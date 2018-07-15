Программа

Этот маршрут проводится на выбор или в Дворце дожей («Секретные маршруты/ Itinerari Segreti») или в городе — по местам искателя приключений (возможен комбинированный маршрут).

Возьмите обаятельного мужчину, сына двух актёров, сделайте ему церковную карьеру, затем легко превратите его в самого большого соблазнителя и любителя истории. Схватите и заточите в тюрьму из-за аморального поведения… а потом… помогите ему сбежать самым невероятным способом из Пьомби, Свинцовой тюрьмы.