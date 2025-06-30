Индивидуальная
до 10 чел.
Путешествие на сыроварню в Пьемонте с дегустацией
Погрузитесь в мир исключительных сыров Пьемонта в городе Бра. Откройте секреты сыроварения и насладитесь уникальными вкусами
Начало: В центре г. Бра
«Вино оплачивается дополнительно (по желанию)»
8 авг в 10:00
10 авг в 10:00
от €260 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Винное приключение в Ланге, Пьемонте
Путешествие по винным хозяйствам с дегустацией в живописных окрестностях Турина
«научиться разбираться в сертификация Пьемонтских вин»
9 авг в 08:00
10 авг в 08:00
от €395 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Бароло и Барбареско: винный день в Пьемонте
Научиться выбирать вино так, как это делают сомелье - из Турина
Начало: на улице Джузеппе Мадзини
«Он покажет, как виноград проходит путь от грозди до бокала, а затем вы попробуете пять вин, включая Барбареско и Барбареско Riserva»
Завтра в 09:00
8 авг в 09:00
от €358 за человека
Последние отзывы на экскурсии
М
Идеальный день с индивидуальным подходом
Провели с Людмилой замечательный день, который запомнится надолго. Ещё до начала экскурсии она связалась со мной,
Провели с Людмилой замечательный день, который запомнится надолго. Ещё до начала экскурсии она связалась со мной,
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Е
История о том, как необычно провести день в Италии! Мы отправились к сыроделу-аффинеру в поисках чего-то интересного и необычного. И
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Мы впервые были на дегустации сыров. На этой дегустации вы попробуете все вкусы итальянских сыров и не только Пьемонта. Очень рекомендуем!!!
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Дегустация и экскурсия с Ольгой прошли замечательно.
Дегустация: попробовали 8-10 видов сыров с подробным рассказом о каждом из них (владелец лавки
Дегустация: попробовали 8-10 видов сыров с подробным рассказом о каждом из них (владелец лавки
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В
Это лучшая дегустация сыров, которая была в моей жизни, а мне есть с чем сравнить. Ольга настоящий профессионал, видно что
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А
Хорошая экскурсия. Все понравилось. Спасибо, Людмила
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Всего 6 отзывов в Турине в категории "Винные туры"
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Ответы на вопросы от путешественников по Турину в категории «Винные туры»
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