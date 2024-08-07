Экскурсии по Венеции на машине с гидом

Найдено 3 экскурсии в категории «На машине» в Венеции на русском языке, цены от €215. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
На родину Просекко: поездка на винодельню с итальянкой
На машине
8 отзывов
8 часов
Индивидуальная
На родину Просекко: винодельня Вальдоббьядене с дегустацией и обедом
Погрузитесь в мир итальянского вина с экскурсией из Венеции. Вас ждет уникальное Просекко, традиционная кухня и захватывающие пейзажи
Начало: Piazzale Roma
11 окт в 08:00
12 окт в 08:00
от 385 за человека
Горная сказка в Доломитах
На машине
1 отзыв
8 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Горная сказка в Доломитах: индивидуальная экскурсия
Вас ждут величественные Доломитовые Альпы, бирюзовые озера и незабываемые виды. Комфортный трансфер и увлекательные маршруты для всех сезонов
6 окт в 09:00
7 окт в 09:00
350 за всё до 3 чел.
Из Милана в Венецию - На автомобиле
Пешая
На машине
12 часов
Мини-группа
до 3 чел.
Из Милана в Венецию - На автомобиле
Начало: Милан Piazza Duomo, 1 (или ваш отель)
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
215 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • J
    Julia
    7 августа 2024
    На родину Просекко: поездка на винодельню с итальянкой
    Отличная экскурсия, Алессандра задает тон всей поездки, очень красиво, позитивно, время пролетает незаметно, рекомендую однозначно! 🫶
  • О
    Ольга
    12 мая 2024
    На родину Просекко: поездка на винодельню с итальянкой
    Очень красивая поездка. Винотека выбрана шикарная. И все остальное, с чем познакомила Алессандра просто великолепно! Спасибо.
  • O
    Olga
    8 мая 2024
    На родину Просекко: поездка на винодельню с итальянкой
    Мы очень благодарны Алессандре за этот день! Наша дочь сказала, что это один из лучших дней в ее жизни. Путешествие
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    было легким и запоминающимся. Алессандра итальянка, но при этом отлично владеет русским языком. Это было прекрасное атмосферное путешествие по пригороду Венеции, которое мы совершили в день вылета из Италии. Эта экскурсия была приятным завершающим аккордом. В конце экскурсии Алессандра нас доставила прямо в аэропорт и была очень ответственна в этом. Мы обязательно вернемся! Рекомендуем!

  • В
    Виктория
    7 февраля 2024
    Горная сказка в Доломитах
    Возвращаюсь сейчас домой. . усталая и безумно счастливая после 8-ми часовой прогулки по Доломитам с Еленой! Елена прекрасный проводник в горы,
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    прекрасный, эрудированный собеседник, и знаток Доломитовых Альп. Я очень рекомендую вам этот тур. И конечно же обязательно посетите Термальные Источники и не упустите возможности подняться на самую высокую точку горы Мармолады!

Ответы на вопросы от путешественников по Венеции в категории «На машине»

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  5. Мост Вздохов
  6. Гранд-канал
  7. Набережная
  8. Площадь Сан-Марко
  9. Рынок Риальто
  10. Остров Мурано
Сколько стоит экскурсия по Венеции в октябре 2024
Сейчас в Венеции в категории "На машине" можно забронировать 3 экскурсии от 215 до 385. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Экскурсии на русском языке в Венеции (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год на машине, 9 ⭐ отзывов, цены от €215. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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