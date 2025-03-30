7 дней
Архитектурное достояние Италии: виллы, древности и святыни в окрестностях Рима
Посетить некрополи этрусков, увидеть резиденцию Папы Римского, выпить просекко с земляникой и сыром
Начало: Аэропорт Рима, 10:00
30 мар в 10:00
30 окт в 10:00
€1550 за человека
7 дней
Под солнцем Италии: гастрономические изыски, вина и виды Тосканы
Продегустировать кьянти, джелато и марцолино, приготовить итальянские блюда и влюбиться во Флоренцию
Начало: Аэропорт Рима, до 16:00
5 мар в 10:00
10 мая в 10:00
€1950 за человека
8 дней
Классика Италии: Вечный город, Тоскана и Венеция
Изучить римские улочки, объехать бескрайние виноградники и познакомиться с флорентийским зодчеством
Начало: Аэропорт Рима, точное время - по договорённости
25 янв в 10:00
8 фев в 10:00
€450 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Риму в категории «В марте»
Самые популярные туры этой рубрики в Риме
В январе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Сколько стоит тур в Риме в январе 2025
Сейчас в Риме в категории "В марте" можно забронировать 3 тура от 450 до 1950.
Туры на русском языке в Риме (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 3 тура на 2025 год по теме «В марте», цены от €450. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март