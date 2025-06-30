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чтобы узнать наши предпочтения — и скорректировала маршрут так, чтобы он стал именно нашим. Благодаря этому мы побывали в местах, которые давно мечтали увидеть, и узнали их историю не из учебника, а живо и с душой.



Особым удовольствием стала трюфельная охота — редкий и аутентичный опыт. А затем — обед в уютном ресторане с блюдами местной кухни, где всё было по-домашнему вкусно. Мы также посетили небольшую мануфактуру сладостей, попробовали настоящие деликатесы и, конечно, поговорили о вине. Дегустация лучших местных вин в приятной атмосфере стала отличным завершением дня.



Если вы хотите не просто посмотреть достопримечательности, а действительно прочувствовать регион, узнать его характер и вкусы — экскурсия с Людмилой точно для вас. Настоятельно рекомендую!