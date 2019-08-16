2 отзыва оставили туристы

Я отметила положительные моменты этой экскурсии. С точки зрения содержания экскурсии, нет никаких претензий. Но мне не очень понравилась постоянная самореклама Натальи, разговоры о деньгах, навязчивые предложения продолжить экскурсию, при условии, что я не забуду, что её час стоит 60 Евро. Думаю, в этом плане, Наталья должна вести себя скромнее, дипломатичнее. Мне не было понятно, почему я должна была платить за билет Натальи во Дворец Дожей, она же лицензированный гид. Это не должно ложится на плечи туристов.

Наталья