Приглашаем вас на увлекательную прогулку по Венеции, где вы сможете насладиться видами площади Сан-Марко, мостов Риальто и Вздохов, а также увидеть дом Марко Поло и дворец Фондако-деи-Тедески.
Узнайте, кто такие дожи, почему базилика Святого Марка известна как «золотая», и как венецианцы строили свои дома.
Это путешествие подарит вам уникальный взгляд на повседневную жизнь венецианцев и их богатую историю
5 причин купить эту экскурсию
- 🌉 Посещение знаковых мостов
- 🏛️ История дворцов и аристократов
- 🕍 Уникальные церкви и базилики
- 🏠 Дом Марко Поло
- 🕰️ Истории из жизни венецианцев
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для прогулки по Венеции - с апреля по июнь и с сентября по октябрь, когда погода мягкая и туристов меньше. Летом, в июле и августе, здесь может быть жарко и многолюдно, но это компенсируется яркими фестивалями. Зимой, с ноября по март, Венеция менее загружена, но возможны дожди и прохлада, что может ограничить комфорт.
Сейчас сентябрь — это идеальное время.
Время начала: 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30
Что можно увидеть
- Площадь Сан-Марко
- Площадь Санта-Мария-Формоза
- Мост Риальто
- Мост Вздохов
- Церковь Святого Захария
- Дом Марко Поло
- Дворец Фондако-деи-Тедески
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Площади Сан-Марко и Санта-Мария-Формоза
- Мосты Риальто и Вздохов
- Церковь Святого Захария
- Дом самого известного венецианца Марко Поло
- Дворец Фондако-деи-Тедески
Вы узнаете:
- Кто такие дожи
- Почему базилику Святого Марка называют «золотой»
- Как венецианцы строили свои дома
- Как они обеспечивали себя пресной водой
- Всегда ли гондолы были чёрными
Организационные детали
По желанию можно подняться на колокольню Сан-Марко на лифте — €10 с человека
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Сан-Марко
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваш гид в Венеции
Здравствуйте! Я Анна, лингвист-переводчик. Сразу после окончания университета судьба свела меня с профессией гида-сопровождающего. После 20 лет путешествий по Италии мое сердце выбрало регион Венето. С радостью покажу вам главные места и тайные уголки великолепной Венеции.Задать вопрос
Входит в следующие категории Венеции
