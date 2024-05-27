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Аллой я, почему-то, сразу поняла, что все будет отлично. Настоящий профессиональный эрудированный экскурсовод и просто милейшая женщина. Оказывается, я просто не знала Венецию: столько нового, интересного, полезного узнала, была поражена в хорошем смысле. И, самое главное для меня, информация излагалась таким образом, что я практически все запомнила. А это уже высший пилотаж и только заслуга экскурсовода. И, что важно, очень гуманные цены. Рекомендую и благодарю от всей души. (Да, экскурсия была индивидуальная для двоих). Спасибо огромное Алле еще раз!