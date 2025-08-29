Мои заказы

Индивидуальная прогулка на гондоле по живописным каналам Венеции

Отправьтесь в незабываемое путешествие по каналам Венеции на личной гондоле.

Познакомьтесь с скрытыми уголками города, узнайте историю венецианского искусства и архитектуры от профессионального гондольера Фабио.
5
4 отзыва
Описание водной прогулки

Незабываемый опыт на гондоле Поднимитесь на борт личной гондолы и прокатитесь по тихим каналам Венеции. Выберите маршрут — от укромных уголков до знаменитых достопримечательностей, которые удовлетворят любой вкус. Познавайте Венецию с гондольером Фабио Наш гид Фабио, который прошёл более 400 часов обучения, расскажет об искусстве венецианской навигации и истории города. Узнайте, почему фасады домов на каналах так уникальны и что они символизируют. Знаковые места и живописные виды Во время прогулки вы увидите Сен-Паоло, церковь Кармелитани, дворец Зенобио и знаменитый Гранд-канал с мостом Дегли Скальци, дворцом Пизани-Моретта и палаццо Фоскари. Самый длинный маршрут включает площадь Сан-Марко и Мост Вздохов. Важная информация:
  • Что взять с собой: удобная обувь.
  • Не допускается: багаж или большие сумки.
  • Все экскурсии начинаются и заканчиваются на площади Пьяццале Рома.
  • 30-минутная экскурсия — по Палаццо Бриати, 1-часовая — по Сан-Поло, 1,5-часовая — по рынку Риальто, 2-часовая — полный маршрут.
  • Просьба приходить за 10 минут до начала, опоздание более 15 минут считается неявкой.
  • Максимум 5 человек в одной гондоле, дети считаются взрослыми. Большие группы разделяются.
  • Гондольер уточнит, хотите ли вы комментарии или молчаливое наслаждение поездкой.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Сан-Паоло
  • Церковь Кармелитани
  • Дворец Зенобио
  • Гранд-канал
  • Мост Дегли Скальци
  • Дворец Пизани-Моретта
  • Палаццо Фоскари
  • Мост Риальто
  • Площадь Сан-Марко
  • Мост Вздохов
  • Базилика делла Салюте
  • Площадь Пьяццале Рома
Что включено
  • Прогулка на гондоле
  • Местный гондольер
Что не входит в цену
  • Трансфер из/в отель
Место начала и завершения?
Fondamenta Cossetti, 30100 Венеция
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
А
Алина
29 авг 2025
Наш гид просто отличный! Спасибо, Николло, за замечательный тур по Венеции. Он был очень дружелюбным и знал всё о городе, сделал наше пребывание незабываемым.
П
Полина
25 дек 2024
Великолепно, расслабляющая поездка по узким каналам. Гид рассказывал о зданиях и районах, наслаждались каждой минутой.
М
Мария
19 окт 2024
Экскурсия оправдала ожидания и была действительно необычной. Это был особенный получасовой опыт.
А
Анастасия
30 мая 2024
Очень живописно, великолепная атмосфера, прекрасный гондольер, увидели все достопримечательности и мне сделали предложение.

Входит в следующие категории Венеции

