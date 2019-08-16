2 отзыва оставили туристы

  1. Италия
  2. Экскурсии

Дворец Дожей в Венеции

Посетить великолепный дворец и узнать его таинственную историю

4
2 отзыва
Наталья
Наталья – Гид из Венеции
Через знакомство с Дворцом дожей можно узнать множество удивительных историй о самой Венеции — не зря это одна из главных достопримечательностей 🏛️ города.

Приглашаю разобраться, что же тут творилось в разные времена!
Задать вопросОбычно отвечает за 7 ч.
  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🏛История и архитектура
  • 🖼Музеи
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Группа не более 15 человек

  • €52 за человека

    Заказать экскурсию
Дворец Дожей в Венеции
Дворец Дожей в Венеции

Дворец дожей

Главное здание Венеции служило прежде всего резиденцией дожей Республики. Во дворце заседали Большой совет и Сенат, работал Верховный суд и вершила свои дела Тайная полиция. На первом этаже размещались также конторы юристов, канцелярия, службы цензоров и морское ведомство. Надстроенный сверху балкон служил своего рода праздничной трибуной, с которой дож являл себя народу. Гости города причаливали к самому дворцу со стороны Пьяцетты и оказывались таким образом у ног правителя.

Вместе с собором Святого Марка и другими зданиями Дворец дожей образует главный архитектурный ансамбль города. И он точно стоит того, чтобы его посетить!

Организационные детали

Входной билет 🎫 в Дворец дожей оплачивается отдельно (25 евро/человек) и позволяет осмотреть:

  • сам дворец;
  • прилегающую к нему тюрьму;
  • один из самых богатых музеев Венеции — музей 🖼 Коррер.
Начало и место завершения
🚩 На набережной в очереди во дворец Дожей
Дворец Дожей в Венеции
Дворец Дожей в Венеции
Дворец Дожей в Венеции

Экскурсия проводится ежедневно в 12:15

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Наталья
Наталья
Я живу в Италии уже с 2006 года. Преподаю иностранные языки. Последние несколько лет страстно увлеклась историей города Милана, закончила двухлетние курсы, получила лицензию гида и уже с начала 2013 года вожу экскурсии по Милану. С недавнего времени я живу в Венеции. Уверяю вас, этот город стоит вашего посещения и я буду рада провести вас по его многочисленным каналам, мостам, площадям и дворцам. Я очень много путешествовала, но такого города как Венеция не встречала! Также я провожу обзорные экскурсии по Флоренции. Кстати, благодаря опыту заядлого путешественника кроме экскурсий по Венеции, Милану, Вероне, Флоренции, Швейцарии и предальпийским озерам, проводимых непосредсвенно мной, я могу организовать незабываемые экскурсии по другим городам Италии, а также посоветовать, где остановиться или где поесть. Обращайтесь, буду рада помочь.
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

2 отзыва оставили туристы

16 августа 2019
Интересная экскурсия. Рекомендую экскурсовода Наталию
27 мая 2016
Я отметила положительные моменты этой экскурсии. С точки зрения содержания экскурсии, нет никаких претензий. Но мне не очень понравилась постоянная самореклама Натальи, разговоры о деньгах, навязчивые предложения продолжить экскурсию, при условии, что я не забуду, что её час стоит 60 Евро. Думаю, в этом плане, Наталья должна вести себя скромнее, дипломатичнее. Мне не было понятно, почему я должна была платить за билет Натальи во Дворец Дожей, она же лицензированный гид. Это не должно ложится на плечи туристов.
Наталья
Ответ гида:Уважаемая Наталья, спасибо за отзыв и за оценку качества экскурсии. Скорее всего, заказывая экскурсию, Вы не прочитали презентацию обо мне. Я написала, что не в туристический сезон я живу в Милане. На Вашу экскурсию я ехала именно из Милана. Что означает, что на дорогу уходит не только весь день, но и определённое количество денег (билет на поезде, туда и обратно, стоит 75 евро). Поэтому становится понятно почему двухчасовая экскурсия в Венеции (на которой я зарабатываю как Вы правильно заметили 120 евро) для меня маловыгодна. К некоторым моим экскурсиям в Венеции я уже сделала приписку: что заказ возможен только при заказе другой экскурсии. То же самое я планирую сделать и с экскурсией по дворцу Дожей. Что же касается самого билета в музей, то, к сожалению, правила в музее устанавливаю не я. Сама жду не дождусь когда сотрудники музея пойдут нам на встречу. А предлагала я Вам, если помните посмотреть тот музей, вход в который уже входит в стоимость билета во дворец дожей. Потому что тот тот музей раскрывает очень интересную сторону истории Венеции: о ремеслах, о кораблях, о правителях Венеции, о её традициях. Это то о чём я, не имея материала во дворце дожей, не смогла Вам рассказать и что, на мой взгляд, действительно, дополняет экскурсию по дворцу дожей. С уважением, Наталья.

Наталья проводит ещё 3 экскурсии

Обзорная экскурсия по Венеции
195
2.5 часа
Обзорная экскурсия по Венеции
35 отзывов
Увидеть визитные карточки города и узнать их историю
По Большому каналу
39
1 час
По Большому каналу
9 отзывов
Познакомиться с историей великолепных зданий Большого канала на водной прогулке
Поездка на острова Мурано и Бурано
260
4.5 часов
Поездка на острова Мурано и Бурано
7 отзывов
Посетить красочные острова и познакомиться с их традициями

Еще несколько необычных экскурсий в Венеции

Вся Венеция за 2 часа
20
2 часа
Вся Венеция за 2 часа
311 отзывов
Ежедневная прогулка по Венеции
20
2 часа
Ежедневная прогулка по Венеции
267 отзывов
Узнать и полюбить город за 2 часа
Курьёзы, легенды и мифы Венеции
158
2.5 часа
Курьёзы, легенды и мифы Венеции
162 отзыва
Обзорная экскурсия: не исторические события и даты, а необычные и захватывающие городские рассказы
Живая Венеция
От 169
2.5 часа
Живая Венеция
129 отзывов
Легкая, творческая и душевная прогулка по Венеции в компании оперного певца
Первый день в Венеции
150
2.5 часа
Первый день в Венеции
95 отзывов
Увидеть главные места города и узнать их тайны
Инстаграм-прогулка по аутентичной Венеции
59
2 часа
Инстаграм-прогулка по аутентичной Венеции
71 отзыв
Узнать о прошлом города и запечатлеть его настоящее