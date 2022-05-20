Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Венеции

Музей Ка-Редзонико - дольчевита XVIII столетия

Хотите почувствовать себя гостем богатого венецианского вельможи XVIII века

Хотите почувствовать себя гостем богатого венецианского вельможи XVIII века? Тогда сегодня мы пойдем на экскурсию в Музей Ка-Реццонико, и я расскажу вам о нравах и обычаях этого блестящего времени эпохи балов и карнавалов, языка вееров и грациозной фривольности.
Музей Ка-Редзонико - дольчевита XVIII столетия
Музей Ка-Редзонико - дольчевита XVIII столетия
Музей Ка-Редзонико - дольчевита XVIII столетия
Музей Ка-Редзонико - дольчевита XVIII столетия
Музей Ка-Редзонико - дольчевита XVIII столетия
Музей Ка-Редзонико - дольчевита XVIII столетия

Что вас ожидает:

«Все только продолженье бала, из света в сумрак переход… »
Сегодня в роскошных интерьерах музея «XVIII столетие» я расскажу вам о нравах и обычаях этого блестящего времени, эпохи балов и карнавалов, языка мушек, вееров и грациозного флирта. Мы идем во дворец Ка Реццонико, радующий глаз позолотами и лепнинами, старинными люстрами Мурано, сценографическими потолками, мебелью в стиле рококо, китайскими лаками и фарфором, зеркалами в драгоценных рамах. Интерьеры украшают пейзажи Венеции лучших венецианских художников, а также жанровые сцены из жизни высшего сословия. И в «окнах» их картин вы увидите как живую Венецию XVIII столетия — последнего века венецианской республики, времени упадка и какого-то прямо-таки яростного этому упадку сопротивления в стремлении развлекаться, сорить деньгами и соревноваться в бьющей глаза роскоши.
Дворец Ка Реццонико — живое свидетельство беззаботной «сладкой жизни» венецианской аристократии на смене двух эпох. Дольчевита — да, конечно, но с настолько очевидной и нескрываемой, примешанной к ней долей грусти и иронии, что эта ностальгическая нота звучит во всех интерьерах этого феерического дворца. Это мотив ожидаемого конца. Здесь главный изобразительный герой уже не героический Геракл эпохи Возрождения, а маленький-кривой-горбатый Пульчинелла (горбун-канатоходец, герой комедии дель Арте). Золотые времена венецианской республики давно прошли, и гераклы уступили место карикатуре — карлику, паяцу. Смейся, Паяц! Улыбнемся и мы.

Важная информация:

  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Входной билет — 10 евро
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности с туристом
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
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