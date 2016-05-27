2 отзыва оставили туристы

Через Дворец дожей можно узнать историю Венеции лучше, чем где бы то ни было. Здесь вершилась политика, рождались заговоры, заседал Большой совет и работала Тайная полиция.
А парадные залы соседствуют с тёмными коридорами тюрьмы — контраст, который хранит дух Венецианской республики.
А парадные залы соседствуют с тёмными коридорами тюрьмы — контраст, который хранит дух Венецианской республики.
Описание экскурсии
- Великолепный дворец — резиденция дожей и главный символ города, где решались судьбы Венеции.
- Залы власти — Большой совет, Сенат, Верховный суд и Тайная полиция: как работала уникальная система управления? Расскажу.
- Архитектурный ансамбль — дворец, собор Святого Марка и здания на площади Сан-Марко — сердце Венеции.
- Трибуна дожа — узнаете, как правитель показывался народу с балкона и какие церемонии здесь проходили.
- Тюрьма и побеги — пройдёте по Скалированному мосту в камеры, где сидели узники, и услышите легенду о побеге Казановы.
Организационные детали
- Входной билет оплачивается отдельно: взрослый — €35, студенты и дети — €15.
- Билет включает: посещение Дворца дожей, тюрьмы при дворце и музея Коррер — одного из самых богатых музеев Венеции.
Выберите удобную дату из расписания
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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На набережной недалеко от Дворца дожей
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид в Венеции
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 2 часа 10 минут
Провела экскурсии для 2287 туристов
Я живу в Италии уже с 2006 года. Преподаю иностранные языки. Последние несколько лет страстно увлеклась историей города Милана, закончила двухлетние курсы, получила лицензию гида и уже с начала 2013
Отзывы и рейтинг
3.3
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Я отметила положительные моменты этой экскурсии. С точки зрения содержания экскурсии, нет никаких претензий. Но мне не очень понравилась постоянная самореклама Натальи, разговоры о деньгах, навязчивые предложения продолжить экскурсию, при
Наталья
Ответ организатора:
Уважаемая Наталья, спасибо за отзыв и за оценку качества экскурсии.
Скорее всего, заказывая экскурсию, Вы не прочитали презентацию обо мне. Я
Скорее всего, заказывая экскурсию, Вы не прочитали презентацию обо мне. Я
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Е
Все было хорошо, прекрасный экскурсовод, но мне, кажется, что время на эту экскурсию нужно увеличить, так как в 1,5 часа невозможно все охватить, поэтому возникает ощущение спешки и скомканного материала.
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С
Интересная экскурсия.
Рекомендую экскурсовода Наталию
Рекомендую экскурсовода Наталию
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A
Экскурсия не прошла! Гид не пришла! 😟🤷♀️! Внесла предоплату два дня перед …
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