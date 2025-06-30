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Винные экскурсии в Турине

Найдено 3 экскурсии в категории «Винные туры» в Турине на русском языке, цены от €260. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Путешествие на сыроварню в Пьемонте с дегустацией
Пешая
2.5 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Путешествие на сыроварню в Пьемонте с дегустацией
Погрузитесь в мир исключительных сыров Пьемонта в городе Бра. Откройте секреты сыроварения и насладитесь уникальными вкусами
Начало: В центре г. Бра
«Вино оплачивается дополнительно (по желанию)»
8 авг в 10:00
10 авг в 10:00
от €260 за всё до 2 чел.
Винное приключение в Ланге, Пьемонте
На машине
8 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Винное приключение в Ланге, Пьемонте
Путешествие по винным хозяйствам с дегустацией в живописных окрестностях Турина
«научиться разбираться в сертификация Пьемонтских вин»
9 авг в 08:00
10 авг в 08:00
от €395 за всё до 4 чел.
Бароло и Барбареско: винный день в Пьемонте
На машине
8 часов
Индивидуальная
Бароло и Барбареско: винный день в Пьемонте
Научиться выбирать вино так, как это делают сомелье - из Турина
Начало: на улице Джузеппе Мадзини
«Он покажет, как виноград проходит путь от грозди до бокала, а затем вы попробуете пять вин, включая Барбареско и Барбареско Riserva»
Завтра в 09:00
8 авг в 09:00
от €358 за человека

Последние отзывы на экскурсии

М
Винное приключение в Ланге, Пьемонте
Идеальный день с индивидуальным подходом

Провели с Людмилой замечательный день, который запомнится надолго. Ещё до начала экскурсии она связалась со мной,
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чтобы узнать наши предпочтения — и скорректировала маршрут так, чтобы он стал именно нашим. Благодаря этому мы побывали в местах, которые давно мечтали увидеть, и узнали их историю не из учебника, а живо и с душой.

Особым удовольствием стала трюфельная охота — редкий и аутентичный опыт. А затем — обед в уютном ресторане с блюдами местной кухни, где всё было по-домашнему вкусно. Мы также посетили небольшую мануфактуру сладостей, попробовали настоящие деликатесы и, конечно, поговорили о вине. Дегустация лучших местных вин в приятной атмосфере стала отличным завершением дня.

Если вы хотите не просто посмотреть достопримечательности, а действительно прочувствовать регион, узнать его характер и вкусы — экскурсия с Людмилой точно для вас. Настоятельно рекомендую!

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Е
Путешествие на сыроварню в Пьемонте с дегустацией
История о том, как необычно провести день в Италии! Мы отправились к сыроделу-аффинеру в поисках чего-то интересного и необычного. И
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нам очегь повезло, экскурсия и дегустация оказалась замечательной! А сколько секретиков от местных мы узнали, сколько разных тонких моментов и лайфхаков, которые точно пригодятся в жизни. Спасибо Ольге за атмосферу, настроение и любовь к сыру!

История о том, как необычно провести день в Италии! Мы отправились к сыроделу-аффинеру в поисках чего-то
История о том, как необычно провести день в Италии! Мы отправились к сыроделу-аффинеру в поисках чего-то
История о том, как необычно провести день в Италии! Мы отправились к сыроделу-аффинеру в поисках чего-то
История о том, как необычно провести день в Италии! Мы отправились к сыроделу-аффинеру в поисках чего-то
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Наталья
Путешествие на сыроварню в Пьемонте с дегустацией
Мы впервые были на дегустации сыров. На этой дегустации вы попробуете все вкусы итальянских сыров и не только Пьемонта. Очень рекомендуем!!!
Мы впервые были на дегустации сыров. На этой дегустации вы попробуете все вкусы итальянских сыров и не только Пьемонта. Очень рекомендуем!!!
Мы впервые были на дегустации сыров. На этой дегустации вы попробуете все вкусы итальянских сыров и не только Пьемонта. Очень рекомендуем!!!
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Екатерина
Путешествие на сыроварню в Пьемонте с дегустацией
Дегустация и экскурсия с Ольгой прошли замечательно.

Дегустация: попробовали 8-10 видов сыров с подробным рассказом о каждом из них (владелец лавки
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рассказывал - Ольга переводила и дополняла рассказ более глубокими сведениями о сыре и о сфере в целом). На дегустации, кроме самого сыра, предложили вино, салями, хлебную корзину.
Отдельное спасибо за печатные материалы - было приятно их получить.

Экскурсия: после дегустации прошлись с Ольгой по Бра, выпили кофе и получили много интересной информации про город и про Пьемонт в целом. Получилось очень ненапряжно, при этом познавательно и интересно.

Считаю, если ваша цель закупиться вкусным сыром и качественно провести время, то экскурсия с Ольгой - это идеальный вариант)

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В
Путешествие на сыроварню в Пьемонте с дегустацией
Это лучшая дегустация сыров, которая была в моей жизни, а мне есть с чем сравнить. Ольга настоящий профессионал, видно что
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человек в теме, очень хорошо разбирается в сырах, и также хорошо в вине. А Пьемонт вообще удивительное место. Вернусь еще, обязательно забронирую тур по винодельням Бароло с Ольгой. За дополнительный печатный материал и экскурсию по уютному городу Бра отдельное спасибо!

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А
Винное приключение в Ланге, Пьемонте
Хорошая экскурсия. Все понравилось. Спасибо, Людмила
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Всего 6 отзывов в Турине в категории "Винные туры"

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Ответы на вопросы от путешественников по Турину в категории «Винные туры»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Турине
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Путешествие на сыроварню в Пьемонте с дегустацией;
  2. Винное приключение в Ланге, Пьемонте;
  3. Бароло и Барбареско: винный день в Пьемонте.
Сколько стоит экскурсия по Турину в августе 2026
Сейчас в Турине в категории "Винные туры" можно забронировать 3 экскурсии от 260 до 395. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Экскурсии на русском языке в Турине (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2026 год по теме «Винные туры», 6 ⭐ отзывов, цены от €260. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь