Каждый здесь сможет найти то, что полностью соответствует его вкусу. Тот, кто захочет углубиться в историю сможет посетить исторические хозяйства, в которых сохраняются огромные бочки 150-летней давности и коллекционные вина, произведенные еще в начале прошлого столетия.
Кому-то захочется увидеть крупные производства, а кто-то пожелает побывать в маленьком хозяйстве — как дома у своих близких друзей.
А так же во время путешествия можно будет:
узнать основные правила и особенности произрастания и обработки видов местного винограда: Небьоло, Барбера и Дольчетто;
понять почему вина, полученные из одного и того же сорта винограда, такие разные;
услышать рассказ о секретах ферментации;
найти свой вкус вина и узнать, какие вина «старятся», а какие остаются «молодыми», что такое винтаж и купаж;
научиться разбираться в сертификация Пьемонтских вин;
узнать, как нужно читать этикетки и заказывать вина в ресторане.
Путешествие по живописным виноградным долинам и холмам, украшенным старинными замками, и, конечно же, сама дегустация оставят незабываемые впечатления!
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Я родилась и училась в Москве. Кандидат наук. В Турин попала по семейным обстоятельствам.
Более 10 лет проработала по организации так называемого конгресуального туризма (организация семинаров по повышению квалификации и культурной программы) в ООН для сотрудников крупных российских государственных структур, таких как: Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального Страхования России и др.
В настоящее время работаю как туристический гид и консультант по организации и проведению туристических мероприятий.
Экскурсии стараюсь проводить так, чтобы не только время пролетало незаметно, но и оставался бы запас знаний по истории и архитектуре, который в дальнейшем делает путешествия по другим регионам Италии и европейским странам более увлекательными.
История города в его церквях, дворцах и площадях — индивидуальная обзорная прогулка
Я постараюсь открыть для вас красоту и достоинства Турина в его основных достопримечательностях и в неприметных деталях, проведу экскурс в историю, расскажу о местных особенностях и нравах, о развитии города в наши дни.
Насладиться пейзажами Пьемонта и его знаменитыми деликатесами
Спросите итальянца о Пьемонте, что ему придет на ум? В первую очередь — вина, сыры, вкуснейшие колбасы и невероятно живописные места, с которыми связаны любопытнейшие истории. Приглашаю вас отправиться из Турина в путешествие по Бароло за местными деликатесами и красотами! Вы познакомитесь с историей виноделия, посетите замок маркизов и Музей штопоров, продегустируете винтажное вино и отведаете лучшие блюда пьемонтской кухни.
Насладиться элегантной атмосферой старинных кафе, узнать их историю и попробовать местные сладости
Вы погуляете по историческому центру, посетите легендарные городские кофейни и узнаете, почему Турин оспаривает со Швейцарией первенство появления твердого шоколада. Лепнина, бархатные диваны, антикварные зеркала, многоярусные люстры, ажурные лестницы и фарфоровая посуда перенесут вас во времена роскоши и аристократов. Вы попробуете знаменитый Бичерин, традиционный напиток Пьемонта, и почувствуете себя приближенным к савойской династии за королевским полдником. Я расскажу, как появилась нутелла и помогу получить самые вкусные и ароматные впечатления от Турина!