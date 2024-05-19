1 чел.
По популярности
Индивидуальная
7 часов
Из Турина в Бароло: путешествие на родину великого вина
Погрузитесь в мир виноделия, истории и пьемонтской кухни в захватывающем путешествии из Турина в Бароло
«Отдельно оплачиваются: билеты в музей (7 евро), дегустация вин и трансфер (стоимость зависит от вида транспорта)»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€199 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Шоколадно-кофейное путешествие: гастрономическое наслаждение в Турине
Погрузитесь в мир гастрономического изыска Турина, где каждый шаг раскрывает истории шоколада и кофе, наслаждаясь вкусами и ароматами
Начало: Площадь Святого Карла, Турин
«Вы придете в восторг от дегустации местной сладкой роскоши и поймете, что такое настоящая итальянская «дольче вита»»
15 июля в 10:00
16 июля в 10:00
от €160 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
8 часов
Винные туры в Ланге, Пьемонте: погружение в мир виноделия
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по виноградникам Ланге, где каждый найдет вино по вкусу и узнает его историю
«Путешествие по живописным виноградным долинам и холмам, украшенным старинными замками, и, конечно же, сама дегустация оставят незабываемые впечатления»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
€390 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
Путешествие на сыроварню в Пьемонте: дегустация сыров из Турина
Погрузитесь в мир исключительных сыров Пьемонта в городе Бра. Откройте секреты сыроварения и насладитесь уникальными вкусами
Начало: В центре г. Бра
«Дегустация сыра включена в стоимость»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
от 200€180 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВася19 мая 2024Это лучшая дегустация сыров, которая была в моей жизни, а мне есть с чем сравнить. Ольга настоящий профессионал, видно что
- KKonstantin19 мая 2024Спасибо Ирине за такую интересную и увлекательную экскурсию! Нам все очень понравилось! Особенно последняя дегустация вин в частной винодельне. Очень даже рекомендуем!
- ККим15 апреля 2024Прекрасная экскурсия по Бароло с очаровательной Ириной! А потом душевная дегустация на чудесной семейной кантине Del Pozzo! День был перфекто)
- ООльга6 марта 2024Спасибо Ирине! Было замечательно организовано и комфортно!
- ООксана14 июля 2022Наконец нашла время поблагодарить Тиана за чудесные путешествия, которые она организовала для меня и моих друзей. Прямо скажу - ей
- ААлександр8 октября 2019Хорошая экскурсия. Все понравилось. Спасибо, Людмила
- ММихаил21 июля 2019Нам понравилось! Тиана рассказала не только о о шоколаде и кофейнях оно и об истории города и региона. Связала давно известные имена в увлекательные истории. И вообще была приятным собеседником.
- ВВалерия3 апреля 2019Были в Турине в Марте, в первый раз. Эта экскурсия подойдёт тем, кто как раз первый раз в городе. Она
Ответы на вопросы от путешественников по Турину в категории «Дегустационные туры»
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