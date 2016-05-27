2 отзыва оставили туристы

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написала, что не в туристический сезон я живу в Милане. На Вашу экскурсию я ехала именно из Милана. Что означает, что на дорогу уходит не только весь день, но и определённое количество денег (билет на поезде, туда и обратно, стоит 75 евро). Поэтому становится понятно почему двухчасовая экскурсия в Венеции (на которой я зарабатываю как Вы правильно заметили 120 евро) для меня маловыгодна. К некоторым моим экскурсиям в Венеции я уже сделала приписку: что заказ возможен только при заказе другой экскурсии. То же самое я планирую сделать и с экскурсией по дворцу Дожей.



Что же касается самого билета в музей, то, к сожалению, правила в музее устанавливаю не я. Сама жду не дождусь когда сотрудники музея пойдут нам на встречу.



А предлагала я Вам, если помните посмотреть тот музей, вход в который уже входит в стоимость билета во дворец дожей. Потому что тот тот музей раскрывает очень интересную сторону истории Венеции: о ремеслах, о кораблях, о правителях Венеции, о её традициях. Это то о чём я, не имея материала во дворце дожей, не смогла Вам рассказать и что, на мой взгляд, действительно, дополняет экскурсию по дворцу дожей.



С уважением, Наталья.