Венеция была создана, чтобы производить впечатление с воды и именно на Большом канале выстроились в ряд самые большые и знаменитые дворцы венецианской знати. Ну что ж, тогда нам просто необходимо совершить увлекательную прогулку 👣 по Венеции на катере!

За окнами дворцов на Большом канале, самой престижной и важной улицы Венеции, скрыты легенды, тайны, раритеты, интриги и страсти Серениссимы. На протяжении столетий история 📖 Венеции была создана в их комнатах. С их дворов выходили самые красивые 🤩 куртизанки, самые известные поэты, самые проницательные правители, самые престижные гости, которые сделали легендарным город 🏙️ лагуны.

Дворцы Большого канала, они такие прекрасные и такие разные своей историей, архитектурой и владельцами. Прогулка на катере по Венеции это история самой красивой дороги в Мире и ее дворцов, мы с вами рассмотрим все шедевры Большого канала, например: Золотой дом XV века отличный пример венецианской готики, познакомимся с одним из первых дворцов Большого канала, знаменитого тем что в нем родились открыватели островов Зеленого Мыса и в котором останавливался сын Великой царицы Екатерина, Павл Петрович с женой Марией Федоровной. Дворце Ка Дарио, фасады которого облицованы разноцветным мрамором, этот шедевр выдающийся образец венецианского Возрождения, печально знаменит тем, что его владельцы плохо заканчивают свою жизнь, мы узнаем почему все так складывается и кому сейчас пренадлежит зловестный дворец. В какой дворец переселился лорд Байрон и с кем, именно здесь он начал писать поэму Дон Джуан, дворец разрезанный пополам, и который так и не закончил строительство, здание, которое с его резными статуями рассказывает о семейной драме и граффити, которые говорят о древних временах чумы. Купол без церкви, моста Риальто и конституции... ну и, конечно же, мы заедем посмотреть как изготавливают гондолу, символ Венеции !