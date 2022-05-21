Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Венеции

Что вас ожидает:

Стеклянные шедевры

Мы не спеша прогуляемся по острову Мурано. Посетим Базилику святых Марии и Донато VII века с древнейшей мозаикой XII столетия и прекрасной золотой мозаикой Мадонны XIII века, а так же я вам покажу и расскажу историю самой необычной вещи которую хранят в Базилике за главным алтарем.

Посетим стекольную фабрику и увидим как мастера изготавливают стекло по старинным технологиям, при вашем желании зайдем в магазин при фабрике, где вы сможете купить оригинальные изделия из муранского стекла. Ведь создавать стекло — это на самом деле занятие очень сложное, совсем не простое да и опасное, ведь мастера раскалывают стекло в огне до 1 500 градусов, все только ручная работа. Но их руками творится волшебство муранского стекла, не зря оно считается самым ценным и престижным во всем мире.

Мы узнаем почему в 1295 году Венецианская республика Серениссима решила перенести все стекло варенные печи на остров Мурано, почему стеклодувы были вынуждены жить на острове и могли покинуть Венецию только после получения специального разрешения.

Яркие краски Венеции

Можем продлить нашу экскурсию и посетить так же острова Бурано, узнаем почему же именно на Бурано, самом разноцветном острове Венеции, изготавливают кружева, услышим легенду о мосте дьявола на Торчелло, историю Аттила — царя гуннов который создал империю простиравшуюся от реки Рейна до Волги.

Полторы тысячи лет назад земля от Китая до Франции дрожала под копытами конницы гуннов — загадочных, жестоких и непобедимых завоевателей. Летописцы свидетельствуют — Аттила был родом с Волги, правда ли это? Я поведаю вам историю царя-завоевателя которого можно сравнить разве что с Александром Македонским.

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