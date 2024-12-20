Эта экскурсия идеально подходит как для новичков, так и для знатоков Венеции.
Она включает посещение известных мест города, раскрытие секретов, которых нет в путеводителях, и погружение в историю. Дворец Дожей, мост Вздохов, исторический центр и многое другое ждёт вас на экскурсии.
Она включает посещение известных мест города, раскрытие секретов, которых нет в путеводителях, и погружение в историю. Дворец Дожей, мост Вздохов, исторический центр и многое другое ждёт вас на экскурсии.
Время начала: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсии
Эта экскурсия идеально подойдет как новичкам, так и тем, кто уже знаком с Венецией. Я проведу вас по самым известным местам города, раскрою секреты, которые не найти в обычных путеводителях и в Википедии. Что нас ждёт?
- Мы увидим Базилику Сан Марко, одноимённые piazza и piazetta, дворец Дожей, бухту Сан Марко, мост Вздохов и живописные районы Кастелло.
- Вы услышите историю Райского моста и моста Дьявола: узнаете, почему они названы именно так.
- Узнаем актуальное количество жителей исторического центра, насладимся видом на весь город с крыши немецкого подворья XVI века.
• Закончим наше путешествие там, где всё начиналось: у моста Риальто, где поговорим о его истории и роли торговли в средневековой Венеции. Важная информация:
Надевайте удобную одежду и обувь.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Базилика Сан Марко
- Дворец Дожей
- Бухта Сан Марко
- Мост Вздохов
- Районы Кастелло
- Райский мост и мост Дьявола
- Вид на город с крыши немецкого подворья XVI века
- Мост Риальто
Что включено
- Услуги гида
- Возможен бесплатный вход в собор Сан Марко
Что не входит в цену
- Посещение музеев
Место начала и завершения?
В любом удобном для вас месте в центре города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Валерия
20 дек 2024
Это была прекрасная, запоминающаяся, очень насыщенная экскурсия, впечатления от которой не смогла испортить даже плохая погода! Гид Светлана очень профессиональнл, интересно и захватывающе рассказывала об истории, традициях, особенностях, отвечала на все наши вопросы. Эта экскурсия влюбила нас в Венецию, очень рекомендую!
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