Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Венеции

Что вас ожидает:

«Все только продолженье бала, из света в сумрак переход… »

Сегодня в роскошных интерьерах музея «XVIII столетие» я расскажу вам о нравах и обычаях этого блестящего времени, эпохи балов и карнавалов, языка мушек, вееров и грациозного флирта. Мы идем во дворец Ка Реццонико, радующий глаз позолотами и лепнинами, старинными люстрами Мурано, сценографическими потолками, мебелью в стиле рококо, китайскими лаками и фарфором, зеркалами в драгоценных рамах. Интерьеры украшают пейзажи Венеции лучших венецианских художников, а также жанровые сцены из жизни высшего сословия. И в «окнах» их картин вы увидите как живую Венецию XVIII столетия — последнего века венецианской республики, времени упадка и какого-то прямо-таки яростного этому упадку сопротивления в стремлении развлекаться, сорить деньгами и соревноваться в бьющей глаза роскоши.

Дворец Ка Реццонико — живое свидетельство беззаботной «сладкой жизни» венецианской аристократии на смене двух эпох. Дольчевита — да, конечно, но с настолько очевидной и нескрываемой, примешанной к ней долей грусти и иронии, что эта ностальгическая нота звучит во всех интерьерах этого феерического дворца. Это мотив ожидаемого конца. Здесь главный изобразительный герой уже не героический Геракл эпохи Возрождения, а маленький-кривой-горбатый Пульчинелла (горбун-канатоходец, герой комедии дель Арте). Золотые времена венецианской республики давно прошли, и гераклы уступили место карикатуре — карлику, паяцу. Смейся, Паяц! Улыбнемся и мы.

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