1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная экскурсия по Венеции: путешествие в 18 век
Погрузитесь в атмосферу Венеции 18 века, пройдите по следам великих личностей и их историй
Начало: На кампо Сан-Самуэле
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€160 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Другая Венеция
Открыть неожиданные и удивительные локации города - и познакомиться с ним поближе
Начало: В райне Риальто или станции ж/д вокзала
Завтра в 09:00
10 июня в 09:30
€189 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
В гости к необыкновенной венецианской паре - с оперной певицей
Полувековая любовь, аристократия, просекко и сабля для харакири в самом романтичном городе Италии
Начало: У рынка Риальто
10 июня в 14:00
11 июня в 15:30
€400 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Венеция, шёлк и эпоха Возрождения
Понаблюдать за производством венецианских тканей в старинном особняке
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
€200 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Площадь Сан-Марко - сердце Венеции
Прикоснуться к истории главной площади города и расшифровать её архитектуру с профессиональным гидом
14 июня в 09:30
15 июня в 09:30
€130 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина25 мая 2024Экскурсия прошла на «ура». Варвара великолепна!
- SStan15 ноября 2023Интересная и содержательная экскурсия, которая даст представление о том, как формировалась культурная Венеция в 18 веке. Очень удобной особенностью нам показалась
Ответы на вопросы от путешественников по Венеции в категории «Необычные дома»
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