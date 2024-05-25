Необычные дома в Венеции

Найдено 5 экскурсий в категории «Необычные дома» в Венеции на русском языке, цены от €130. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Венеция: отражение 18 века
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Индивидуальная экскурсия по Венеции: путешествие в 18 век
Погрузитесь в атмосферу Венеции 18 века, пройдите по следам великих личностей и их историй
Начало: На кампо Сан-Самуэле
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
160 за всё до 6 чел.
Другая Венеция
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
1 отзыв
Другая Венеция
Открыть неожиданные и удивительные локации города - и познакомиться с ним поближе
Начало: В райне Риальто или станции ж/д вокзала
Завтра в 09:00
10 июня в 09:30
189 за всё до 4 чел.
В гости к необыкновенной венецианской паре - с оперной певицей
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
В гости к необыкновенной венецианской паре - с оперной певицей
Полувековая любовь, аристократия, просекко и сабля для харакири в самом романтичном городе Италии
Начало: У рынка Риальто
10 июня в 14:00
11 июня в 15:30
400 за всё до 4 чел.
Венеция, шёлк и эпоха Возрождения
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Венеция, шёлк и эпоха Возрождения
Понаблюдать за производством венецианских тканей в старинном особняке
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
200 за всё до 4 чел.
Площадь Сан-Марко - сердце Венеции
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Площадь Сан-Марко - сердце Венеции
Прикоснуться к истории главной площади города и расшифровать её архитектуру с профессиональным гидом
14 июня в 09:30
15 июня в 09:30
130 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    25 мая 2024
    Другая Венеция
    Экскурсия прошла на «ура». Варвара великолепна!
  • S
    Stan
    15 ноября 2023
    Венеция: отражение 18 века
    Интересная и содержательная экскурсия, которая даст представление о том, как формировалась культурная Венеция в 18 веке. Очень удобной особенностью нам показалась
    читать дальше

    опция старта от отеля. Т. к. город для нас новый, то найтись в людном центре было бы на порядок сложнее. Интересный маршрут, включающий в себя как тематические точки, так и неприметные улочки и дворики, которые было очень интересно изучить. Прошли большую часть города.

Ответы на вопросы от путешественников по Венеции в категории «Необычные дома»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Венеции
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Венеция: отражение 18 века
  2. Другая Венеция
  3. В гости к необыкновенной венецианской паре - с оперной певицей
  4. Венеция, шёлк и эпоха Возрождения
  5. Площадь Сан-Марко - сердце Венеции
Какие места ещё посмотреть в Венеции
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Сан-Марко
  3. Дворец Дожей
  4. Мост Риальто
  5. Мост Вздохов
  6. Набережная
  7. Гранд-канал
  8. Остров Мурано
  9. Рынок Риальто
  10. Остров Бурано
Сколько стоит экскурсия по Венеции в июне 2024
Сейчас в Венеции в категории "Необычные дома" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 130 до 400. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Экскурсии на русском языке в Венеции (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 5 экскурсий на 2024 год по теме «Необычные дома», 2 ⭐ отзыва, цены от €130. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам