3 часа
Квест
Формула успеха Казановы: эксклюзивный квест в сердце Венеции
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по следам Джакомо Казановы. Откройте секреты великого соблазнителя в самом сердце Венеции
Начало: На рынке Риальто
11 авг в 10:00
14 авг в 10:00
€80 за человека
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
По Венеции - с дамой рыцарского ордена тамплиеров
Прогулка по Венеции с дамой рыцарского ордена тамплиеров. Узнайте о символах ордена, древних ритуалах и месте хранения Святого Грааля
Завтра в 11:00
11 авг в 11:00
€250 за всё до 10 чел.
1.5 часа
Водная прогулка
По водным дорогам Венеции
Понаблюдать за производством гондол в старинной мастерской и прокатиться по каналам
Завтра в 19:00
11 авг в 08:00
€380 за всё до 4 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Маска, я вас знаю
Прогуляться по Венеции и создать карнавальную маску в старинной мастерской
11 авг в 08:00
12 авг в 08:00
€230 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННиколай12 ноября 2023Удивительный оригинальный проект) Гид не просто рассказывает, а щепетильно и тщательно все готовит заранее. Интересно и увлекательно. Спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Венеции в категории «Нескучные экскурсии»
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