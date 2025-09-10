-
Индивидуальная
до 3 чел.
Таинственный Турин: экскурсия по мистическим местам
Турин - город мистики и легенд. Прогулка по его улицам откроет вам тайны ведьм, палачей и чудес. Окунитесь в атмосферу загадок и магии
Завтра в 14:00
13 дек в 09:00
€174
€193 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Турина в Альпы: история и природа
Погрузитесь в атмосферу итальянских Альп, посетив монастырь Св. Михаила, средневековую деревню Эскиль и французский Бриансон
14 дек в 09:30
15 дек в 09:30
€220 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Французский шарм и древняя история Турина
Погрузитесь в атмосферу Турина, где история встречается с французским шармом. Прогулка по площадям и дворцам оставит незабываемые впечатления
Сегодня в 15:30
Завтра в 08:00
€130 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Путешествие на сыроварню в Пьемонте: дегустация сыров из Турина
Погрузитесь в мир исключительных сыров Пьемонта в городе Бра. Откройте секреты сыроварения и насладитесь уникальными вкусами
Начало: В центре г. Бра
11 дек в 12:00
12 дек в 10:00
от €260 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ZZharikov10 сентября 2025Очень интересная и необычная экскурсия по мистической стороне невероятно красивого Турина. Экскурсия включает множество очень живописных локаций и памятников архитектуры.
- ННаташа31 августа 2025Таинственный Турин покорил наши сердечки ♥️, и еще больше их покорила Олеся! ❤️❤️❤️ Какая она умница, как все отлично организовала.
- ААлександр20 августа 2025👍👌🤩
- ННатан31 мая 2025Оригинальная, необычная тема экскурсии с удивительно легкой в общении, эрудированной и влюбленной в город и свое дело Олесей. Отлично провели время, огромное спасибо!
- ССветлана12 мая 2025Нам очень понравилась экскурсия. Олеся позитивный, эрудированный человек,приятный в общении, время экскурсии пролетело незаметно.
- ВВиталий1 мая 2025Огромное спасибо, за безумно интересную экскурсию!!! В Турине не первый раз, много чего видели и про многие достопримечательности знали и
- ЕЕКАТЕРИНА16 марта 2025Мы приехали с родственницей в замечательный город Турин и не прогадали,когда забронировали экскурсию у Олеси.
Самые лучшие впечатления как от человека,
- ККатя12 марта 2025Олеся очень внимательный, приятный и эрудированный гид! Экскурсия пролетела незаметно, исторические факты и немного мистики, мы все были очень довольны.
Очень
- ТТатьяна4 марта 2025Благодарим Олесю за проведенную экскурсию. Хочу отметить положительные моменты:
Воспользовались гайдами по городу, которые получили до экскурсии
Возможность диалога
Тема экскурсии достаточно специфическая,
- ЕЕлена27 мая 2024Наша экскурсия с Олесей была организована прекрасно, очень интересно, познавательно, в то же время э не была перегружена иннформацией.
Понравилось, что
- ЕЕкатерина20 мая 2024Дорогие путешественники! Я хочу поделиться своим восторженным отзывом о необычном маршруте по таинственному городу - Турин. Олеся с таким энтузиазмом
- ААлександр27 декабря 2023Нам повезло с гидом Олесей. Она прекрасный рассказчик, причем делает это не формально, пересыпая повествование цифрами и фактами, а в
- ИИрина19 ноября 2023Очень приятная и образованная экскурсовод Олеся, узнали и увидели много нового и интересного, получили ответы на многочисленные вопросы 😊
Экскурсия подойдёт всем, кто любит историю и читать.
- ААурелиюс5 июня 2023Я с женой приехали в Турин первый раз на несколько дней. Через интернет нашли интересную экскурсию по Турину Таинственный Турин,
- ННадежда16 марта 2023Мы с подругой приехали в Турин на 8 марта. Это был наш маленький подарок - мини каникулы. Решили в первый
- ККсения1 января 2023Нашла прогулку «Таинственный Турин» за несколько дней до наступления Новогодних каникул. Хотелось окунуться в атмосферу таинственности, прогуляться по загадочным улочкам
- KKonstantin11 октября 2022Всё прошло замечательно. Мы прекрасно провели время. По пути посетили историческую кофейню. Передохнули. С Олесей очень легко и комфортно гулять по городу. Очень рады были взять этот маршрут, т. к. в обычных путеводителях мы бы по таким местам не погуляли.
- ИИра4 декабря 2021Спасибо огромное Олесе!
Очень интересно и познавательно,
4 часа пролетели на одном дыхании!
Отдельное спасибо зо помощь со всеми организационными вопросами,с которыми без Вашей помощи справится было бы сложней!
- ЮЮлия10 февраля 2020Олеся, спасибо большое за такую емкую и чёткую экскурсию! А также за отличные рекомендации по теме ресторанов и кафе! Турин заиграл новыми красками!)) спасибо за Ваш труд!
- ААнастасия12 января 2020Большое спасибо за увлекательную и познавательную экскурсию! Первое знакомство с Турином прошло на «ура»! И спасибо за рекомендацию и помощь с бронированием столика в ресторане)
