Экскурсии в помещении Венеции

Найдено 5 экскурсий в категории «В помещении» в Венеции на русском языке, цены от €67. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Дворец дожей и музеи площади Сан-Марко
Индивидуальная
3 часа
29 отзывов
Индивидуальная экскурсия: Дворец дожей и музеи Венеции
Исследуйте сокровища Венеции: от готической архитектуры Дворца дожей до величия музеев площади Сан-Марко
Сегодня в 13:30
Завтра в 10:00
319 за всё до 8 чел.
Венецианские маски: история и мастер-класс
Индивидуальная
1 час
13 отзывов
Венецианские маски: творческий мастер-класс и погружение в историю
Погрузитесь в мир венецианского искусства, создавая уникальную маску в атмосфере истории и творчества
Начало: У мастерской
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
70 за всё до 2 чел.
Дворец Дожей в Венеции
Групповая
1.5 часа
3 отзыва
Групповая экскурсия по Дворцу дожей в Венеции
Познакомьтесь с историей Венеции через экскурсию по Дворцу дожей. Узнайте о жизни дожей и работе Тайной полиции, посетите музей Коррер и тюрьму
Начало: На набережной в очереди во дворец Дожей
Расписание: ежедневно в 12:15
Сегодня в 12:15
Завтра в 12:15
67 за человека
Музей Ка Реццонико - музей быта 18 го века
Индивидуальная
1.5 часа
1 отзыв
Музей Ка Реццонико в Венеции: экскурсия в мир венецианской знати 18 века
Почувствуйте атмосферу Венеции 18 века, исследуя богатую историю и уникальные экспонаты Музея Ка Реццонико
Начало: Во дворе кде старая гондола
12 июня в 14:00
13 июня в 13:00
134 за всё до 6 чел.
В гости к дворянам - в особняк 15 века
Индивидуальная
1.5 часа
В гости к дворянам - в особняк 15 века
Побывать в интерьерах, достойных музея, но в которых до сих пор живут родовитые венецианцы
Сегодня в 19:00
Завтра в 08:00
250 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Оля
    12 апреля 2024
    Дворец дожей и музеи площади Сан-Марко
    Однозначно рекомендуем! Мы несколько раз уже были в Венеции, но именно Марко удалось очень чётко разложить историю и устройство этого удивительного города! Увлекательно рассказывает, время бежит незаметно.
  • И
    Илья
    7 апреля 2024
    Дворец дожей и музеи площади Сан-Марко
    Марко знает за Венецию, очень хороший русский язык, знание предмета. Очень понравилось.
  • Т
    Татьяна
    2 января 2024
    Венецианские маски: история и мастер-класс
    Прекрасное времяпрепровождения с детьми и не только))) завораживающий процесс изготовления Венецианских масок, наряду с интересными историями их появления. И потрясающие виды по дороге в эту удивительную мастерскую. Спасибо огромное за этот бесценный опыт нашему гиду Анне)))
    Прекрасное времяпрепровождения с детьми и не только))) завораживающий процесс изготовления Венецианских масок, наряду с интересными историямиПрекрасное времяпрепровождения с детьми и не только))) завораживающий процесс изготовления Венецианских масок, наряду с интересными историямиПрекрасное времяпрепровождения с детьми и не только))) завораживающий процесс изготовления Венецианских масок, наряду с интересными историямиПрекрасное времяпрепровождения с детьми и не только))) завораживающий процесс изготовления Венецианских масок, наряду с интересными историямиПрекрасное времяпрепровождения с детьми и не только))) завораживающий процесс изготовления Венецианских масок, наряду с интересными историями
  • Т
    Татьяна
    5 сентября 2023
    Венецианские маски: история и мастер-класс
    Экскурсия была очень интересной, понравилось даже детям (8 и 13 лет). Особенно подкупает индивидуальный подход и спонтанность гида. Самодельный сувенир
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    из родины карнавала хорошая память о городе. Я в Венеции не первый раз, но, кажется, впервые действительно влюбилась в этот город. Спасибо Анне!

  • В
    Владимир
    20 октября 2022
    Дворец дожей и музеи площади Сан-Марко
    Марко, спасибо за Вашу качественную работу. Вы честно и эффективно используйте каждую минуту времени экскурсии и еще успеваете привнести свое личное отношение к истории и настоящему Венеции. Мы оценили Ваши усилия и рады, что познакомились с Вами
  • Е
    Екатерина
    11 сентября 2022
    Дворец Дожей в Венеции
    Все было хорошо, прекрасный экскурсовод, но мне, кажется, что время на эту экскурсию нужно увеличить, так как в 1,5 часа
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    невозможно все охватить, поэтому возникает ощущение спешки и скомканного материала. В нашем случае ещё и замена экскурсовода была, было ощущение, что мы случайно зашли на чужую экскурсию (присоединили нас к другой группе) и этот отрезок был уже последним за день у этих туристов, и нужно было его скорее всем пробежать.

  • С
    Светлана
    16 августа 2019
    Дворец Дожей в Венеции
    Интересная экскурсия. Рекомендую экскурсовода Наталию
  • Е
    Евгения
    17 августа 2018
    Музей Ка Реццонико - музей быта 18 го века
    Кристина увлекла нас своим рассказом. Остались очень довольны. Много знает и готова поделиться своими знаниями. Спасибо. Рекомендую
  • Н
    Наталия
    27 мая 2016
    Дворец Дожей в Венеции
    Я отметила положительные моменты этой экскурсии. С точки зрения содержания экскурсии, нет никаких претензий. Но мне не очень понравилась постоянная
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    самореклама Натальи, разговоры о деньгах, навязчивые предложения продолжить экскурсию, при условии, что я не забуду, что её час стоит 60 Евро. Думаю, в этом плане, Наталья должна вести себя скромнее, дипломатичнее. Мне не было понятно, почему я должна была платить за билет Натальи во Дворец Дожей, она же лицензированный гид. Это не должно ложится на плечи туристов.

Ответы на вопросы от путешественников по Венеции в категории «В помещении»

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  2. Сан-Марко
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  6. Набережная
  7. Гранд-канал
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Сколько стоит экскурсия по Венеции в июне 2024
Сейчас в Венеции в категории "В помещении" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 67 до 319. Туристы уже оставили гидам 46 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Экскурсии на русском языке в Венеции (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 5 экскурсий на 2024 год по теме «В помещении», 46 ⭐ отзывов, цены от €67. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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