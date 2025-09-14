Приглашаем вас на увлекательную прогулку по Венеции, где вы сможете насладиться видами площади Сан-Марко, мостов Риальто и Вздохов, а также увидеть дом Марко Поло и дворец Фондако-деи-Тедески.



Узнайте, кто такие дожи, почему базилика Святого Марка известна как «золотая», и как венецианцы строили свои дома.



Это путешествие подарит вам уникальный взгляд на повседневную жизнь венецианцев и их богатую историю

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для прогулки по Венеции - с апреля по июнь и с сентября по октябрь, когда погода мягкая и туристов меньше. Летом, в июле и августе, здесь может быть жарко и многолюдно, но это компенсируется яркими фестивалями. Зимой, с ноября по март, Венеция менее загружена, но возможны дожди и прохлада, что может ограничить комфорт.

Сейчас сентябрь — это идеальное время.