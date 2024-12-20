Эта экскурсия идеально подойдет как новичкам, так и тем, кто уже знаком с Венецией. Я проведу вас по самым известным местам города, раскрою секреты, которые не найти в обычных путеводителях и в Википедии. Что нас ждёт?

Мы увидим Базилику Сан Марко, одноимённые piazza и piazetta, дворец Дожей, бухту Сан Марко, мост Вздохов и живописные районы Кастелло.

Вы услышите историю Райского моста и моста Дьявола: узнаете, почему они названы именно так.

Узнаем актуальное количество жителей исторического центра, насладимся видом на весь город с крыши немецкого подворья XVI века.

• Закончим наше путешествие там, где всё начиналось: у моста Риальто, где поговорим о его истории и роли торговли в средневековой Венеции. Важная информация:

Надевайте удобную одежду и обувь.