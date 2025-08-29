Отправьтесь в незабываемое путешествие по каналам Венеции на личной гондоле.
Познакомьтесь с скрытыми уголками города, узнайте историю венецианского искусства и архитектуры от профессионального гондольера Фабио.
Описание водной прогулкиНезабываемый опыт на гондоле Поднимитесь на борт личной гондолы и прокатитесь по тихим каналам Венеции. Выберите маршрут — от укромных уголков до знаменитых достопримечательностей, которые удовлетворят любой вкус. Познавайте Венецию с гондольером Фабио Наш гид Фабио, который прошёл более 400 часов обучения, расскажет об искусстве венецианской навигации и истории города. Узнайте, почему фасады домов на каналах так уникальны и что они символизируют. Знаковые места и живописные виды Во время прогулки вы увидите Сен-Паоло, церковь Кармелитани, дворец Зенобио и знаменитый Гранд-канал с мостом Дегли Скальци, дворцом Пизани-Моретта и палаццо Фоскари. Самый длинный маршрут включает площадь Сан-Марко и Мост Вздохов. Важная информация:
- Что взять с собой: удобная обувь.
- Не допускается: багаж или большие сумки.
- Все экскурсии начинаются и заканчиваются на площади Пьяццале Рома.
- 30-минутная экскурсия — по Палаццо Бриати, 1-часовая — по Сан-Поло, 1,5-часовая — по рынку Риальто, 2-часовая — полный маршрут.
- Просьба приходить за 10 минут до начала, опоздание более 15 минут считается неявкой.
- Максимум 5 человек в одной гондоле, дети считаются взрослыми. Большие группы разделяются.
- Гондольер уточнит, хотите ли вы комментарии или молчаливое наслаждение поездкой.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Сан-Паоло
- Церковь Кармелитани
- Дворец Зенобио
- Гранд-канал
- Мост Дегли Скальци
- Дворец Пизани-Моретта
- Палаццо Фоскари
- Мост Риальто
- Площадь Сан-Марко
- Мост Вздохов
- Базилика делла Салюте
- Площадь Пьяццале Рома
Что включено
- Прогулка на гондоле
- Местный гондольер
Что не входит в цену
- Трансфер из/в отель
Место начала и завершения?
Fondamenta Cossetti, 30100 Венеция
Когда начало
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Алина
29 авг 2025
Наш гид просто отличный! Спасибо, Николло, за замечательный тур по Венеции. Он был очень дружелюбным и знал всё о городе, сделал наше пребывание незабываемым.
П
Полина
25 дек 2024
Великолепно, расслабляющая поездка по узким каналам. Гид рассказывал о зданиях и районах, наслаждались каждой минутой.
М
Мария
19 окт 2024
Экскурсия оправдала ожидания и была действительно необычной. Это был особенный получасовой опыт.
А
Анастасия
30 мая 2024
Очень живописно, великолепная атмосфера, прекрасный гондольер, увидели все достопримечательности и мне сделали предложение.
Водная прогулка
Венеция 2 в 1: пешком и по воде
Познакомьтесь с Венецией: прогуляйтесь по её улочкам и отправьтесь в водное путешествие по каналам. Уникальный опыт для каждого гостя города
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€180 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Старый дож плывет в гондоле с догарессой молодой
Венеция открывается с воды! Гондола, каналы и романтика ждут вас. Уникальная возможность почувствовать себя венецианцем на 2 часа
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности с туристом.
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
€140 за всё до 5 чел.
Водная прогулка
Частная прогулка на гондоле по каналам Венеции
Начало: S. Marco, Riva degli Schiavoni, 30124 Venezia VE, ...
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
€140 за всё до 5 чел.