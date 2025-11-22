-
Билеты
Базилика Святого Марка с аудиогидом и приоритетным доступом
Начало: P. za San Marco, 61, 30124 Venezia VE, İtalya
22 ноя в 10:00
23 ноя в 13:30
€19.40
€25.80 за билет
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальный тур по Венеции - ваш маршрут в сердце итальянской романтики
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
21 ноя в 09:00
€200 за всё до 10 чел.
Фотопрогулка
до 6 чел.
Фототур по Венеции для вдохновения и ярких кадров
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
21 ноя в 09:00
€180 за всё до 6 чел.
