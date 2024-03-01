Погрузитесь в уникальную атмосферу Венеции, исследуя ее скрытые уголки вдали от туристических троп
Забудьте на время о шумных туристических маршрутах и отправьтесь в путешествие по скрытым уголкам Венеции, где каждый уголок хранит свои тайны и истории. Пройдите по узким улочкам, где местные дети читать дальше
играют в футбол, а кошки лениво греются на солнце.
Ощутите атмосферу настоящей венецианской жизни, слушая звон старинных церквей и наблюдая за жителями, которые ведут размеренный образ жизни, далекий от суеты туристических мест.
Откройте для себя первую церковь города, исследуйте знаменитый рынок Риальто, где местные жители совершают покупки, посетите площадь Сан-Джорджио-даль-Орио, где сохранилась аутентичная атмосфера старой Венеции.
Узнайте истории палаццо, пережившего обстрел в 19 веке, и откройте для себя, почему один из мостов называется «Мостом грудей».
Ваш путь приведет вас к Базилике Санта-Мария-Глориоза-дей-Фрари, где похоронены великие деятели искусства, и завершится на площади Кампо-Санта-Маргарита, где вечерами собирается молодежь.
Эта экскурсия - уникальная возможность увидеть Венецию глазами ее жителей, ощутить ее настоящий ритм и атмосферу
5
2 отзыва
5 причин купить эту экскурсию
🌟 Уникальный маршрут вдали от туристических троп
🎨 Встреча с настоящей венецианской культурой
🏛 Посещение исторических и малоизвестных мест
📸 Возможность получить профессиональные фотографии
Квартал Риальто. Вы увидите первую церковь города и самый древний мост через Большой канал. А ещё знаменитый рынок Риальто — пахнущий рыбой и сочетающий простоту рыночных рядов и изысканность всего, что их окружает.
Район Сан-Стае. Вы посетите площадь Сан-Джорджио-даль-Орио, сохранившую абсолютную аутентичность. Здесь стоит одна из красивейших венецианских церквей, вокруг которой играют местные дети, а старики по вечерам ведут долгие беседы. Тут даже есть маленький огород. И всё это в двух шагах от основных туристических маршрутов.
Район Сан-Поло. Я покажу вам палаццо, в который попала австрийская бомба в 19 веке. Расскажу, почему этот квартал в Венеции назывался когда-то «Эдемом», отчего один из мостов окрестили «Мостом грудей» и кто живёт здесь сейчас.
Базилика Санта-Мария-Глориоза-дей-Фрари, любимая и почитаемая венецианцами. Тут проходят свадьбы и причастия знатных горожан, упокоены великий живописец Тициан и скульптор Антонио Канова. Здесь же можно увидеть полотна Тициана и Беллини. А ещё неподалёку есть старинное кафе с десертами, куда выстраивается очередь из местных жителей.
Кампо-Санта-Маргарита. Мы выйдем на одну из самых оживлённых площадей Венеции, где вечерами студенты устраивают весёлые вечеринки. Нам нужен уголок за площадью, где находятся палаццо известных венецианцев. В одном из них живёт графиня — бывшая возлюбленная Иосифа Бродского.
Церковь Сан-Барнаба. Рядом с церковью на канале стоит лодка, с которой продают овощи и фрукты, выращенные на одном из островов Венецианской лагуны. Сюда по выходным любят приходить местные жители, чтобы купить свежие артишоки к обеду.
Организационные детали
Если вы захотите выпить кофе с десертом в кондитерской или по дороге попробовать чикетти – нет проблем, но затраты на них не входят в стоимость экскурсии. Кофе – €1,5/чел., десерт – €1,5/чел., чикетти – €2,5/чел.
Также если вы захотите заглянуть в базилику дей Фрари, то билет нужно будет покупать отдельно – €5/чел.
Я профессиональный фотограф и могу предложить вам снимки с прогулки в свободном стиле. Стоимость услуги — €60 за 20 обработанных фото.
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваш гид в Венеции
Профессиональный журналист и фотограф. Я не гид, но знаю много интересного о Венеции благодаря своей работе — мне всегда нужно найти новую информацию о городе. Предлагаю фотопрогулки, на которых вы не только узнаете о настоящей Венеции и о том, как живут венецианцы, но и сможете получить на память профессиональные снимки на фоне уникального города.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Олеся
1 мар 2024
Мы побывали на экскурсии с Анастасией в феврале в Венеции. Мы бывали ранее в Венеции, но летом и было очень жарко и людно. На этот раз погода была хоть и читать дальше
солнечной, но не жаркой. Анастасия, чудесным образом показала нам скрытые от туристов места, и заведения. Причем мы видели и иногда выходили на людные улицы, одна ж - в основное время, ходили по улицам и площадям, на которых были или местные или совсем не было людей. И это было поразительно и прекрасно! Так же, Анастасия рассказывала нам различные интересные факты, подсказывала места для лучших фото! Мы остались очень довольны! С радостью рекомендую Анастасию, как экскурсовода!
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Иван
28 фев 2024
Экскурсия не для всех, особенно если вы привыкли ходить проторенным туристическими дорожками в толпе других путешественников. Это эксклюзивный продукт для тех, кто по-настоящему хочет почувствовать дух истинной Венеции. Мне безумно понравилось.
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