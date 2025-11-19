Венеция, известная своими каналами и дворцами, скрывает множество тайн. На этой экскурсии участники узнают о влиянии иезуитов и других орденов на развитие города. Исследуя Санта-Мария Ассунта, иезуитский колледж и Скьявони, гости погружаются в историю диспутов и миссий. Сан-Франческо-делла-Винья и библиотека Марчиана открывают двери в мир философии и цензуры. Прогулка по этим местам раскрывает невидимые нити, связывающие религиозные ордена с историей Венеции

Описание экскурсии

Санта-Мария Ассунта — главный иезуитский храм Венеции. Здесь впечатляет всё: и мраморная инкрустация, и великолепный интерьер, и картины Тициана и Пальмы-ил-Джоване.

Иезуитский колледж — сегодня это часть патриаршего семинария. Его архитектура и история расскажут о важной миссии ордена в сфере образования.

Скьявони. Прогуляемся по улицам, где раньше располагались иезуитские резиденции, связанные с образовательной и дипломатической деятельностью. Это место — важная точка на карте религиозных дебатов своего времени.

Сан-Франческо-делла-Винья. Хоть эта церковь не принадлежала иезуитам, она была частью общей сети взаимодействия между орденами.

Библиотека Марчиана и окрестности площади Сан-Марко. Иезуиты активно участвовали в интеллектуальной жизни Венеции. Здесь поговорим о цензуре, философии и о противостоянии Венецианской республике.