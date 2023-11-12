Нескучные экскурсии

Найдено 4 экскурсии в категории «Нескучные экскурсии» в Венеции на русском языке, цены от €80. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Формула успеха Казановы: квест по Венеции
Пешая
1 отзыв
3 часа
Квест
Формула успеха Казановы: эксклюзивный квест в сердце Венеции
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по следам Джакомо Казановы. Откройте секреты великого соблазнителя в самом сердце Венеции
Начало: На рынке Риальто
11 авг в 10:00
14 авг в 10:00
80 за человека
По Венеции - с дамой рыцарского ордена тамплиеров
Пешая
1 отзыв
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
По Венеции - с дамой рыцарского ордена тамплиеров
Прогулка по Венеции с дамой рыцарского ордена тамплиеров. Узнайте о символах ордена, древних ритуалах и месте хранения Святого Грааля
Завтра в 11:00
11 авг в 11:00
250 за всё до 10 чел.
По водным дорогам Венеции
На гондоле
1.5 часа
Водная прогулка
По водным дорогам Венеции
Понаблюдать за производством гондол в старинной мастерской и прокатиться по каналам
Завтра в 19:00
11 авг в 08:00
380 за всё до 4 чел.
Маска, я вас знаю
Пешая
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Маска, я вас знаю
Прогуляться по Венеции и создать карнавальную маску в старинной мастерской
11 авг в 08:00
12 авг в 08:00
230 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Венеции в категории «Нескучные экскурсии»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Венеции
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Формула успеха Казановы: квест по Венеции
  2. По Венеции - с дамой рыцарского ордена тамплиеров
  3. По водным дорогам Венеции
  4. Маска, я вас знаю
Какие места ещё посмотреть в Венеции
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Сан-Марко
  3. Дворец Дожей
  4. Мост Риальто
  5. Мост Вздохов
  6. Гранд-канал
  7. Набережная
  8. Рынок Риальто
  9. Остров Мурано
  10. Галерея Академии
Сколько стоит экскурсия по Венеции в августе 2024
Сейчас в Венеции в категории "Нескучные экскурсии" можно забронировать 4 экскурсии от 80 до 380. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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