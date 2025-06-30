Эта гастрономическая винная поездка — не только дегустация прекрасного вина, производимого из винограда, произрастающего на местных виноградниках.
Это также увлекательное путешествие с посещением винных хозяйств и знакомством с их радушными хозяевами.
Это также увлекательное путешествие с посещением винных хозяйств и знакомством с их радушными хозяевами.
Описание экскурсии
Программа
Каждый здесь сможет найти то, что полностью соответствует его вкусу. Тот, кто захочет углубиться в историю сможет посетить исторические хозяйства, в которых сохраняются огромные бочки 150-летней давности и коллекционные вина, произведенные еще в начале прошлого столетия.
Кому-то захочется увидеть крупные производства, а кто-то пожелает побывать в маленьком хозяйстве — как дома у своих близких друзей.
А так же во время путешествия можно будет:
- узнать основные правила и особенности произрастания и обработки видов местного винограда: Небьоло, Барбера и Дольчетто;
- понять почему вина, полученные из одного и того же сорта винограда, такие разные;
- услышать рассказ о секретах ферментации;
- найти свой вкус вина и узнать, какие вина «старятся», а какие остаются «молодыми», что такое винтаж и купаж;
- научиться разбираться в сертификация Пьемонтских вин;
- узнать, как нужно читать этикетки и заказывать вина в ресторане.
Путешествие по живописным виноградным долинам и холмам, украшенным старинными замками, и, конечно же, сама дегустация оставят незабываемые впечатления!
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Людмила — ваш гид в Турине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 480 туристов
Я родилась и училась в Москве. Кандидат наук. В Турин попала по семейным обстоятельствам. Более 10 лет проработала по организации так называемого конгресуального туризма (организация семинаров по повышению квалификации и культурной
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Идеальный день с индивидуальным подходом
Провели с Людмилой замечательный день, который запомнится надолго. Ещё до начала экскурсии она связалась со мной, чтобы узнать наши предпочтения — и скорректировала маршрут так, чтобы
Провели с Людмилой замечательный день, который запомнится надолго. Ещё до начала экскурсии она связалась со мной, чтобы узнать наши предпочтения — и скорректировала маршрут так, чтобы
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Хорошая экскурсия. Все понравилось. Спасибо, Людмила
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