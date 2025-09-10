Мои заказы

Таинственный Турин
Пешая
3 часа
-
10%
26 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Таинственный Турин: экскурсия по мистическим местам
Турин - город мистики и легенд. Прогулка по его улицам откроет вам тайны ведьм, палачей и чудес. Окунитесь в атмосферу загадок и магии
Завтра в 14:00
13 дек в 09:00
€174€193 за всё до 3 чел.
Из Турина в Альпы
На машине
9 часов
80 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Турина в Альпы: история и природа
Погрузитесь в атмосферу итальянских Альп, посетив монастырь Св. Михаила, средневековую деревню Эскиль и французский Бриансон
14 дек в 09:30
15 дек в 09:30
€220 за всё до 4 чел.
Французский шарм и древняя история итальянского Турина
Пешая
2 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
Французский шарм и древняя история Турина
Погрузитесь в атмосферу Турина, где история встречается с французским шармом. Прогулка по площадям и дворцам оставит незабываемые впечатления
Сегодня в 15:30
Завтра в 08:00
€130 за всё до 10 чел.
Путешествие на сыроварню в Пьемонте с дегустацией
Пешая
2.5 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Путешествие на сыроварню в Пьемонте: дегустация сыров из Турина
Погрузитесь в мир исключительных сыров Пьемонта в городе Бра. Откройте секреты сыроварения и насладитесь уникальными вкусами
Начало: В центре г. Бра
11 дек в 12:00
12 дек в 10:00
от €260 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Z
    Zharikov
    10 сентября 2025
    Таинственный Турин
    Очень интересная и необычная экскурсия по мистической стороне невероятно красивого Турина. Экскурсия включает множество очень живописных локаций и памятников архитектуры.
    читать дальше

    Как путешественник со стажем, могу сказать, что Турин однозначно умеет удивить, поскольку за экскурсию мы узнали довольно много необычных деталей о религиозной жизни города, которые сложно встретить в других городах Европы. Олеся прекрасно преподносит материал, поэтому слушать его не только интересно, но и очень весело! Всем советую данную экскурсию по Турину.

  • Н
    Наташа
    31 августа 2025
    Таинственный Турин
    Таинственный Турин покорил наши сердечки ♥️, и еще больше их покорила Олеся! ❤️❤️❤️ Какая она умница, как все отлично организовала.
    читать дальше

    Маршрут составлен очень комфортно. Вроде экскурсия « на ногах», но мы не устали абсолютно! Эта девушка знает про Турин абсолютно все(вплоть до первого века). Я никогда не думала, что про Палачей, казни… можно рассказывать так интересно. Олеся рассказывает так увлекательно, что вопросов возникает все больше и больше и хочется узнать абсолютно все! И ведь она на все найдет ответ❤️ Очень умная, эрудированная, с отличным чувством юмора. Мы побывали на темной и светлой стороне, услышали много увлекательных историй, (Exvoto - поразительно!!!) Даже, когда начался дождь(а мы были без зонтов)- мы зашли в церковь и даже там Олесе было что нам рассказать. Наша экскурсия вышла за рамки Тинственного Турина и за временные рамки тоже. Мне кажется, что Олеся знает про Турин такое, чего не знают сами туринцы 😇👏 Очень рекомендую гида Олесю. Она влюбит вас в историю, культуру, мистику и в Пьемонт.
    P.S. за долго до нашего прилета Олеся выслала нам гид(pdf) по кухне/ресторанам Турина, а так же по всем достопримечательностям!!! Мы посетили пару ресторанов из ее списка- и мы были в восторге!
    Огромное спасибо, Олеся❤️

  • А
    Александр
    20 августа 2025
    Таинственный Турин
    👍👌🤩
  • Н
    Натан
    31 мая 2025
    Таинственный Турин
    Оригинальная, необычная тема экскурсии с удивительно легкой в общении, эрудированной и влюбленной в город и свое дело Олесей. Отлично провели время, огромное спасибо!
  • С
    Светлана
    12 мая 2025
    Таинственный Турин
    Нам очень понравилась экскурсия. Олеся позитивный, эрудированный человек,приятный в общении, время экскурсии пролетело незаметно.
  • В
    Виталий
    1 мая 2025
    Таинственный Турин
    Огромное спасибо, за безумно интересную экскурсию!!! В Турине не первый раз, много чего видели и про многие достопримечательности знали и
    читать дальше

    поэтому удивить было достаточно сложно, но с Олесей узнали много нового, она покорила нас своей любовью к Турину. Очень познавательная и насыщенная экскурсия, подкрепленная историческими справками и большим количеством фотографий, как было и как стало. Профессиональная экскурсия и продуманный до мелочей маршрут. Хотелось бы еще отметить, что Олеся очень светлый и позитивный человек, с хорошим чувством юмора. Экскурсия пролетела не заметно, на очень позитивной волне.

    Огромное спасибо, за безумно интересную экскурсию!!! В Турине не первый раз, много чего видели и про многие достопримечательности знали и поэтому удивить было достаточно сложно, но с Олесей узнали много нового, она покорила нас своей любовью к Турину. Очень познавательная и насыщенная экскурсия, подкрепленная историческими справками и большим количеством фотографий, как было и как стало. Профессиональная экскурсия и продуманный до мелочей маршрут. Хотелось бы еще отметить, что Олеся очень светлый и позитивный человек, с хорошим чувством юмора. Экскурсия пролетела не заметно, на очень позитивной волне.
  • Е
    ЕКАТЕРИНА
    16 марта 2025
    Таинственный Турин
    Мы приехали с родственницей в замечательный город Турин и не прогадали,когда забронировали экскурсию у Олеси.
    Самые лучшие впечатления как от человека,
    читать дальше

    так и от ее знаний: очень эрудированная, деликатная, внимательная и душевная девушка! Интересные рассказы, маршрут и атмосфера на высшем уровне. Спасибо за все рекомендации и за сувенирчик, за возможность попробовать Бичерин в знаковом месте.
    Конечно, мы в восторге от башни Моле, на следующий день сходили в музей кино внутри! Потрясающее! Вы в нашем сердце 💘

    Мы приехали с родственницей в замечательный город Турин и не прогадали,когда забронировали экскурсию у ОлесиМы приехали с родственницей в замечательный город Турин и не прогадали,когда забронировали экскурсию у ОлесиМы приехали с родственницей в замечательный город Турин и не прогадали,когда забронировали экскурсию у Олеси
  • К
    Катя
    12 марта 2025
    Таинственный Турин
    Олеся очень внимательный, приятный и эрудированный гид! Экскурсия пролетела незаметно, исторические факты и немного мистики, мы все были очень довольны.
    Очень
    читать дальше

    приятно, что Олеся подготовила для нас маршрут, учитывая наши пожелания, а также прислала заранее свой гайд по ресторанам и знаковым местам Турина. Спасибо еще раз за такую внимательность и предупредительность.
    Мы отведали знаменитый бичерин, вкусную пасту с кроликом по пьемонтски и продегустировали туринский вермут в историческом кафе по подсказке Олеси.

    Олеся очень внимательный, приятный и эрудированный гид! Экскурсия пролетела незаметно, исторические факты и немного мистики, мыОлеся очень внимательный, приятный и эрудированный гид! Экскурсия пролетела незаметно, исторические факты и немного мистики, мы
  • Т
    Татьяна
    4 марта 2025
    Таинственный Турин
    Благодарим Олесю за проведенную экскурсию. Хочу отметить положительные моменты:
    Воспользовались гайдами по городу, которые получили до экскурсии
    Возможность диалога
    Тема экскурсии достаточно специфическая,
    читать дальше

    и нам показалось, что Олеся сумела адаптировать ее под наши интересы
    Акценты на нюансы города, которые возможно и не увидишь на обычной обзорной экскурсии
    Олеся знает и любит свой город!!!

  • Е
    Елена
    27 мая 2024
    Таинственный Турин
    Наша экскурсия с Олесей была организована прекрасно, очень интересно, познавательно, в то же время э не была перегружена иннформацией.
    Понравилось, что
    читать дальше

    Олеся рассказала не только по теме экскурсии, но так же дала ценные рекомендации, где пообедать, что попробовать из местных специалитетов, куда сходить в городе и что посмотреть еще. Экскурсия длилась три часа, но прошла на одном дыхании.
    Мы познакомились с городом и полюбили его благодаря нашему гиду, которая влюблена в него, и старается передать это чувство своим экскурсантам.
    Большое спасибо!

  • Е
    Екатерина
    20 мая 2024
    Таинственный Турин
    Дорогие путешественники! Я хочу поделиться своим восторженным отзывом о необычном маршруте по таинственному городу - Турин. Олеся с таким энтузиазмом
    читать дальше

    рассказывала нам об истории города, его достопримечательностях и традициях, что мы получили большое удовольствие от нашей совместной прогулки!

    Мой совет всем, кто планирует посетить этот город - обращайтесь к Олесе! Она точно сделает ваше путешествие ярче и запоминающимся!

    Дорогие путешественники! Я хочу поделиться своим восторженным отзывом о необычном маршруте по таинственному городу - Турин. Олеся с таким энтузиазмом рассказывала нам об истории города, его достопримечательностях и традициях, что мы получили большое удовольствие от нашей совместной прогулки!

    Мой совет всем, кто планирует посетить этот город - обращайтесь к Олесе! Она точно сделает ваше путешествие ярче и запоминающимся!
  • А
    Александр
    27 декабря 2023
    Таинственный Турин
    Нам повезло с гидом Олесей. Она прекрасный рассказчик, причем делает это не формально, пересыпая повествование цифрами и фактами, а в
    читать дальше

    увлекательной и даже несколько интригующей манере. Мы получили истинное удовольствие от общения с Олесей и экскурсии, которую она провела по Турину. Мы узнали много нового и захотелось приехать в этот город еще раз.

  • И
    Ирина
    19 ноября 2023
    Таинственный Турин
    Очень приятная и образованная экскурсовод Олеся, узнали и увидели много нового и интересного, получили ответы на многочисленные вопросы 😊
    Экскурсия подойдёт всем, кто любит историю и читать.
  • А
    Аурелиюс
    5 июня 2023
    Таинственный Турин
    Я с женой приехали в Турин первый раз на несколько дней. Через интернет нашли интересную экскурсию по Турину Таинственный Турин,
    читать дальше

    которую проводит гид Олеся. Понравилась и экскурсия, и Олеся. Экскурсия интересная, от Олеси узнали много интересной и необычной информации про тайны и
    удивительные события за всю историю Турина. Время пролетело быстро, как на одном дыхании. Олеся прекрасный гид - очень дружная, легко и сердечно общается. Любит Турин и очень много знает про город и про всю Италию. Нам она очень понравилась. Спасибо Олеся! Рекомендуем Вас всем!

  • Н
    Надежда
    16 марта 2023
    Таинственный Турин
    Мы с подругой приехали в Турин на 8 марта. Это был наш маленький подарок - мини каникулы. Решили в первый
    читать дальше

    же день взять экскурсию чтобы познакомится с городом, но особенно с загадочной его стороной.
    Выбрали экскурсию "Таинственный Турин" с Олесей.
    Экскурсия прошла на одном дыхании. Нет перегрузки фактами, цифрами, датами, фамилиями. Всё очень сбалансированно, легко и интересно. Олеся очень профессиональный гид и эрудированный человек способный ответить на всевозможные вопросы.
    Она нас снабдила множеством полезных советов что и как можно ещё посетить и где вкусно покушать.
    Мы получили огромное удовольствие и непременно вернёмся опять!

    Мы с подругой приехали в Турин на 8 марта. Это был наш маленький подарок - миниМы с подругой приехали в Турин на 8 марта. Это был наш маленький подарок - миниМы с подругой приехали в Турин на 8 марта. Это был наш маленький подарок - мини
  • К
    Ксения
    1 января 2023
    Таинственный Турин
    Нашла прогулку «Таинственный Турин» за несколько дней до наступления Новогодних каникул. Хотелось окунуться в атмосферу таинственности, прогуляться по загадочным улочкам
    читать дальше

    Турина, поближе познакомиться с его обитателями через призму рассказов гида, оказавшись в не столь отдаленном прошлом. Олеся- замечательный гид! Благодаря Олесе погружение удалось! Если вы хотите узнать, почему Турин - самый мистический город в Италии, почему именно здесь был так силён эзотерический культ, какие интересные личности не обошли своим вниманием этот город и какие тайны скрывают площади, здания и памятники города, вам сюда.
    Олеся очень интересно рассказала о своём городе, где сходятся два треугольника «Белой» и «Чёрной магии»! Ещё раз огромное спасибо! Получила удовольствие, зарядилась положительной энергией, повернувшись спиной к тёмной стороне (это ещё один секрет в экскурсии) и с улыбкой встретила Новый год.

  • K
    Konstantin
    11 октября 2022
    Таинственный Турин
    Всё прошло замечательно. Мы прекрасно провели время. По пути посетили историческую кофейню. Передохнули. С Олесей очень легко и комфортно гулять по городу. Очень рады были взять этот маршрут, т. к. в обычных путеводителях мы бы по таким местам не погуляли.
  • И
    Ира
    4 декабря 2021
    Таинственный Турин
    Спасибо огромное Олесе!
    Очень интересно и познавательно,
    4 часа пролетели на одном дыхании!
    Отдельное спасибо зо помощь со всеми организационными вопросами,с которыми без Вашей помощи справится было бы сложней!
  • Ю
    Юлия
    10 февраля 2020
    Таинственный Турин
    Олеся, спасибо большое за такую емкую и чёткую экскурсию! А также за отличные рекомендации по теме ресторанов и кафе! Турин заиграл новыми красками!)) спасибо за Ваш труд!
  • А
    Анастасия
    12 января 2020
    Таинственный Турин
    Большое спасибо за увлекательную и познавательную экскурсию! Первое знакомство с Турином прошло на «ура»! И спасибо за рекомендацию и помощь с бронированием столика в ресторане)

