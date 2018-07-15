Этот маршрут проводится на выбор или в Дворце дожей («Секретные маршруты/ Itinerari Segreti») или в городе — по местам искателя приключений (возможен комбинированный маршрут).
Возьмите обаятельного мужчину, сына двух актёров, сделайте ему церковную карьеру, затем легко превратите его в самого большого соблазнителя и любителя истории. Схватите и заточите в тюрьму из-за аморального поведения… а потом… помогите ему сбежать самым невероятным способом из Пьомби, Свинцовой тюрьмы.
«Секретные Маршруты» — это уникальное возможность и единственный способ пройтись по тайным коридорам, заглянуть «за кулисы» и увидеть все самые знаменитые комнаты Дворца, недоступные для общей массы посетителей: тайные архивы, канцелярия, комната пыток, тюремные камеры Казановы. Во время тура я расскажу, как Казанова договорился c отцом Бальби (священником-отступником) о помощи, как они сбежали вместе, выпили кофе во Флориане и покинули город на гондоле.
Второй вариант экскурсии по району Сан Марко, Castello и Cannaregio. Этот маршрут по эксклюзивным местам откроет для вас жизнь авантюриста. Вы увидите, где именно Джакомо родился, недалеко от театра Сан Самуэле, в котором его мать, Дзанеттa Фарусси, была актрисой. Пройдемся к дому, где вырос Казанова, остановимся посмотреть места, которые посещал романтический герой, старый Касино Ridotto Valaresso, тратториa До Мори, Палаццо Брагадин.
По желанию я расскажу о жизни «достойныx куртизанок», например, Вероники Франко, венецианской куртизанки и поэтессы эпохи Возрождения.
Организационные детали
Дополнительные расходы на входные — от билеты €10 до €20.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Я гид-экскурсовод с лицензией по Венеции и островам лагуны. Окончила университет по архитектуры в Италии. Помогу Вам открыть красоту и неповторимость Республики Святого Марка. Лицензия №1116
Экскурсии и туры:
--- Венеция для любопытных, Обзорная экскурсия ---Гранд-канал и Площадь Святого Марка
---Tур на островах Мурано и Бурано
--- Дворец дожей – палаццо Дукале, Собор Святого Марка
--- Музеи и дворцы Венеции :Ca Rezzonico, Ca' Mocenigo, Accademia
Время на экскурсии пролетело со скоростью ветра-так интересно рассказывала Кристина про историю Казановы,про интересные факты из истории Венеции!Сжато,четко,блистает профессионализмом,владеет глубокими архитектурными,историческими данными!Передала мне частичку своей любви к этому Великому городу!!!Спасибо огромное,всем Рекомендую!
Почувствовать себя венецианцем 18 века в роскоши ушедшего быта итальянской знати
Ка 'Реццонико — венецианский дворец на берегу Большого канала. Это бальный зал, апартаменты кардинала Реццонико, дорогие мебель и фарфор, желтый салон, тронный зал, зал керамики, зал пастелей, где экспонированы работы Р. Карьеры. Декорации и мода — не пустые аспекты, а настоящие свидетельства времени, в котором они произошли. На экскурсии по дворцу 18 века вы почувствуете себя венецианцами той эпохи и проникнитесь атмосферой ушедшего быта знати.
Средневековый, изящный, хрупкий — пройти по самым аутентичным кварталам города и постичь его душу
Город-легенда, один из самых популярных на планете — Венеция! Как понять её и ощутить подлинный дух, когда здесь концентрируется невероятное количество туристов? Заглянуть в кварталы, в которых жизнь не подвергается наплывам чужестранцев. Я проведу вас по нетуристическим районам города и с большой любовью к Венеции поделюсь историями о ней.
Узнать о прошлом города и запечатлеть его настоящее
Моя дружеская прогулка — это секретные места города, нескучные рассказы об истории, наблюдения из жизни венецианцев и, конечно, самые фотогеничные локации. Вы найдете «открыточные» мосты и дворики, пройдете по самобытному венецианскому гетто и сможете недорого прокатиться на гондоле, а я дам полезные советы, которые помогут узнать и полюбить город. В итоге вы получите отличные снимки и местного друга в Венеции!
Узнать, как устроен город на воде, и насладиться его «ускользающей красотой»
Вы часто слышите: «Венеция погружается в воду и скоро исчезнет совсем». Техническая сторона жизни города — не менее интересная тема, чем его архитектурное наследие. В непринужденном и увлекательном формате я расскажу, как устроена Венеция: о маяках приливов и отливов, водопроводе, дамбе, колодцах и канализации. Вы узнаете, как местные жители борются с наводнениями и пытаются сохранить уникальный город. А еще посетите мастерские масок и гондол, увидите великолепные дворцы и услышите городские легенды.
Познакомиться с историей карнавала, его главного аксессуара и раскрасить изделие своими руками
Карнавальные маски можно купить в Венеции на каждом углу, но гораздо интереснее сотворить сувенир самим! На воркшопе вы узнаете, какой путь прошел карнавал с древнеримского торжества в честь Сатурна до культурного символа города, услышите историю дизайна его атрибутов и под руководством мастера распишете традиционную маску, изготовленную в технике papier mache.
Открыть секреты главного символа Венеции и создать традиционную маску под руководством художника
Если понадобится отыскать самый венецианский сувенир, каждый путешественник непременно выберет карнавальную маску. Вам предстоит не просто прикоснуться к истории главного символа Венеции, но и создать его своими руками! В мастерской под руководством художника вы изготовите, раскрасите темперами и декорируете перьями и лентами традиционную маску. А с моей помощью разберетесь в её разновидностях и узнаете, какие истории, интриги, тайны и символы связаны с культовым венецианским аксессуаром.
Увидеть город с воды, земли, с высоты птичьего полета — и посетить знаковые и нетуристические места
Появившаяся из-за страха смерти, из-за надежды на спасение, Венеция стала величайшим шедевром человечества. На моей экскурсии вы рассмотрите её достопримечательности с самых разных ракурсов. Мы поднимемся на колокольню, посетим смотровые площадки, полюбуемся Большим каналом с моста Риальто, прокатимся на вапоретто и увидим малоизвестные жемчужины города. Я расскажу историю Венеции, её зданий и жителей — самые интересные факты и необычные легенды развлекут вас и помогут составить целостное представление о городе.