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Увлекательный тур с посещением винных хозяйств и дегустацией в живописных окрестностях Турина

Людмила
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Людмила – ваш гид
Этот гастрономический винный тур — не только дегустация прекрасного вина, производимого из винограда, произрастающего на местных виноградниках.

Это также увлекательное путешествие с посещением винных хозяйств и знакомством с их радушными хозяевами.
325 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 8 часов
До 4 человек
Можно с детьми
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии1 отзыв
5
Винные туры в Ланге, Пьемонте
Винные туры в Ланге, Пьемонте

Программа

Каждый здесь сможет найти то, что полностью соответствует его вкусу. Тот, кто захочет углубиться в историю сможет посетить исторические хозяйства, в которых сохраняются огромные бочки 150-летней давности и коллекционные вина, произведенные еще в начале прошлого столетия.

Кому-то захочется увидеть крупные производства, а кто-то пожелает побывать в маленьком хозяйстве — как дома у своих близких друзей.

А так же во время путешествия можно будет:

  • узнать основные правила и особенности произрастания и обработки видов местного винограда: Небьоло, Барбера и Дольчетто;
  • понять почему вина, полученные из одного и того же сорта винограда, такие разные;
  • услышать рассказ о секретах ферментации;
  • найти свой вкус вина и узнать, какие вина «старятся», а какие остаются «молодыми», что такое винтаж и купаж;
  • научиться разбираться в сертификация Пьемонтских вин;
  • узнать, как нужно читать этикетки и заказывать вина в ресторане.

Путешествие по живописным виноградным долинам и холмам, украшенным старинными замками, и, конечно же, сама дегустация оставят незабываемые впечатления!

Винные туры в Ланге, Пьемонте
Винные туры в Ланге, Пьемонте
Винные туры в Ланге, Пьемонте
Винные туры в Ланге, Пьемонте
Винные туры в Ланге, Пьемонте
Винные туры в Ланге, Пьемонте

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Людмила
Людмила
Я родилась и училась в Москве. Кандидат наук. В Турин попала по семейным обстоятельствам. Более 10 лет проработала по организации так называемого конгресуального туризма (организация семинаров по повышению квалификации и культурной программы) в ООН для сотрудников крупных российских государственных структур, таких как: Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального Страхования России и др. В настоящее время работаю как туристический гид и консультант по организации и проведению туристических мероприятий. Экскурсии стараюсь проводить так, чтобы не только время пролетало незаметно, но и оставался бы запас знаний по истории и архитектуре, который в дальнейшем делает путешествия по другим регионам Италии и европейским странам более увлекательными.
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

8 октября 2019
Хорошая экскурсия. Все понравилось. Спасибо, Людмила

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