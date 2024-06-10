Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Что вас ожидает:
- Палаццо на Гранд Канале
- Где живут действующие дворяне Венеции
Описание экскурсии
Добро пожаловать в волшебный мир старинного дворца Венеции, где время остановилось, а история раскрывает свои тайны на каждом шагу. Основываясь на богатой истории этого места, наша экскурсия предлагает вам уникальную возможность заглянуть внутрь этого культурного наследия. Этот прекрасный дворец, заселенный до сих пор его владельцами, воссоздает атмосферу старых времен, когда роскошь и изысканность были в порядке вещей. Его основной фасад устремлен вдоль великого Канала Гранде, словно приглашая вас на увлекательное путешествие в историю. Однако, вход в этот архитектурный шедевр не так просто найти, что придает ему дополнительную загадочность и привлекательность. Строящийся с 15 века, этот дворец хранит в себе бесчисленное количество историй и богатств, которые мы с радостью разгадаем вместе с вами. Присоединяйтесь к нашей экскурсии, чтобы погрузиться в атмосферу прошлого и узнать удивительные факты о жизни и истории этого места. Пройдя сквозь его внутренние залы и укромные уголки, вы окунетесь в мир старинного великолепия и величия, оставленного нам в наследство великими предками. Не упустите шанс отправиться в увлекательное путешествие сквозь время и пространство, исследуя один из самых красивых дворцов Венеции, который продолжает жить и дышать историей и роскошью до сегодняшнего дня.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Палаццо на Гранд Канале
- Где живут действующие дворяне Венеции
Что включено
- Услуги гида
- Посещение дворца действующих дворян
Что не входит в цену
- Встреча с хозяином дворца
Где начинаем и завершаем?
Начало: По договоренности
Завершение: Гранд Канал
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
- Как только вы забронируете экскурсию
- С вами свяжется наш администратор
- Чтобы назначить место встречи
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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