Экскурсия по следам Казановы в Венеции - это уникальная возможность окунуться в атмосферу 18 века.
Вы посетите дом, где родился знаменитый авантюрист, прогуляетесь по улицам, где он провел юность, и увидите Свинцовую тюрьму, из которой он совершил дерзкий побег. Узнайте, как Казанова стал символом соблазнителя и какие тайны хранили венецианские куртизанки. Это путешествие полное интриг и романтики
Вы посетите дом, где родился знаменитый авантюрист, прогуляетесь по улицам, где он провел юность, и увидите Свинцовую тюрьму, из которой он совершил дерзкий побег. Узнайте, как Казанова стал символом соблазнителя и какие тайны хранили венецианские куртизанки. Это путешествие полное интриг и романтики
6 причин купить эту экскурсию
- 🌆 Уникальный маршрут по Венеции
- 📜 Истории о Казанове и его эпохе
- 🏛 Посещение знаковых мест
- 🔍 Интересные факты и легенды
- 🎭 Атмосфера 18 века
- 🗝 Тайны венецианских куртизанок
Что можно увидеть
- Дом Казановы
- Свинцовая тюрьма
- Казино Ridotto Valaresso
- Траттория «До Мори»
- Палаццо Брагадин
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Дом, где родился Джакомо Казанова, и квартал его детства
- Улицы Сан-Марко, Кастелло и Каннареджо, по которым он бродил
- Здание Свинцовой тюрьмы (Piombi), откуда Казанова совершил дерзкий побег
- Казино Ridotto Valaresso, где проводились азартные игры
- Тратторию «До Мори» — любимое место трапезы Казановы
- Палаццо Брагадин, куда Казанова приходил в гости
Вы узнаете:
- как сын актёров превратился в одного из самых известных авантюристов Европы
- почему Казанова оказался в тюрьме и как ему удалось бежать
- какие тайны хранили венецианские куртизанки и кто такая Вероника Франко
- как жили, развлекались и влюблялись в Венеции 18 века
- почему имя Казановы стало нарицательным для соблазнителей
Организационные детали
Достопримечательности осматриваем снаружи.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Сан-Марко
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кристина — ваш гид в Венеции
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 1 час 20 минут
Провела экскурсии для 995 туристов
Я гид-экскурсовод с лицензией по Венеции и островам лагуны. Окончила университет по архитектуре в Италии. Помогу вам открыть красоту и неповторимость Республики Святого Марка. Провожу обзорные экскурсии по Венеции, подробно знакомлю с музеями и дворцами, организую поездки на острова Мурано и Бурано.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Очень интересная и содержательная экскурсия Очень довольна Рекомендую к посещению
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А
Время на экскурсии пролетело со скоростью ветра-так интересно рассказывала Кристина про историю Казановы,про интересные факты из истории Венеции! Сжато,четко,блистает профессионализмом,владеет глубокими архитектурными,историческими данными! Передала мне частичку своей любви к этому Великому городу!!! Спасибо огромное,всем Рекомендую!
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Т
Экскурсия очень понравилась. Кристина открытый и доброжелательный человек.
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