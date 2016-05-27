2 отзыва оставили туристы

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Дворец дожей: сердце и тайны Венеции

Посетить резиденцию правителей, пройти по залам власти и увидеть тюрьму, откуда сбежал Казанова
Через Дворец дожей можно узнать историю Венеции лучше, чем где бы то ни было. Здесь вершилась политика, рождались заговоры, заседал Большой совет и работала Тайная полиция.

А парадные залы соседствуют с тёмными коридорами тюрьмы — контраст, который хранит дух Венецианской республики.
3.3
4 отзыва
Дворец дожей: сердце и тайны Венеции
Дворец дожей: сердце и тайны Венеции
Дворец дожей: сердце и тайны Венеции

Описание экскурсии

  • Великолепный дворец — резиденция дожей и главный символ города, где решались судьбы Венеции.
  • Залы власти — Большой совет, Сенат, Верховный суд и Тайная полиция: как работала уникальная система управления? Расскажу.
  • Архитектурный ансамбль — дворец, собор Святого Марка и здания на площади Сан-Марко — сердце Венеции.
  • Трибуна дожа — узнаете, как правитель показывался народу с балкона и какие церемонии здесь проходили.
  • Тюрьма и побеги — пройдёте по Скалированному мосту в камеры, где сидели узники, и услышите легенду о побеге Казановы.

Организационные детали

  • Входной билет оплачивается отдельно: взрослый — €35, студенты и дети — €15.
  • Билет включает: посещение Дворца дожей, тюрьмы при дворце и музея Коррер — одного из самых богатых музеев Венеции.

Выберите удобную дату из расписания

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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На набережной недалеко от Дворца дожей
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья
Наталья — ваш гид в Венеции
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 2 часа 10 минут
Провела экскурсии для 2287 туристов
Я живу в Италии уже с 2006 года. Преподаю иностранные языки. Последние несколько лет страстно увлеклась историей города Милана, закончила двухлетние курсы, получила лицензию гида и уже с начала 2013
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года вожу экскурсии по Милану. С недавнего времени я живу в Венеции. Уверяю вас, этот город стоит вашего посещения и я буду рада провести вас по его многочисленным каналам, мостам, площадям и дворцам. Я очень много путешествовала, но такого города как Венеция не встречала! Также я провожу обзорные экскурсии по Флоренции. Кстати, благодаря опыту заядлого путешественника кроме экскурсий по Венеции, Милану, Вероне, Флоренции, Швейцарии и предальпийским озерам, проводимых непосредсвенно мной, я могу организовать незабываемые экскурсии по другим городам Италии, а также посоветовать, где остановиться или где поесть. Обращайтесь, буду рада помочь.

Отзывы и рейтинг

3.3
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
3
3
2
1
1
Наталия
Я отметила положительные моменты этой экскурсии. С точки зрения содержания экскурсии, нет никаких претензий. Но мне не очень понравилась постоянная самореклама Натальи, разговоры о деньгах, навязчивые предложения продолжить экскурсию, при
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условии, что я не забуду, что её час стоит 60 Евро. Думаю, в этом плане, Наталья должна вести себя скромнее, дипломатичнее. Мне не было понятно, почему я должна была платить за билет Натальи во Дворец Дожей, она же лицензированный гид. Это не должно ложится на плечи туристов.

Наталья
Наталья
Ответ организатора:
Уважаемая Наталья, спасибо за отзыв и за оценку качества экскурсии.

Скорее всего, заказывая экскурсию, Вы не прочитали презентацию обо мне. Я
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написала, что не в туристический сезон я живу в Милане. На Вашу экскурсию я ехала именно из Милана. Что означает, что на дорогу уходит не только весь день, но и определённое количество денег (билет на поезде, туда и обратно, стоит 75 евро). Поэтому становится понятно почему двухчасовая экскурсия в Венеции (на которой я зарабатываю как Вы правильно заметили 120 евро) для меня маловыгодна. К некоторым моим экскурсиям в Венеции я уже сделала приписку: что заказ возможен только при заказе другой экскурсии. То же самое я планирую сделать и с экскурсией по дворцу Дожей.

Что же касается самого билета в музей, то, к сожалению, правила в музее устанавливаю не я. Сама жду не дождусь когда сотрудники музея пойдут нам на встречу.

А предлагала я Вам, если помните посмотреть тот музей, вход в который уже входит в стоимость билета во дворец дожей. Потому что тот тот музей раскрывает очень интересную сторону истории Венеции: о ремеслах, о кораблях, о правителях Венеции, о её традициях. Это то о чём я, не имея материала во дворце дожей, не смогла Вам рассказать и что, на мой взгляд, действительно, дополняет экскурсию по дворцу дожей.

С уважением, Наталья.

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Е
Все было хорошо, прекрасный экскурсовод, но мне, кажется, что время на эту экскурсию нужно увеличить, так как в 1,5 часа невозможно все охватить, поэтому возникает ощущение спешки и скомканного материала.
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В нашем случае ещё и замена экскурсовода была, было ощущение, что мы случайно зашли на чужую экскурсию (присоединили нас к другой группе) и этот отрезок был уже последним за день у этих туристов, и нужно было его скорее всем пробежать.

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С
Интересная экскурсия.
Рекомендую экскурсовода Наталию
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A
Экскурсия не прошла! Гид не пришла! 😟🤷♀️! Внесла предоплату два дня перед …
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