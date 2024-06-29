Познакомьтесь с красавицей Венецией! Вы прогуляетесь по уютным улочкам и переулкам, увидите роскошный мост Риальто, полюбуетесь Гранд-каналом и найдёте одно из старейших кафе в Европе. Оцените роскошь интерьеров Дворца дожей и узнаете, как жили правители. Мы расскажем, какое влияние оказала Венеция на культуру и торговлю в эпоху Средневековья и как связаны тапки с победой.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Экскурсия по городу

Вы пройдёте по мосту Риальто — символу великолепия Венеции — и торговым галереям, где раньше собирались аристократы. Побываете на главной площади и рассмотрите архитектуру базилики Сан-Марко с изумительными мозаиками. Увидите Часовую башню, колонны Святого Марка и Святого Теодора, колокольню Кампаниле и другие символы города. А мы расскажем:

Какие тапки стали победоносными в 16 веке в одной из битв

Почему во всём мире бюллетень — знак выборов

Какими могли быть часы и как двигались их стрелки

Кто и когда нарушил запрет, преклонил колено и поцеловал руку дожу

Как венецианцы решили вопрос с возможными побегами преступников

Дворец дожей

Когда-то дворец был резиденцией правителей республики, а сегодня это музей и памятник готической архитектуры. Вы окунётесь в историю и роскошь этого величественного здания. Исследуете его залы, полюбуетесь произведениями искусства и ценными предметами, увидите Лестницу гигантов и рассмотрите детали убранства.

Организационные детали