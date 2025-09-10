читать дальше

Маршрут составлен очень комфортно. Вроде экскурсия « на ногах», но мы не устали абсолютно! Эта девушка знает про Турин абсолютно все(вплоть до первого века). Я никогда не думала, что про Палачей, казни… можно рассказывать так интересно. Олеся рассказывает так увлекательно, что вопросов возникает все больше и больше и хочется узнать абсолютно все! И ведь она на все найдет ответ❤️ Очень умная, эрудированная, с отличным чувством юмора. Мы побывали на темной и светлой стороне, услышали много увлекательных историй, (Exvoto - поразительно!!!) Даже, когда начался дождь(а мы были без зонтов)- мы зашли в церковь и даже там Олесе было что нам рассказать. Наша экскурсия вышла за рамки Тинственного Турина и за временные рамки тоже. Мне кажется, что Олеся знает про Турин такое, чего не знают сами туринцы 😇👏 Очень рекомендую гида Олесю. Она влюбит вас в историю, культуру, мистику и в Пьемонт.

P.S. за долго до нашего прилета Олеся выслала нам гид(pdf) по кухне/ресторанам Турина, а так же по всем достопримечательностям!!! Мы посетили пару ресторанов из ее списка- и мы были в восторге!

Огромное спасибо, Олеся❤️