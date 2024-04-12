1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальная экскурсия: Дворец дожей и музеи Венеции
Исследуйте сокровища Венеции: от готической архитектуры Дворца дожей до величия музеев площади Сан-Марко
Сегодня в 13:30
Завтра в 10:00
€319 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
1 час
Венецианские маски: творческий мастер-класс и погружение в историю
Погрузитесь в мир венецианского искусства, создавая уникальную маску в атмосфере истории и творчества
Начало: У мастерской
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€70 за всё до 2 чел.
Групповая
1.5 часа
Групповая экскурсия по Дворцу дожей в Венеции
Познакомьтесь с историей Венеции через экскурсию по Дворцу дожей. Узнайте о жизни дожей и работе Тайной полиции, посетите музей Коррер и тюрьму
Начало: На набережной в очереди во дворец Дожей
Расписание: ежедневно в 12:15
Сегодня в 12:15
Завтра в 12:15
€67 за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Музей Ка Реццонико в Венеции: экскурсия в мир венецианской знати 18 века
Почувствуйте атмосферу Венеции 18 века, исследуя богатую историю и уникальные экспонаты Музея Ка Реццонико
Начало: Во дворе кде старая гондола
12 июня в 14:00
13 июня в 13:00
€134 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
В гости к дворянам - в особняк 15 века
Побывать в интерьерах, достойных музея, но в которых до сих пор живут родовитые венецианцы
Сегодня в 19:00
Завтра в 08:00
€250 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООля12 апреля 2024Однозначно рекомендуем! Мы несколько раз уже были в Венеции, но именно Марко удалось очень чётко разложить историю и устройство этого удивительного города! Увлекательно рассказывает, время бежит незаметно.
- ИИлья7 апреля 2024Марко знает за Венецию, очень хороший русский язык, знание предмета. Очень понравилось.
- ТТатьяна2 января 2024Прекрасное времяпрепровождения с детьми и не только))) завораживающий процесс изготовления Венецианских масок, наряду с интересными историями их появления. И потрясающие виды по дороге в эту удивительную мастерскую. Спасибо огромное за этот бесценный опыт нашему гиду Анне)))
- ТТатьяна5 сентября 2023Экскурсия была очень интересной, понравилось даже детям (8 и 13 лет). Особенно подкупает индивидуальный подход и спонтанность гида. Самодельный сувенир
- ВВладимир20 октября 2022Марко, спасибо за Вашу качественную работу. Вы честно и эффективно используйте каждую минуту времени экскурсии и еще успеваете привнести свое личное отношение к истории и настоящему Венеции. Мы оценили Ваши усилия и рады, что познакомились с Вами
- ЕЕкатерина11 сентября 2022Все было хорошо, прекрасный экскурсовод, но мне, кажется, что время на эту экскурсию нужно увеличить, так как в 1,5 часа
- ССветлана16 августа 2019Интересная экскурсия. Рекомендую экскурсовода Наталию
- ЕЕвгения17 августа 2018Кристина увлекла нас своим рассказом. Остались очень довольны. Много знает и готова поделиться своими знаниями. Спасибо. Рекомендую
- ННаталия27 мая 2016Я отметила положительные моменты этой экскурсии. С точки зрения содержания экскурсии, нет никаких претензий. Но мне не очень понравилась постоянная
Ответы на вопросы от путешественников по Венеции в категории «В помещении»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Венеции
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
Какие места ещё посмотреть в Венеции
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Венеции в июне 2024
Сейчас в Венеции в категории "В помещении" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 67 до 319. Туристы уже оставили гидам 46 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Экскурсии на русском языке в Венеции (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 5 экскурсий на 2024 год по теме «В помещении», 46 ⭐ отзывов, цены от €67. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август