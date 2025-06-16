Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Венеции

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Есть совсем крошечные и большие, обитаемые и покинутые людьми, с большой историей, которая передается столетиями с уст в читать дальше уменьшить уста и такие о которых хотели бы забыть.



Знаменитый Сан Ладзаро дельи Армени, умерающая Повелья, остров Лазаретто от которого произошло слово «лазарет», остров — пляж Лидо ди Венеция, на котором, каждый в своё время, останавливался Лорд Байрон, Готье и даже Сергей Есенин и остров, где нашли свой покой Игорь Стравинский, Сергей Дягилев, Иосиф Бродский и Петр Вайль. Венеция уникальна не только историей, искусством, культурой и архитектурой но и своими островами.Есть совсем крошечные и большие, обитаемые и покинутые людьми, с большой историей, которая передается столетиями с уст в 5 2 отзыва

Анна Ваш гид в Венеции Задать вопрос Индивидуальная экскурсия €170 за экскурсию Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 2 отзыва 🇷🇺 русский 2.5 часа 1-6 человек Пешком Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Что вас ожидает: Стеклянные шедевры Мы не спеша прогуляемся по острову Мурано. Посетим Базилику святых Марии и Донато VII века с древнейшей мозаикой XII столетия и прекрасной золотой мозаикой Мадонны XIII века, а так же я вам покажу и расскажу историю самой необычной вещи которую хранят в Базилике за главным алтарем. Посетим стекольную фабрику и увидим как мастера изготавливают стекло по старинным технологиям, при вашем желании зайдем в магазин при фабрике, где вы сможете купить оригинальные изделия из муранского стекла. Ведь создавать стекло — это на самом деле занятие очень сложное, совсем не простое да и опасное, ведь мастера раскалывают стекло в огне до 1 500 градусов, все только ручная работа. Но их руками творится волшебство муранского стекла, не зря оно считается самым ценным и престижным во всем мире. Мы узнаем почему в 1295 году Венецианская республика Серениссима решила перенести все стекло варенные печи на остров Мурано, почему стеклодувы были вынуждены жить на острове и могли покинуть Венецию только после получения специального разрешения. Яркие краски Венеции Можем продлить нашу экскурсию и посетить так же острова Бурано, узнаем почему же именно на Бурано, самом разноцветном острове Венеции, изготавливают кружева, услышим легенду о мосте дьявола на Торчелло, историю Аттила — царя гуннов который создал империю простиравшуюся от реки Рейна до Волги. Полторы тысячи лет назад земля от Китая до Франции дрожала под копытами конницы гуннов — загадочных, жестоких и непобедимых завоевателей. Летописцы свидетельствуют — Аттила был родом с Волги, правда ли это? Я поведаю вам историю царя-завоевателя которого можно сравнить разве что с Александром Македонским. Важная информация: Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

По договоренности с туристом Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что включено Услуги гида

Посещение фабрики с демонстрацией изготовления муранского стекла на острове Мурано Что не входит в цену Транспорт оплачивается отдельно, на остров Мурано городской транспорт/вапоретто билет - 9.5 евро евро с человека в одну сторону, индивидуальный катер - 90 евро в одну сторону

Если с посещением Бурано, советую абонемент на 1 день на городской транспорт/ вапоретто - 25 евро с человека или индивидуальный катер - цена под запрос Где начинаем и завершаем? Начало: П. за Сан Марко, Венеция Завершение: P. za San Marco, Venezia Когда и сколько длится? Когда: По договоренности с туристом Экскурсия длится около 2.5 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.