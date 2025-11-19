Санта-Мария Ассунта — главный иезуитский храм Венеции. Здесь впечатляет всё: и мраморная инкрустация, и великолепный интерьер, и картины Тициана и Пальмы-ил-Джоване.
Иезуитский колледж — сегодня это часть патриаршего семинария. Его архитектура и история расскажут о важной миссии ордена в сфере образования.
Скьявони. Прогуляемся по улицам, где раньше располагались иезуитские резиденции, связанные с образовательной и дипломатической деятельностью. Это место — важная точка на карте религиозных дебатов своего времени.
Сан-Франческо-делла-Винья. Хоть эта церковь не принадлежала иезуитам, она была частью общей сети взаимодействия между орденами.
Библиотека Марчиана и окрестности площади Сан-Марко. Иезуиты активно участвовали в интеллектуальной жизни Венеции. Здесь поговорим о цензуре, философии и о противостоянии Венецианской республике.
Стелла — ваш гид в Венеции
Провела экскурсии для 28 туристов
Здравствуйте, уважаемые путешественники! Меня зовут Стелла. Проживаю в Италии, в Венеции и Вероне с 1999 года. Родилась, выросла и училась в Дрездене (Германия) в семье военного. Ещё с детства мне
привили любовь к истории. С 2002 по 2008 годы училась и получила диплом в Моденском университете (Италия) на историческом факультете. Прослушала курсы истории у Натальи Басовской в РГГУ (Москва) «Всеобщая история. Средние века». Являюсь дамой духовно-рыцарского ордена тамплиеров Италии и Вероны.