Вся островная Венеция, её шесть районов — это кладезь гастрономических обычаев. В каждом можно найти что-то неповторимое.
В зависимости от места нашей встречи мы посетим два лучших бакаро, остерии или бара, в которых вы попробуете традиционные закуски, десерты, вино и/или спритц. А заодно узнаете массу полезной информации о венецианской истории и кулинарии.
В зависимости от места нашей встречи мы посетим два лучших бакаро, остерии или бара, в которых вы попробуете традиционные закуски, десерты, вино и/или спритц. А заодно узнаете массу полезной информации о венецианской истории и кулинарии.
Описание экскурсии
Спритц, карпаччо, беллини, тирамису и баккала — это короткий список венецианских традиционных угощений, которые покорили весь мир. Я расскажу подробную историю каждого из них — и это далеко не всё, о чём упомяну.
При желанию вы попробуете уникальное солёное вино, которое полностью выращивают и производят на одном из островов Венецианской лагуны.
Вы не только услышите о том, как история Венеции повлияла на её кухню, но и узнаете местные традиции, приметы и правила этикета того района, в котором мы назначим встречу. Без лайфхаков тоже не обойдётся.
По возможности посетим исторический рынок Риальто — он открыт со вторника по субботу с 8:00 до 12:00
Организационные детали
- Закуски и напитки оплачиваются дополнительно, средний бюджет — €10–20 за чел.
- Алкогольные дегустации — только для путешественников 18+
- По желанию часть маршрута можем пройти не пешком, а проехать на водном такси — оплачивается дополнительно
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алиса — ваш гид в Венеции
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Провела экскурсии для 1377 туристов
Я родилась и выросла в Санкт-Петербурге, в 2008 году поступила в венецианский университет — и с тех пор живу в историческом центре города, успела пожить по всех шести его районах-сестьери.
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