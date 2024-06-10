В 21 веке сложно представить, что кто-то до сих пор живёт в настоящем дворце. Но в Венеции это вполне нормально. Поэтому мы приглашаем вас в гости к дворянам в их шикарные покои. Фасад дворца выходит на Гранд-канал, однако найти вход в особняк — не так-то просто. Приготовьтесь к приключению!
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Дворянский особняк. Построенный в 15 веке, этот дворец хранит в себе бесчисленное множество историй и богатств. Оказавшись в его стенах, пройдя по парадным залам и укромным уголкам, вы погрузитесь в атмосферу роскоши и узнаете интересные факты из прошлого этого места.
Обратите внимание: вы посетите дворец, в котором до сих пор живут его владельцы-дворяне, но вы не увидите их личные помещения. Экскурсия проходит только по открытым для гостей пространствам.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алина — ваша команда гидов в Венеции
Провели экскурсии для 3478 туристов
Я культурный медиатор Национального фонда Италии. В туризме с 2012 г. С 2016 с коллегами ежедневно проводили групповые экскурсии для крупной туристической сети, но отказались от такого бездушного подхода в 2022,Задать вопрос
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