнительными экскурсиями
Насладиться пейзажами Тосканы и творениями гениев искусства и прокатиться на гондоле
Начало: Рим, аэропорт, утро (точное время по договорённост...
9 авг в 10:00
16 авг в 10:00
€570 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Риму в категории «В январе»

Самые популярные туры этой рубрики в Риме
В августе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Итальянский калейдоскоп: Рим и Тоскана, Флоренция и Венеция и дополнительные экскурсии
  2. Классическая Италия: Рим, Венеция, Флоренция и экскурсии на выбор
  3. Флоренция, Венеция, Рим: тур по Италии с дополнительными экскурсиями
Какие места ещё посмотреть в Риме
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Колизей
  2. Фонтан Треви
  3. Римский форум
  4. Собор Святого Петра
  5. Палатин
Сколько стоит тур в Риме в августе 2025
Сейчас в Риме в категории "В январе" можно забронировать 3 тура от 570 до 650.
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