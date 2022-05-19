Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Венеции

Ночная Венеция. Легенды и призраки города-фантома

Венеция дневная и ночная - это как виноград и вино, то есть совершенно разные вещи

Венеция дневная и ночная — это как виноград и вино, то есть совершенно разные вещи.

Днем она — ослепительная под солнцем, в вечном движении и кружении людских потоков.

А ночью — ночью это уже не город, это существо — темный неведомый зверь, притаившийся у кромки воды.

А может быть, это морское чудовище, всплывшее из глубины времен.

Это другая Венеция — загадочная, театральная, интригующая.
Ночная Венеция. Легенды и призраки города-фантома
Ночная Венеция. Легенды и призраки города-фантома
Ночная Венеция. Легенды и призраки города-фантома
Ночная Венеция. Легенды и призраки города-фантома
Ночная Венеция. Легенды и призраки города-фантома
Ночная Венеция. Легенды и призраки города-фантома

Что вас ожидает:

Интригующий. Загадочный. Завораживающий

Есть виноград и есть вино. Корень один, продукт один, а совершенно разные вещи. Так и Венеция — дневная и ночная – небо и земля. Днем она залита солнцем, в вечном движении людских потоков. А вот ночью — ночью это уже не город, это существо — темный пугающий зверь, готовый прыгнуть вам на плечи. Страшно? Да, есть чуть-чуть. Но это так, поначалу кажется. Город мирный, спящий. Но интригующий. Загадочный. Завораживающий.

«Посмотреть на привидения»

Обычно за этим турист мчится в Шотландию, но и Венеция по количеству представителей полтергейста шотландским замкам не уступит. Живут он, призраки, здесь спокойно, никто их не трогает, хоть они и пытаются привлечь к себе внимание позднего прохожего беспокоящими хлопками и невнятным шепотом. Здесь ведь ничего не перестраивалось почитай с XVI века, а старинные дворцы, как известно, и есть естественная среда их обитания. Так что приезжайте, побудем гостхантерами (охотники за привидениями).

Легенды, поверья, любовные истории…

Всё ещё не верите в мистику? Я знаю, уже иной скептик перевернул страницу. Но ведь все зависит от вас! — как чувствовать, как настроиться. Оставьте дню рутину будней, а ночи — дайте ночи вас обнять и вовлечь в нечто тайное, неведомое, непознанное. Посудите сами — ну какой здравомыслящий человек назвал бы один из переулков «Улицей смерти», а канал — «Каналом мертвецов» а такие здесь есть. Или один из мостов вот так с бухты-барахты окрестил бы «Мостом Дьявола». Значит было что-то, что-то здесь произошло. И это «что-то» продолжает жить в коллективной памяти и поверьях венецианцев. А как вам нравится более чем позитивное название «Улица убийц»? Там живут сейчас тихие венецианские бабушки, а раньше часто совершались кровавые преступления.
Но не хочу вас пугать — все это в прошлом, и вашей безопасности ни днем, ни ночью сегодня ничего уже не угрожает. Зато какая фактура, какой великолепный набор страшных и волнующих историй припасла для нас венецианская летопись. Легенды, поверья, любовные истории… Ну что же, в путь! Мы пройдем вдоль каналов с черно-смоляной водой, нырнем в зияющие пасти подворотен, покружим по лабиринту едва освещенных переулков. И эти, казалось бы безмолвные палацци, обретут голос и поведают нам свои тайны, и откроют великие страсти, бушевавшие когда-то за их стенами.

Важная информация:

  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр.)
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности с туристом
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
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