Экскурсия с опытным гидом по двум главнейшим символам Венеции — базилике Святого Марка и Дворцу дожей. Минуйте длинные очереди и окунитесь в атмосферу исторического величия.
Описание билетаПрикосновение к истории Венеции Начните экскурсию на площади Сан-Марко, где вас встретит историческая Часовая башня и величественные мраморные львы. С вашим гидом вы погрузитесь в богатую и увлекательную историю города, услышите легенды и тайны Венеции. Благодаря билету без очереди у вас будет эксклюзивный доступ в базилику. Полюбуйтесь мерцающими золотыми мозаиками и роскошным декором, и узнайте, почему это здание — символ престижа и процветания города. Величие и тайны Дворца дожей Продолжите осмотр готического шедевра — Дворца дожей, бывшей резиденции венецианских правителей. Насладитесь панорамными видами на лагуну, узнайте истории Казановы, Моста Вздохов и откройте скрытые тайны этого архитектурного памятника. После экскурсии вы также получите бесплатный вход в музей Коррер, Национальный археологический музей и библиотеку Марчиана, чтобы глубже узнать культуру Венеции. Важная информация:
- Не допускается: шорты, оружие или острые предметы, багаж или большие сумки, короткие юбки, рубашки без рукавов, рюкзаки.
- Базилика — это святое место, поэтому и мужчины, и женщины должны носить одежду, закрывающую живот, плечи и колени.
- Если базилика будет закрыта по религиозным причинам, посетителям будут выдаваться входные билеты.
- Если вы отправитесь на экскурсию в 14:00, музей Коррер будет закрыт до окончания экскурсии. Вам придётся посетить музей Коррер в другой день по билетам.
- Билеты ограничены по времени и действительны в течение 5–10 минут.
- Присоединиться к туру после его начала невозможно.
- Места, которые вы посетите, могут быть закрыты из-за религиозных праздников, приливов (Acqua Alta) или наводнений. Если какое-то место будет закрыто, гид проведёт экскурсию по территории, связавшись с вами до начала, если позволит время. Изменения могут быть внесены в последний момент.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дворец дожей
- Базилика Святого Марка
- Музей Коррер
- Мост Вздохов
- Площадь Сан-Марко
- Библиотека Марчиана
Что включено
- Услуги гида
- Входной билет в Дворец дожей и базилику Святого Марка
- Вход в музей Коррер
- Вход в библиотеку Марчиан
- Вход в Национальный археологический музей
- Наушники для лучшего восприятия экскурсии
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Экскурсия с гидом по музеям Коррер, Национальному археологическому музею и библиотеке Марчиана
- Трансфер
Место начала и завершения?
Piazzetta S. Marco, 30124 Venezia VE, Italy
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Екатерина
18 июл 2025
Нам очень понравилась экскурсия по Дворцу дожей и базилике Святого Марка. Илария была веселой, информативной и делала всё доступным для понимания. В конце она поделилась полезными советами по осмотру города и даже рецептом горячего шоколада. В целом — веселая и познавательная экскурсия.
О
Ольга
19 авг 2024
Гид (Фрэнки) обладает глубокими знаниями в истории и искусстве. Очень вовлекал группу в процесс, задавая вопросы. Мы остались очень довольны! Рады, что выбрали именно эту экскурсию, а не самостоятельное посещение. Узнали много нового. Спасибо!
в
владимир
9 апр 2024
Наша экскурсия была замечательной, и гид Алессандро — настоящий знаток. Очень полезно иметь гида, чтобы узнать историю этих удивительных мест.
