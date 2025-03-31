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На 8 дней – туры в Риме

Найдено 3 тура в категории «На 8 дней» в Риме на русском языке, цены от €570. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
Итальянский калейдоскоп: Рим и Тоскана, Флоренция и Венеция и дополнительные экскурсии
На автобусе
8 дней
Итальянский калейдоскоп: Рим и Тоскана, Флоренция и Венеция и дополнительные экскурсии
Прокатиться по каналам города на воде, погулять по кварталу, где родился Данте, и увидеть Колизей
Начало: Рим, утро (точное время по договорённости)
10 авг в 10:00
17 авг в 10:00
€630 за человека
Классическая Италия: Рим, Венеция, Флоренция и экскурсии на выбор
На автобусе
8 дней
Классическая Италия: Рим, Венеция, Флоренция и экскурсии на выбор
Погулять по Монтекатини-Терме, увидеть главные места столицы и побывать на родине великих творцов
Начало: Рим, аэропорт, утро (точное время по договорённост...
11 авг в 10:00
18 авг в 08:00
€650 за человека
Флоренция, Венеция, Рим: тур по Италии с дополнительными экскурсиями
На автобусе
На гондоле
8 дней
Флоренция, Венеция, Рим: тур по Италии с дополнительными экскурсиями
Насладиться пейзажами Тосканы и творениями гениев искусства и прокатиться на гондоле
Начало: Рим, аэропорт, утро (точное время по договорённост...
2 авг в 10:00
9 авг в 10:00
€570 за человека

Последние отзывы на туры

  • Н
    Наталия
    31 марта 2025
    Классика Италии: Вечный город, Тоскана и Венеция
    Здравствуйте! Тур замечательный! Встречающая сторона профи! Отели Рима оставляют желать лучшего вне зависимости 3* или 4*. При заказе тура можно озвучить клиентам, что есть возможность рассмотреть возвращение из другого города, помощь в покупке билетов в Милан и сопровождение или вылет из Венеции.

Ответы на вопросы от путешественников по Риму в категории «На 8 дней»

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В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Итальянский калейдоскоп: Рим и Тоскана, Флоренция и Венеция и дополнительные экскурсии
  2. Классическая Италия: Рим, Венеция, Флоренция и экскурсии на выбор
  3. Флоренция, Венеция, Рим: тур по Италии с дополнительными экскурсиями
Какие места ещё посмотреть в Риме
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Колизей
  2. Фонтан Треви
  3. Римский форум
  4. Галерея Уффици
  5. Собор Святого Петра
  6. Палатин
Сколько стоит тур в Риме в июле 2025
Сейчас в Риме в категории "На 8 дней" можно забронировать 3 тура от 570 до 650.
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