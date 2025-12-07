Мы отправимся на остров Сан-Ладзаро, спрятанный в лагуне Венеции. Здесь уже три столетия живут монахи-мхитаристы, хранители уникального культурного наследия.
Вы узнаете, почему остров называют «маленькой Арменией», погуляете по обители, увидите картины Айвазовского и редкие артефакты. А также заглянете в библиотеку и услышите о Байроне, который учил здесь армянский.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- монастырь мхитаристов и строгие интерьеры, наполненные тишиной.
- библиотеку и книгохранилище с коллекцией редких рукописей, включая древние армянские манускрипты.
- музейные залы. Вы рассмотрите восточные артефакты, древние статуэтки, картины и редкие издания, собранные монахами.
- келью Байрона, где английский поэт изучал армянский язык и переводил тексты.
- сад монастыря — тихий уголок среди лагуны.
Вы узнаете:
- как армянские монахи основали монастырь на острове.
- почему он стал культурным центром венецианской лагуны.
- чем это место вдохновляло путешественников, писателей и учёных.
- как остров вписан в историю Венеции.
Организационные детали
- Дополнительно оплачивается: водный трамвайчик до острова — €20 за чел., входной билет на остров — €10 за чел.
- Программа возможна для пяти человек, доплата за пятого участника — €60.
- Желательно бронировать экскурсию минимум за сутки.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Piazza San Marco
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вадим — ваша команда гидов в Венеции
Провели экскурсии для 706 туристов
Ciao! Bonjour! Мы создаём авторские прогулки по Италии и Франции — с душой, вниманием к деталям и настоящей любовью к этим странам. Работаем в Риме, Венеции, Вероне, Милане, Флоренции, Париже и
