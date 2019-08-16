2 отзыва оставили туристы

Я отметила положительные моменты этой экскурсии. С точки зрения содержания экскурсии, нет никаких претензий. Но мне не очень понравилась постоянная самореклама Натальи, разговоры о деньгах, навязчивые предложения продолжить экскурсию, при условии, что я не забуду, что её час стоит 60 Евро. Думаю, в этом плане, Наталья должна вести себя скромнее, дипломатичнее. Мне не было понятно, почему я должна была платить за билет Натальи во Дворец Дожей, она же лицензированный гид. Это не должно ложится на плечи туристов.
Наталья
Ответ гида:Уважаемая Наталья, спасибо за отзыв и за оценку качества экскурсии. Скорее всего, заказывая экскурсию, Вы не прочитали презентацию обо мне. Я написала, что не в туристический сезон я живу в Милане. На Вашу экскурсию я ехала именно из Милана. Что означает, что на дорогу уходит не только весь день, но и определённое количество денег (билет на поезде, туда и обратно, стоит 75 евро). Поэтому становится понятно почему двухчасовая экскурсия в Венеции (на которой я зарабатываю как Вы правильно заметили 120 евро) для меня маловыгодна. К некоторым моим экскурсиям в Венеции я уже сделала приписку: что заказ возможен только при заказе другой экскурсии. То же самое я планирую сделать и с экскурсией по дворцу Дожей. Что же касается самого билета в музей, то, к сожалению, правила в музее устанавливаю не я. Сама жду не дождусь когда сотрудники музея пойдут нам на встречу. А предлагала я Вам, если помните посмотреть тот музей, вход в который уже входит в стоимость билета во дворец дожей. Потому что тот тот музей раскрывает очень интересную сторону истории Венеции: о ремеслах, о кораблях, о правителях Венеции, о её традициях. Это то о чём я, не имея материала во дворце дожей, не смогла Вам рассказать и что, на мой взгляд, действительно, дополняет экскурсию по дворцу дожей. С уважением, Наталья.