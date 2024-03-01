Забудьте на время о шумных туристических маршрутах и отправьтесь в путешествие по скрытым уголкам Венеции, где каждый уголок хранит свои тайны и истории. Пройдите по узким улочкам, где местные дети

играют в футбол, а кошки лениво греются на солнце. Ощутите атмосферу настоящей венецианской жизни, слушая звон старинных церквей и наблюдая за жителями, которые ведут размеренный образ жизни, далекий от суеты туристических мест. Откройте для себя первую церковь города, исследуйте знаменитый рынок Риальто, где местные жители совершают покупки, посетите площадь Сан-Джорджио-даль-Орио, где сохранилась аутентичная атмосфера старой Венеции. Узнайте истории палаццо, пережившего обстрел в 19 веке, и откройте для себя, почему один из мостов называется «Мостом грудей». Ваш путь приведет вас к Базилике Санта-Мария-Глориоза-дей-Фрари, где похоронены великие деятели искусства, и завершится на площади Кампо-Санта-Маргарита, где вечерами собирается молодежь. Эта экскурсия - уникальная возможность увидеть Венецию глазами ее жителей, ощутить ее настоящий ритм и атмосферу

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Квартал Риальто. Вы увидите первую церковь города и самый древний мост через Большой канал. А ещё знаменитый рынок Риальто — пахнущий рыбой и сочетающий простоту рыночных рядов и изысканность всего, что их окружает.

Район Сан-Стае. Вы посетите площадь Сан-Джорджио-даль-Орио, сохранившую абсолютную аутентичность. Здесь стоит одна из красивейших венецианских церквей, вокруг которой играют местные дети, а старики по вечерам ведут долгие беседы. Тут даже есть маленький огород. И всё это в двух шагах от основных туристических маршрутов.

Район Сан-Поло. Я покажу вам палаццо, в который попала австрийская бомба в 19 веке. Расскажу, почему этот квартал в Венеции назывался когда-то «Эдемом», отчего один из мостов окрестили «Мостом грудей» и кто живёт здесь сейчас.

Базилика Санта-Мария-Глориоза-дей-Фрари, любимая и почитаемая венецианцами. Тут проходят свадьбы и причастия знатных горожан, упокоены великий живописец Тициан и скульптор Антонио Канова. Здесь же можно увидеть полотна Тициана и Беллини. А ещё неподалёку есть старинное кафе с десертами, куда выстраивается очередь из местных жителей.

Кампо-Санта-Маргарита. Мы выйдем на одну из самых оживлённых площадей Венеции, где вечерами студенты устраивают весёлые вечеринки. Нам нужен уголок за площадью, где находятся палаццо известных венецианцев. В одном из них живёт графиня — бывшая возлюбленная Иосифа Бродского.

Церковь Сан-Барнаба. Рядом с церковью на канале стоит лодка, с которой продают овощи и фрукты, выращенные на одном из островов Венецианской лагуны. Сюда по выходным любят приходить местные жители, чтобы купить свежие артишоки к обеду.

Организационные детали