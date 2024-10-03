3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная прогулка по Венеции «Нескучная история»
Начало: По договоренности с путешественниками
Расписание: По договорённости с путешественниками.
Завтра в 09:00
4 окт в 09:00
€145 за всё до 5 чел.
12 часов
Мини-группа
до 6 чел.
Из Милана в Венецию
Начало: Милан Piazza Duomo, 1 (или ваш отель)
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
€130 за человека
2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Вечерняя групповая экскурсия «Венецианский закат»
Начало: Площадь Святого Марка
Расписание: Ежедневно в 17:30.
Сегодня в 17:30
Завтра в 17:30
€45 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Венеции в категории «Санта-Мария-делла-Салюте»
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