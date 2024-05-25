Экскурсии от Ж/Д вокзала Венеции

Найдено 4 экскурсии в категории «От ж/д вокзала» в Венеции на русском языке, цены от €75. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Обзорная экскурсия по Венеции - с дамой ордена тамплиеров
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
1 отзыв
Групповая экскурсия по Венеции: от Площади Сан-Марко до венецианского гетто
Загадки Венеции раскрываются в увлекательной экскурсии с дамой ордена тамплиеров. История, тайны и легенды ждут вас
Начало: На площади Санта Лючия ж/д вокзала, подняться га с...
Расписание: в субботу в 14:00
6 июля в 14:00
13 июля в 14:00
75 за человека
Другая Венеция
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Другая Венеция: индивидуальная экскурсия по нетуристическим местам
Из сердца Венеции, квартала Риальто, отправимся в район для местных - Каннареджо. Будет красиво, живо, ярко и познавательно
Начало: В райне Риальто или станции ж/д вокзала
3 июля в 17:00
7 июля в 15:00
189 за всё до 4 чел.
Венецианские бакари: вино и Венеция
Индивидуальная
2 часа
4 отзыва
Венецианские бакари: эксклюзивное погружение в культуру вина и закусок
Познакомьтесь с уникальным миром венецианских бакари, где вино и закуски рассказывают истории местных традиций
Начало: У железнодорожного вокзала Санта Лучия
Завтра в 09:00
2 июля в 09:00
150 за всё до 5 чел.
Трансфер в Венеции: из аэропорта или с ж/д вокзала
🚉 На поезде
Индивидуальная
1 час
Трансфер в Венеции: из аэропорта или с ж/д вокзала
Начало: Аэропорт Marco Polo, ж/д вокзал, отель
Завтра в 12:00
2 июля в 12:00
75 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    25 мая 2024
    Другая Венеция
    Экскурсия прошла на «ура». Варвара великолепна!
  • А
    Ангелина
    8 февраля 2024
    Обзорная экскурсия по Венеции - с дамой ордена тамплиеров
    Великолепная экскурсия! Спасибо большое Стелле за увлекательную прогулку по карнавальной Венеции. Узнали много интересного о городе и его истории, посетили еврейское гетто, переправились через канал без очереди на гондоле. Стелла- замечательный рассказчик с хорошо поставленной речью. Всем рекомендую 🥰
  • О
    Османова
    10 марта 2018
    Венецианские бакари: вино и Венеция
    Хорошая экскурсия,но не стоит этих денег

Ответы на вопросы от путешественников по Венеции в категории «От ж/д вокзала»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Венеции
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
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  3. Венецианские бакари: вино и Венеция
  4. Трансфер в Венеции: из аэропорта или с ж/д вокзала
Какие места ещё посмотреть в Венеции
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Сан-Марко
  3. Дворец Дожей
  4. Мост Риальто
  5. Мост Вздохов
  6. Набережная
  7. Гранд-канал
  8. Остров Мурано
  9. Остров Бурано
  10. Рынок Риальто
Сколько стоит экскурсия по Венеции в июне 2024
Сейчас в Венеции в категории "От ж/д вокзала" можно забронировать 4 экскурсии от 75 до 189. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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