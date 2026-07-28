Вся островная Венеция, её шесть районов — это кладезь гастрономических обычаев. В каждом можно найти что-то неповторимое. В зависимости от места нашей встречи мы посетим два лучших бакаро, остерии или бара, в которых вы попробуете традиционные закуски, десерты, вино и/или спритц. А заодно узнаете массу полезной информации о венецианской истории и кулинарии.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Спритц, карпаччо, беллини, тирамису и баккала — это короткий список венецианских традиционных угощений, которые покорили весь мир. Я расскажу подробную историю каждого из них — и это далеко не всё, о чём упомяну.

При желанию вы попробуете уникальное солёное вино, которое полностью выращивают и производят на одном из островов Венецианской лагуны.

Вы не только услышите о том, как история Венеции повлияла на её кухню, но и узнаете местные традиции, приметы и правила этикета того района, в котором мы назначим встречу. Без лайфхаков тоже не обойдётся.

По возможности посетим исторический рынок Риальто — он открыт со вторника по субботу с 8:00 до 12:00

Организационные детали