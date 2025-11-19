Мои заказы

Иезуиты и другие тайные властители Венеции

Погрузитесь в мир религиозных орденов Венеции. Узнайте, как иезуиты и другие ордена влияли на политику и образование, исследуя скрытые уголки города
Венеция, известная своими каналами и дворцами, скрывает множество тайн. На этой экскурсии участники узнают о влиянии иезуитов и других орденов на развитие города.

Исследуя Санта-Мария Ассунта, иезуитский колледж и Скьявони, гости погружаются в историю диспутов и миссий. Сан-Франческо-делла-Винья и библиотека Марчиана открывают двери в мир философии и цензуры.

Прогулка по этим местам раскрывает невидимые нити, связывающие религиозные ордена с историей Венеции

5 причин купить эту экскурсию

  • 📚 Углубление в историю Венеции
  • 🏛️ Посещение уникальных храмов
  • 🗝️ Открытие скрытых уголков
  • 🎨 Восхищение искусством Тициана
  • 🤝 Понимание влияния орденов
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя17
ноя18
ноя
Время начала: 11:00, 11:30

Что можно увидеть

  • Санта-Мария Ассунта
  • Иезуитский колледж
  • Скьявони
  • Сан-Франческо-делла-Винья
  • Библиотека Марчиана

Описание экскурсии

Санта-Мария Ассунта — главный иезуитский храм Венеции. Здесь впечатляет всё: и мраморная инкрустация, и великолепный интерьер, и картины Тициана и Пальмы-ил-Джоване.

Иезуитский колледж — сегодня это часть патриаршего семинария. Его архитектура и история расскажут о важной миссии ордена в сфере образования.

Скьявони. Прогуляемся по улицам, где раньше располагались иезуитские резиденции, связанные с образовательной и дипломатической деятельностью. Это место — важная точка на карте религиозных дебатов своего времени.

Сан-Франческо-делла-Винья. Хоть эта церковь не принадлежала иезуитам, она была частью общей сети взаимодействия между орденами.

Библиотека Марчиана и окрестности площади Сан-Марко. Иезуиты активно участвовали в интеллектуальной жизни Венеции. Здесь поговорим о цензуре, философии и о противостоянии Венецианской республике.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Стелла
Стелла — ваш гид в Венеции
Провела экскурсии для 28 туристов
Здравствуйте, уважаемые путешественники! Меня зовут Стелла. Проживаю в Италии, в Венеции и Вероне с 1999 года. Родилась, выросла и училась в Дрездене (Германия) в семье военного. Ещё с детства мне
читать дальше

привили любовь к истории. С 2002 по 2008 годы училась и получила диплом в Моденском университете (Италия) на историческом факультете. Прослушала курсы истории у Натальи Басовской в РГГУ (Москва) «Всеобщая история. Средние века». Являюсь дамой духовно-рыцарского ордена тамплиеров Италии и Вероны.

Задать вопрос

