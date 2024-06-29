Здравствуй, Венеция

Увидеть главные достопримечательности города и посетить великолепный Дворец дожей (мини-группа)
Познакомьтесь с красавицей Венецией! Вы прогуляетесь по уютным улочкам и переулкам, увидите роскошный мост Риальто, полюбуетесь Гранд-каналом и найдёте одно из старейших кафе в Европе. Оцените роскошь интерьеров Дворца дожей и узнаете, как жили правители.

Мы расскажем, какое влияние оказала Венеция на культуру и торговлю в эпоху Средневековья и как связаны тапки с победой.
Здравствуй, Венеция
Здравствуй, Венеция
Здравствуй, Венеция
Ближайшие даты:
Время начала: 09:30

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Экскурсия по городу

Вы пройдёте по мосту Риальто — символу великолепия Венеции — и торговым галереям, где раньше собирались аристократы. Побываете на главной площади и рассмотрите архитектуру базилики Сан-Марко с изумительными мозаиками. Увидите Часовую башню, колонны Святого Марка и Святого Теодора, колокольню Кампаниле и другие символы города. А мы расскажем:

  • Какие тапки стали победоносными в 16 веке в одной из битв
  • Почему во всём мире бюллетень — знак выборов
  • Какими могли быть часы и как двигались их стрелки
  • Кто и когда нарушил запрет, преклонил колено и поцеловал руку дожу
  • Как венецианцы решили вопрос с возможными побегами преступников

Дворец дожей

Когда-то дворец был резиденцией правителей республики, а сегодня это музей и памятник готической архитектуры. Вы окунётесь в историю и роскошь этого величественного здания. Исследуете его залы, полюбуетесь произведениями искусства и ценными предметами, увидите Лестницу гигантов и рассмотрите детали убранства.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: билеты во Дворец дожей — €25/чел. (онлайн на сайте музея за 30 дней до экскурсии), €30/чел. (менее чем за 30 дней). Во дворце не смотрят на время билета — только на дату, поэтому можно брать любой слот
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

во вторник, четверг и субботу в 09:30

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный€64
Дети до 7 лет€26
Пенсионеры€56
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У церкви Сан-Джакомо-ди-Риальто
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг и субботу в 09:30
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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