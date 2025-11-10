Экскурсия по Венеции раскрывает гений Тициана в культурном контексте города.



Участники посетят площадь Сан-Марко, базилику Санта-Мария-Глорьоза-деи-Фрари и другие знаковые места.



Прогулка включает осмотр шедевров Тициана, таких как «Вознесение Девы Марии», и знакомство с его жизнью в районе Сан-Поло. Участники узнают о влиянии Венеции на творчество мастера и его связях с аристократией. Завершение экскурсии на смотровой площадке с панорамными видами

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения Венеции и экскурсии по шедеврам Тициана - весна и осень, с марта по май и с сентября по ноябрь. В это время комфортная погода и меньше туристов. Летом, с июня по август, Венеция может быть переполнена, но шедевры Тициана можно увидеть в прохладных залах. Зимой, с декабря по февраль, меньше туристов, но погода может быть дождливой и прохладной.

Сейчас ноябрь — это идеальное время.