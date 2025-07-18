Мои заказы

Экскурсия с посещением базилики Святого Марка и Дворца дожей

Экскурсия с опытным гидом по двум главнейшим символам Венеции — базилике Святого Марка и Дворцу дожей. Минуйте длинные очереди и окунитесь в атмосферу исторического величия.
5
3 отзыва
Экскурсия с посещением базилики Святого Марка и Дворца дожей
Экскурсия с посещением базилики Святого Марка и Дворца дожей
Экскурсия с посещением базилики Святого Марка и Дворца дожей

Описание билета

Прикосновение к истории Венеции Начните экскурсию на площади Сан-Марко, где вас встретит историческая Часовая башня и величественные мраморные львы. С вашим гидом вы погрузитесь в богатую и увлекательную историю города, услышите легенды и тайны Венеции. Благодаря билету без очереди у вас будет эксклюзивный доступ в базилику. Полюбуйтесь мерцающими золотыми мозаиками и роскошным декором, и узнайте, почему это здание — символ престижа и процветания города. Величие и тайны Дворца дожей Продолжите осмотр готического шедевра — Дворца дожей, бывшей резиденции венецианских правителей. Насладитесь панорамными видами на лагуну, узнайте истории Казановы, Моста Вздохов и откройте скрытые тайны этого архитектурного памятника. После экскурсии вы также получите бесплатный вход в музей Коррер, Национальный археологический музей и библиотеку Марчиана, чтобы глубже узнать культуру Венеции. Важная информация:
  • Не допускается: шорты, оружие или острые предметы, багаж или большие сумки, короткие юбки, рубашки без рукавов, рюкзаки.
  • Базилика — это святое место, поэтому и мужчины, и женщины должны носить одежду, закрывающую живот, плечи и колени.
  • Если базилика будет закрыта по религиозным причинам, посетителям будут выдаваться входные билеты.
  • Если вы отправитесь на экскурсию в 14:00, музей Коррер будет закрыт до окончания экскурсии. Вам придётся посетить музей Коррер в другой день по билетам.
  • Билеты ограничены по времени и действительны в течение 5–10 минут.
  • Присоединиться к туру после его начала невозможно.
  • Места, которые вы посетите, могут быть закрыты из-за религиозных праздников, приливов (Acqua Alta) или наводнений. Если какое-то место будет закрыто, гид проведёт экскурсию по территории, связавшись с вами до начала, если позволит время. Изменения могут быть внесены в последний момент.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Дворец дожей
  • Базилика Святого Марка
  • Музей Коррер
  • Мост Вздохов
  • Площадь Сан-Марко
  • Библиотека Марчиана
Что включено
  • Услуги гида
  • Входной билет в Дворец дожей и базилику Святого Марка
  • Вход в музей Коррер
  • Вход в библиотеку Марчиан
  • Вход в Национальный археологический музей
  • Наушники для лучшего восприятия экскурсии
Что не входит в цену
  • Личные расходы
  • Экскурсия с гидом по музеям Коррер, Национальному археологическому музею и библиотеке Марчиана
  • Трансфер
Место начала и завершения?
Piazzetta S. Marco, 30124 Venezia VE, Italy
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Важная информация
  • Не допускается: шорты, оружие или острые предметы, багаж или большие сумки, короткие юбки, рубашки без рукавов, рюкзаки
  • Базилика - это святое место, поэтому и мужчины, и женщины должны носить одежду, закрывающую живот, плечи и колени
  • Если базилика будет закрыта по религиозным причинам, посетителям будут выдаваться входные билеты
  • Если вы отправитесь на экскурсию в 14:00, музей Коррер будет закрыт до окончания экскурсии. Вам придётся посетить музей Коррер в другой день по билетам
  • Билеты ограничены по времени и действительны в течение 5-10 минут
  • Присоединиться к туру после его начала невозможно
  • Места, которые вы посетите, могут быть закрыты из-за религиозных праздников, приливов (Acqua Alta) или наводнений. Если какое-то место будет закрыто, гид проведёт экскурсию по территории, связавшись с вами до начала, если позволит время. Изменения могут быть внесены в последний момент
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
Екатерина
18 июл 2025
Нам очень понравилась экскурсия по Дворцу дожей и базилике Святого Марка. Илария была веселой, информативной и делала всё доступным для понимания. В конце она поделилась полезными советами по осмотру города и даже рецептом горячего шоколада. В целом — веселая и познавательная экскурсия.
О
Ольга
19 авг 2024
Гид (Фрэнки) обладает глубокими знаниями в истории и искусстве. Очень вовлекал группу в процесс, задавая вопросы. Мы остались очень довольны! Рады, что выбрали именно эту экскурсию, а не самостоятельное посещение. Узнали много нового. Спасибо!
в
владимир
9 апр 2024
Наша экскурсия была замечательной, и гид Алессандро — настоящий знаток. Очень полезно иметь гида, чтобы узнать историю этих удивительных мест.

Входит в следующие категории Венеции

Похожие экскурсии из Венеции

Площадь Сан-Марко вдоль и поперёк
Пешая
1.5 часа
13 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Площадь Сан-Марко вдоль и поперёк: индивидуальная экскурсия
Узнайте о крылатом льве на флаге Венеции и о том, почему венецианцы избегают проходить между колоннами
Начало: На площади Сан-Марко
1 дек в 08:00
8 дек в 08:00
€160 за всё до 8 чел.
Детский квест по городу или Дворцу дожей
Пешая
1.5 часа
61 отзыв
Квест
до 5 чел.
Детский квест по городу или Дворцу дожей
Это было по-настоящему захватывающее приключение, которое мы никогда не забудем
Начало: На площади Сан-Марко
Сегодня в 10:30
1 дек в 10:30
€150 за всё до 5 чел.
Дворец дожей и музеи площади Сан-Марко
3 часа
51 отзыв
Индивидуальная
до 8 чел.
Индивидуальная экскурсия: Дворец дожей и музеи Венеции
Исследуйте сокровища Венеции: от готической архитектуры Дворца дожей до величия музеев площади Сан-Марко
20 янв в 10:00
21 янв в 10:00
€334 за всё до 8 чел.
У нас ещё много экскурсий в Венеции. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Венеции