В 21 веке сложно представить, что кто-то до сих пор живёт в настоящем дворце. Но в Венеции это вполне нормально. Поэтому мы приглашаем вас в гости к дворянам в их шикарные покои. Фасад дворца выходит на Гранд-канал, однако найти вход в особняк — не так-то просто. Приготовьтесь к приключению!

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Дворянский особняк. Построенный в 15 веке, этот дворец хранит в себе бесчисленное множество историй и богатств. Оказавшись в его стенах, пройдя по парадным залам и укромным уголкам, вы погрузитесь в атмосферу роскоши и узнаете интересные факты из прошлого этого места.

Обратите внимание: вы посетите дворец, в котором до сих пор живут его владельцы-дворяне, но вы не увидите их личные помещения. Экскурсия проходит только по открытым для гостей пространствам.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.