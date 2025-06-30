Эта гастрономическая винная поездка — не только дегустация прекрасного вина, производимого из винограда, произрастающего на местных виноградниках. Это также увлекательное путешествие с посещением винных хозяйств и знакомством с их радушными хозяевами.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Программа

Каждый здесь сможет найти то, что полностью соответствует его вкусу. Тот, кто захочет углубиться в историю сможет посетить исторические хозяйства, в которых сохраняются огромные бочки 150-летней давности и коллекционные вина, произведенные еще в начале прошлого столетия.

Кому-то захочется увидеть крупные производства, а кто-то пожелает побывать в маленьком хозяйстве — как дома у своих близких друзей.

А так же во время путешествия можно будет:

узнать основные правила и особенности произрастания и обработки видов местного винограда: Небьоло, Барбера и Дольчетто;

понять почему вина, полученные из одного и того же сорта винограда, такие разные;

услышать рассказ о секретах ферментации;

найти свой вкус вина и узнать, какие вина «старятся», а какие остаются «молодыми», что такое винтаж и купаж;

научиться разбираться в сертификация Пьемонтских вин;

узнать, как нужно читать этикетки и заказывать вина в ресторане.

Путешествие по живописным виноградным долинам и холмам, украшенным старинными замками, и, конечно же, сама дегустация оставят незабываемые впечатления!