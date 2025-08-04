Венеция с водной стороны: прогулка на лодке по Гранд-каналу

Откройте для себя главные шедевры и атмосферу Венеции во время прогулки на моторной лодке по Большому каналу.
Описание водной прогулкиГлавная водная магистраль города Сядьте в моторную лодку и отправьтесь в незабываемое путешествие по Большому каналу Венеции — «парадной улице» города. Полюбуйтесь десятками палаццо, величественными особняками, красивейшими церквями и знаменитыми мостами, которые создают неповторимую атмосферу этой водной столицы. Величие мостов и дворцов Вы увидите легендарный мост Риальто — старейший и самый известный мост Венеции, а также современный стеклянный мост Делла Конституционе с необычной архитектурой. Проплывёте мимо патрицианских домов, где располагаются художественные коллекции, музеи и университеты, заглянете на фасады главных городских учреждений — Ка-Гранде и Ка-Бальби. На вашем пути будет знаменитый отель Gritti, оживлённое казино Ca-Vendramin Caliergi и роскошный дворец Ca-Pisani Moretta. Атмосфера и религия Завершит ваше знакомство с Венецией проход мимо исторических международных сообществ, таких как Fondaco dei Tedeschi, и впечатляющей базилики Мадонна делла Салюте — одного из самых узнаваемых религиозных сооружений города. Вас ожидает яркое водное приключение с лучшими видами и уникальной атмосферой Венеции.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Гранд-канал
- Мост Риальто
- Мост Делла Конституционе
- Дома патрициев
- Ка-Гранде
- Ка-Бальби
- Отель Gritti
- Казино Ca-Vendramin Caliergi
- Дворец Ca-Pisani Moretta
- Fondaco dei Tedeschi
- Базилика Мадонна делла Салюте
Что включено
- Прогулка на лодке
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Еда и напитки
Место начала и завершения?
S. Marco, Riva degli Schiavoni, 30124 Venezia VE, Italy
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Александр
4 авг 2025
Замечательное занятие, чтобы увидеть Венецию с воды. Тур красивый и удобный для навигации. Очень рекомендуем!
Ю
Юрий
16 янв 2025
Гид хорошо разбирался в истории зданий и окружающей Венецию атмосфере, свободно говорил по-английски. Отличное времяпрепровождение и отличный способ узнать больше о Гранд-канале и знаменитой архитектуре.
П
Полина
30 апр 2024
Нам очень понравилось — информативно, комфортно и идеально по времени.
Л
Лада
4 мар 2024
Отличный способ увидеть Венецию, прокатившись по Гранд-каналу. По моему мнению, это даже лучше, чем катание на гондоле. Рекомендуем забронировать!
