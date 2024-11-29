Первое знакомство с Венецией: от Сан-Марко до Риальто

Первое знакомство с Венецией
Экскурсия начинается с Площади Сан-Марко, где туристы узнают о главных достопримечательностях и исторических фигурах Венеции. Далее экскурсанты погрузятся в быт венецианцев, узнают о строительстве домов и добыче пресной воды. Также обсудят гондолы и их историю, увидят дом Марко Поло и немецкое подворье. Завершится тур у Моста Риальто с рассказом о его истории и значении.
Первое знакомство с Венецией: от Сан-Марко до Риальто
Первое знакомство с Венецией: от Сан-Марко до Риальто
Первое знакомство с Венецией: от Сан-Марко до Риальто
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00

Описание экскурсии

Начало экскурсии на Площади Сан-Марко

Мы начнем нашу увлекательную экскурсию с Площади Сан-Марко, одного из самых известных мест Венеции. Здесь вы сможете узнать о главных достопримечательностях площади, а также о том, кто такие дожи. Мы обсудим, почему базилику Святого Марка называют "золотой" и почему Сан Марко является единственной площадью в этом прекрасном городе.

Жизнь венецианцев

Во время экскурсии мы погрузимся в повседневную жизнь венецианцев. Я расскажу, как они строили свои дома, откуда брали материалы для строительства и как обеспечивали себя пресной водой — самым важным ресурсом для жизни. Эти аспекты помогут вам лучше понять, как люди адаптировались к уникальным условиям жизни на воде.

Гондолы и их история

Мы также поговорим о гондолах. Знали ли вы, что они не всегда были черными? Эта информация добавит интереса к вашему восприятию венецианских традиций и культуры.

Дворик Марко Поло

На нашем пути мы сделаем остановку во дворике дома самого известного венецианца — Марко Поло. Это место наполнено историей и атмосферой, которые вдохновляют на новые открытия.

Немецкое подворье и Мост Риальто

Мы также заглянем в немецкое подворье, где вы сможете узнать о культурных связях Венеции с другими странами. Завершим наше увлекательное путешествие у Моста Риальто, где я расскажу о его истории и значении для города.

Присоединяйтесь к нам, и вы откроете для себя удивительный мир Венеции, наполненный историей, культурой и живыми традициями!

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Площадь Сан Марко
  • Базилика Сан Марко
  • Венецианская лагуна
  • Церковь Святого Захария
  • Дом Марко Поло
  • Немецкое подворье
  • Мост Риальто и др
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Piazza San Marco или Ponte Rialto
Завершение: Ponte Rialto или Piazza San Marco
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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