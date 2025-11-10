Экскурсия по Венеции раскрывает гений Тициана в культурном контексте города.
Участники посетят площадь Сан-Марко, базилику Санта-Мария-Глорьоза-деи-Фрари и другие знаковые места.
Прогулка включает осмотр шедевров Тициана, таких как «Вознесение Девы Марии», и знакомство с его жизнью в районе Сан-Поло. Участники узнают о влиянии Венеции на творчество мастера и его связях с аристократией. Завершение экскурсии на смотровой площадке с панорамными видами
Участники посетят площадь Сан-Марко, базилику Санта-Мария-Глорьоза-деи-Фрари и другие знаковые места.
Прогулка включает осмотр шедевров Тициана, таких как «Вознесение Девы Марии», и знакомство с его жизнью в районе Сан-Поло. Участники узнают о влиянии Венеции на творчество мастера и его связях с аристократией. Завершение экскурсии на смотровой площадке с панорамными видами
6 причин купить эту экскурсию
- 🎨 Увидеть шедевры Тициана вживую
- 🏛 Посетить знаковые места Венеции
- 🖼 Узнать секреты великих картин
- 📜 Погрузиться в историю искусства
- 🌆 Насладиться панорамными видами
- 👣 Прогуляться по историческим районам
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения Венеции и экскурсии по шедеврам Тициана - весна и осень, с марта по май и с сентября по ноябрь. В это время комфортная погода и меньше туристов. Летом, с июня по август, Венеция может быть переполнена, но шедевры Тициана можно увидеть в прохладных залах. Зимой, с декабря по февраль, меньше туристов, но погода может быть дождливой и прохладной.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Что можно увидеть
- Площадь Сан-Марко
- Базилика Санта-Мария-Глорьоза-деи-Фрари
- Площадь Сан-Поло
Описание экскурсии
Площадь Сан-Марко. Поговорим о влиянии культурного контекста Венеции на становление художника.
Базилика Санта-Мария-Глорьоза-деи-Фрари. Осмотрим одну из самых известных работ Тициана — «Вознесение Девы Марии».
Площадь Сан-Поло и дом художника. Прогуляемся по району, где жил художник, и обсудим его повседневную жизнь.
Соборы и дворцы с работами мастера. Заглянем в несколько мест, где хранятся шедевры Тициана, включая его портреты и алтарные композиции.
Панорамные виды Венеции. Завершим экскурсию на смотровой площадке, где вы услышите историю последних лет жизни художника и его наследия.
Вы узнаете:
- Как молодой художник из деревни Кадоре стал величайшим мастером Венеции
- Что связывало Тициана с дожами, аристократией и другими выдающимися личностями его времени
- Почему Тициан называл Венецию своим источником вдохновения и как её архитектура и атмосфера отразились в его творчестве
- Какие секреты скрывают его картины — включая «Вознесение Девы Марии» и «Поклонение Венере»
- Как личная жизнь и мировоззрение мастера повлияли на его художественный стиль
- О конкуренции с современниками и новаторских подходах, которые изменили искусство
И многое другое!
Организационные детали
- В стоимость не включены благотворительные взносы в церкви — €2–5
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алина — ваша команда гидов в Венеции
Провели экскурсии для 6439 туристов
Я культурный медиатор Национального фонда Италии. В туризме с 2012 года. С 2016 с коллегами ежедневно проводили групповые экскурсии для крупной туристической сети, но отказались от такого бездушного подхода вЗадать вопрос
Входит в следующие категории Венеции
Похожие экскурсии из Венеции
Индивидуальная
до 5 чел.
Галерея Академии Венеции: путешествие через эпохи искусства
Погрузитесь в мир венецианской живописи, открывая шедевры Тициана, Веронезе и других мастеров в компании опытного гида
Начало: Напротив музея
Завтра в 10:30
11 ноя в 10:30
€174 за всё до 5 чел.
-
20%
Индивидуальная
до 5 чел.
Запрятанные уголки Венеции: история, традиции, жизнь города
Погрузитесь в уникальную атмосферу Венеции, исследуя её скрытые уголки вместе с личным гидом
Завтра в 09:00
11 ноя в 09:00
€156
€195 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Понять шедевры Тициана: индивидуальная экскурсия по Венеции
Пройдите по трём районам Венеции, чтобы рассмотреть шедевры Тициана, узнать о его жизни и творчестве, а также найти скрытые смыслы на его полотнах
1 янв в 12:30
2 янв в 12:30
€329 за всё до 10 чел.