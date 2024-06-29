Познакомьтесь с красавицей Венецией! Вы прогуляетесь по уютным улочкам и переулкам, увидите роскошный мост Риальто, полюбуетесь Гранд-каналом и найдёте одно из старейших кафе в Европе. Оцените роскошь интерьеров Дворца дожей и узнаете, как жили правители.
Мы расскажем, какое влияние оказала Венеция на культуру и торговлю в эпоху Средневековья и как связаны тапки с победой.
Мы расскажем, какое влияние оказала Венеция на культуру и торговлю в эпоху Средневековья и как связаны тапки с победой.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:30
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Экскурсия по городу
Вы пройдёте по мосту Риальто — символу великолепия Венеции — и торговым галереям, где раньше собирались аристократы. Побываете на главной площади и рассмотрите архитектуру базилики Сан-Марко с изумительными мозаиками. Увидите Часовую башню, колонны Святого Марка и Святого Теодора, колокольню Кампаниле и другие символы города. А мы расскажем:
- Какие тапки стали победоносными в 16 веке в одной из битв
- Почему во всём мире бюллетень — знак выборов
- Какими могли быть часы и как двигались их стрелки
- Кто и когда нарушил запрет, преклонил колено и поцеловал руку дожу
- Как венецианцы решили вопрос с возможными побегами преступников
Дворец дожей
Когда-то дворец был резиденцией правителей республики, а сегодня это музей и памятник готической архитектуры. Вы окунётесь в историю и роскошь этого величественного здания. Исследуете его залы, полюбуетесь произведениями искусства и ценными предметами, увидите Лестницу гигантов и рассмотрите детали убранства.
Организационные детали
- Дополнительные расходы: билеты во Дворец дожей — €25/чел. (онлайн на сайте музея за 30 дней до экскурсии), €30/чел. (менее чем за 30 дней). Во дворце не смотрят на время билета — только на дату, поэтому можно брать любой слот
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
во вторник, четверг и субботу в 09:30
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|€64
|Дети до 7 лет
|€26
|Пенсионеры
|€56
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У церкви Сан-Джакомо-ди-Риальто
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг и субботу в 09:30
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алина — ваша команда гидов в Венеции
Провели экскурсии для 3603 туристов
Я культурный медиатор Национального фонда Италии. В туризме с 2012 г. С 2016 с коллегами ежедневно проводили групповые экскурсии для крупной туристической сети, но отказались от такого бездушного подхода вЗадать вопрос
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