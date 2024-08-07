8 часов
Индивидуальная
На родину Просекко: винодельня Вальдоббьядене с дегустацией и обедом
Погрузитесь в мир итальянского вина с экскурсией из Венеции. Вас ждет уникальное Просекко, традиционная кухня и захватывающие пейзажи
Начало: Piazzale Roma
11 окт в 08:00
12 окт в 08:00
от €385 за человека
8 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Горная сказка в Доломитах: индивидуальная экскурсия
Вас ждут величественные Доломитовые Альпы, бирюзовые озера и незабываемые виды. Комфортный трансфер и увлекательные маршруты для всех сезонов
6 окт в 09:00
7 окт в 09:00
€350 за всё до 3 чел.
12 часов
Мини-группа
до 3 чел.
Из Милана в Венецию - На автомобиле
Начало: Милан Piazza Duomo, 1 (или ваш отель)
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
€215 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- JJulia7 августа 2024Отличная экскурсия, Алессандра задает тон всей поездки, очень красиво, позитивно, время пролетает незаметно, рекомендую однозначно! 🫶
- ООльга12 мая 2024Очень красивая поездка. Винотека выбрана шикарная. И все остальное, с чем познакомила Алессандра просто великолепно! Спасибо.
- OOlga8 мая 2024Мы очень благодарны Алессандре за этот день! Наша дочь сказала, что это один из лучших дней в ее жизни. Путешествие
- ВВиктория7 февраля 2024Возвращаюсь сейчас домой. . усталая и безумно счастливая после 8-ми часовой прогулки по Доломитам с Еленой! Елена прекрасный проводник в горы,
Ответы на вопросы от путешественников по Венеции в категории «На машине»
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Сколько стоит экскурсия по Венеции в октябре 2024
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