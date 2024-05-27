Район Каннареджо – экскурсии в Венеции

Найдено 3 экскурсии в категории «Район Каннареджо» в Венеции на русском языке, цены от €130. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Исчезающая Венеция. Авторская экскурсия от местного жителя
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
97 отзывов
Исчезающая Венеция: уникальное путешествие с местным экспертом
Познайте Венецию не как обычный турист, а через глаза инженера. Откройте технические и культурные тайны вместе с местным жителем
Начало: По договорённости
Завтра в 08:00
16 июня в 08:00
200 за всё до 4 чел.
Другая Венеция
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
1 отзыв
Другая Венеция
Открыть неожиданные и удивительные локации города - и познакомиться с ним поближе
Начало: В райне Риальто или станции ж/д вокзала
Завтра в 09:00
10 июня в 09:30
189 за всё до 4 чел.
Старейшее еврейское гетто и район Каннареджо
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
10 отзывов
Старейшее еврейское гетто и район Каннареджо
История первого в мире еврейского гетто, скуолы и прогулка по району, где жил Тинторетто
14 июня в 09:30
15 июня в 09:30
130 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алена
    27 мая 2024
    Исчезающая Венеция. Авторская экскурсия от местного жителя
    При подготовке к путешествию в Венеции мы искали для себя экскурсию не только насыщенными историческими фактами, но и полную технологическими
    читать дальше

    аспектами создания уникального города, что нам и удалось. Валерий очень интересно рассказал про историю города и жизнь его жителей! Также хочется отметить внимательность Валерия к нам - экскурсия прошла на одном дыхании:)

  • И
    Ирина
    25 мая 2024
    Другая Венеция
    Экскурсия прошла на «ура». Варвара великолепна!
  • T
    Tatiana
    12 мая 2024
    Исчезающая Венеция. Авторская экскурсия от местного жителя
    Интересная, колоритная прогулка!! 👍🏼👍🏼👍🏼Куча полезной, любопытной информации начиная от основных исторических моментов до простой городской современной жизни! Гида рекомендуем👌🏼
    Интересная, колоритная прогулка!! 👍🏼👍🏼👍🏼Куча полезной, любопытной информации начиная от основных исторических моментов до простой городской современнойИнтересная, колоритная прогулка!! 👍🏼👍🏼👍🏼Куча полезной, любопытной информации начиная от основных исторических моментов до простой городской современнойИнтересная, колоритная прогулка!! 👍🏼👍🏼👍🏼Куча полезной, любопытной информации начиная от основных исторических моментов до простой городской современнойИнтересная, колоритная прогулка!! 👍🏼👍🏼👍🏼Куча полезной, любопытной информации начиная от основных исторических моментов до простой городской современнойИнтересная, колоритная прогулка!! 👍🏼👍🏼👍🏼Куча полезной, любопытной информации начиная от основных исторических моментов до простой городской современной
  • Д
    Денис
    6 мая 2024
    Исчезающая Венеция. Авторская экскурсия от местного жителя
    Отличная экскурсия, спасибо Валерий! Очень содержателтно, с интересными техническими подробностями! Как кто-то уже правильно написал, Валерий искрене любит Венецию и она отвечает ему взаимностью и часть любви передаётся нам! С удовольствием приедем ещё раз!
  • Е
    Елена
    27 марта 2024
    Старейшее еврейское гетто и район Каннареджо
    Получили массу положительных эмоций и от экскурсии и от общения с этим чудесным гидом. Очень рекомендую. Алла ответила на все
    читать дальше

    вопросы, показала красивейшие уголки, о которых мы и не подозревали, была очень приятна в общении при этом чувствуется большой опыт и знания. Мы в восторге!

  • Е
    Евгения
    5 сентября 2023
    Старейшее еврейское гетто и район Каннареджо
    Были в еврейском квартале самостоятельно несколько раз. Решили, все-таки, взять экскурсию. Прочитали отзывы об экскурсоводе Алле, забронировали. При встрече с
    читать дальше

    Аллой я, почему-то, сразу поняла, что все будет отлично. Настоящий профессиональный эрудированный экскурсовод и просто милейшая женщина. Оказывается, я просто не знала Венецию: столько нового, интересного, полезного узнала, была поражена в хорошем смысле. И, самое главное для меня, информация излагалась таким образом, что я практически все запомнила. А это уже высший пилотаж и только заслуга экскурсовода. И, что важно, очень гуманные цены. Рекомендую и благодарю от всей души. (Да, экскурсия была индивидуальная для двоих). Спасибо огромное Алле еще раз!

  • Е
    Екатерина
    5 сентября 2023
    Старейшее еврейское гетто и район Каннареджо
    Очень понравилась прогулка и Алла в качестве гида. Отличный литературный язык, много нового и увлекательного узнали о городе, где были
    читать дальше

    уже раз 5. Всем было интересно, а за показанные секретные места и великолепный ресторан - отдельное спасибо! Хотелось бы побольше информации о самом гетто, но мы до него дошли уже под самый конец прогулки, когда времени оставалось маловато. В следующую поездку с удовольствием с Аллой сходим еще куда-нибудь))

Ответы на вопросы от путешественников по Венеции в категории «Район Каннареджо»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Венеции
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Исчезающая Венеция. Авторская экскурсия от местного жителя
  2. Другая Венеция
  3. Старейшее еврейское гетто и район Каннареджо
Какие места ещё посмотреть в Венеции
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Сан-Марко
  3. Дворец Дожей
  4. Мост Риальто
  5. Мост Вздохов
  6. Набережная
  7. Гранд-канал
  8. Остров Мурано
  9. Рынок Риальто
  10. Остров Бурано
Сколько стоит экскурсия по Венеции в июне 2024
Сейчас в Венеции в категории "Район Каннареджо" можно забронировать 3 экскурсии от 130 до 200. Туристы уже оставили гидам 108 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Экскурсии на русском языке в Венеции (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Район Каннареджо», 108 ⭐ отзывов, цены от €130. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам