Дегустации на экскурсиях в Турине – попробуйте новое на вкус

Найдено 4 экскурсии в категории «Дегустационные туры» в Турине на русском языке, цены от €160, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Из Турина в Бароло, на родину великого вина
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
27 отзывов
Из Турина в Бароло: путешествие на родину великого вина
Погрузитесь в мир виноделия, истории и пьемонтской кухни в захватывающем путешествии из Турина в Бароло
«Отдельно оплачиваются: билеты в музей (7 евро), дегустация вин и трансфер (стоимость зависит от вида транспорта)»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
199 за всё до 4 чел.
Шоколадно-кофейное путешествие в Турине
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
3 отзыва
Шоколадно-кофейное путешествие: гастрономическое наслаждение в Турине
Погрузитесь в мир гастрономического изыска Турина, где каждый шаг раскрывает истории шоколада и кофе, наслаждаясь вкусами и ароматами
Начало: Площадь Святого Карла, Турин
«Вы придете в восторг от дегустации местной сладкой роскоши и поймете, что такое настоящая итальянская «дольче вита»»
15 июля в 10:00
16 июля в 10:00
от 160 за всё до 8 чел.
Винные туры в Ланге, Пьемонте
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Винные туры в Ланге, Пьемонте: погружение в мир виноделия
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по виноградникам Ланге, где каждый найдет вино по вкусу и узнает его историю
«Путешествие по живописным виноградным долинам и холмам, украшенным старинными замками, и, конечно же, сама дегустация оставят незабываемые впечатления»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
390 за всё до 4 чел.
Путешествие на сыроварню в Пьемонте с дегустацией
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
1 отзыв
Путешествие на сыроварню в Пьемонте: дегустация сыров из Турина
Погрузитесь в мир исключительных сыров Пьемонта в городе Бра. Откройте секреты сыроварения и насладитесь уникальными вкусами
Начало: В центре г. Бра
«Дегустация сыра включена в стоимость»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
от 200180 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Вася
    19 мая 2024
    Путешествие на сыроварню в Пьемонте с дегустацией
    Это лучшая дегустация сыров, которая была в моей жизни, а мне есть с чем сравнить. Ольга настоящий профессионал, видно что
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    человек в теме, очень хорошо разбирается в сырах, и также хорошо в вине. А Пьемонт вообще удивительное место. Вернусь еще, обязательно забронирую тур по винодельням Бароло с Ольгой. За дополнительный печатный материал и экскурсию по уютному городу Бра отдельное спасибо!

  • K
    Konstantin
    19 мая 2024
    Из Турина в Бароло, на родину великого вина
    Спасибо Ирине за такую интересную и увлекательную экскурсию! Нам все очень понравилось! Особенно последняя дегустация вин в частной винодельне. Очень даже рекомендуем!
  • К
    Ким
    15 апреля 2024
    Из Турина в Бароло, на родину великого вина
    Прекрасная экскурсия по Бароло с очаровательной Ириной! А потом душевная дегустация на чудесной семейной кантине Del Pozzo! День был перфекто)
    Прекрасная экскурсия по Бароло с очаровательной Ириной! А потом душевная дегустация на чудесной семейной кантине Del Pozzo! День был перфекто)Прекрасная экскурсия по Бароло с очаровательной Ириной! А потом душевная дегустация на чудесной семейной кантине Del Pozzo! День был перфекто)Прекрасная экскурсия по Бароло с очаровательной Ириной! А потом душевная дегустация на чудесной семейной кантине Del Pozzo! День был перфекто)
  • О
    Ольга
    6 марта 2024
    Из Турина в Бароло, на родину великого вина
    Спасибо Ирине! Было замечательно организовано и комфортно!
  • О
    Оксана
    14 июля 2022
    Шоколадно-кофейное путешествие в Турине
    Наконец нашла время поблагодарить Тиана за чудесные путешествия, которые она организовала для меня и моих друзей. Прямо скажу - ей
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    удалось влюбить меня в Эту часть Италии, о которой у меня были достаточно большие сомнения. Сначала зимой в Турин - просто очаровательная прогулка по центру с правильной дозой истории, архитектуры и искусства, плюс тёплые посиделки с горячим вкуснейшим местным напитком бичирином. А летом - винный тур с друзьями в Бароло и Барбареско. Хоть и с понятными сложностями, н нам удалось это сделать. Спасибо Тиане за радушие, организацию и терпение, самое главное. До новых встреч

  • А
    Александр
    8 октября 2019
    Винные туры в Ланге, Пьемонте
    Хорошая экскурсия. Все понравилось. Спасибо, Людмила
  • М
    Михаил
    21 июля 2019
    Шоколадно-кофейное путешествие в Турине
    Нам понравилось! Тиана рассказала не только о о шоколаде и кофейнях оно и об истории города и региона. Связала давно известные имена в увлекательные истории. И вообще была приятным собеседником.
  • В
    Валерия
    3 апреля 2019
    Шоколадно-кофейное путешествие в Турине
    Были в Турине в Марте, в первый раз. Эта экскурсия подойдёт тем, кто как раз первый раз в городе. Она
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    скорее ознакомительная с уклоном в шоколадно-кофейную тему. Мы любим все попробовать на вкус, нам было интересно. К тому же Тиана подстроилась под запросы нашей дочери и рассказала и показала что-то исключительно для неё. Прекрасный день в прекрасном городе. Спасибо Тиана!

Ответы на вопросы от путешественников по Турину в категории «Дегустационные туры»

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Сколько стоит экскурсия по Турину в июне 2024
Сейчас в Турине в категории "Дегустационные туры" можно забронировать 4 экскурсии от 160 до 390 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 32 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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