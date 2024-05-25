1 чел.
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Мини-группа
2 часа
Групповая экскурсия по Венеции: от Площади Сан-Марко до венецианского гетто
Загадки Венеции раскрываются в увлекательной экскурсии с дамой ордена тамплиеров. История, тайны и легенды ждут вас
Начало: На площади Санта Лючия ж/д вокзала, подняться га с...
Расписание: в субботу в 14:00
6 июля в 14:00
13 июля в 14:00
€75 за человека
Индивидуальная
2 часа
Другая Венеция: индивидуальная экскурсия по нетуристическим местам
Из сердца Венеции, квартала Риальто, отправимся в район для местных - Каннареджо. Будет красиво, живо, ярко и познавательно
Начало: В райне Риальто или станции ж/д вокзала
3 июля в 17:00
7 июля в 15:00
€189 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Венецианские бакари: эксклюзивное погружение в культуру вина и закусок
Познакомьтесь с уникальным миром венецианских бакари, где вино и закуски рассказывают истории местных традиций
Начало: У железнодорожного вокзала Санта Лучия
Завтра в 09:00
2 июля в 09:00
€150 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1 час
Трансфер в Венеции: из аэропорта или с ж/д вокзала
Начало: Аэропорт Marco Polo, ж/д вокзал, отель
Завтра в 12:00
2 июля в 12:00
€75 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина25 мая 2024Экскурсия прошла на «ура». Варвара великолепна!
- ААнгелина8 февраля 2024Великолепная экскурсия! Спасибо большое Стелле за увлекательную прогулку по карнавальной Венеции. Узнали много интересного о городе и его истории, посетили еврейское гетто, переправились через канал без очереди на гондоле. Стелла- замечательный рассказчик с хорошо поставленной речью. Всем рекомендую 🥰
- ООсманова10 марта 2018Хорошая экскурсия,но не стоит этих денег
Ответы на вопросы от путешественников по Венеции в категории «От ж/д вокзала»
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Сколько стоит экскурсия по Венеции в июне 2024
Сейчас в Венеции в категории "От ж/д вокзала" можно забронировать 4 экскурсии от 75 до 189. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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