1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Исчезающая Венеция: уникальное путешествие с местным экспертом
Познайте Венецию не как обычный турист, а через глаза инженера. Откройте технические и культурные тайны вместе с местным жителем
Начало: По договорённости
Завтра в 08:00
16 июня в 08:00
€200 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Другая Венеция
Открыть неожиданные и удивительные локации города - и познакомиться с ним поближе
Начало: В райне Риальто или станции ж/д вокзала
Завтра в 09:00
10 июня в 09:30
€189 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Старейшее еврейское гетто и район Каннареджо
История первого в мире еврейского гетто, скуолы и прогулка по району, где жил Тинторетто
14 июня в 09:30
15 июня в 09:30
€130 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлена27 мая 2024При подготовке к путешествию в Венеции мы искали для себя экскурсию не только насыщенными историческими фактами, но и полную технологическими
- ИИрина25 мая 2024Экскурсия прошла на «ура». Варвара великолепна!
- TTatiana12 мая 2024Интересная, колоритная прогулка!! 👍🏼👍🏼👍🏼Куча полезной, любопытной информации начиная от основных исторических моментов до простой городской современной жизни! Гида рекомендуем👌🏼
- ДДенис6 мая 2024Отличная экскурсия, спасибо Валерий! Очень содержателтно, с интересными техническими подробностями! Как кто-то уже правильно написал, Валерий искрене любит Венецию и она отвечает ему взаимностью и часть любви передаётся нам! С удовольствием приедем ещё раз!
- ЕЕлена27 марта 2024Получили массу положительных эмоций и от экскурсии и от общения с этим чудесным гидом. Очень рекомендую. Алла ответила на все
- ЕЕвгения5 сентября 2023Были в еврейском квартале самостоятельно несколько раз. Решили, все-таки, взять экскурсию. Прочитали отзывы об экскурсоводе Алле, забронировали. При встрече с
- ЕЕкатерина5 сентября 2023Очень понравилась прогулка и Алла в качестве гида. Отличный литературный язык, много нового и увлекательного узнали о городе, где были
Ответы на вопросы от путешественников по Венеции в категории «Район Каннареджо»
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Сколько стоит экскурсия по Венеции в июне 2024
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