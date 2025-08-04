Венеция с водной стороны: прогулка на лодке по Гранд-каналу

Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Откройте для себя главные шедевры и атмосферу Венеции во время прогулки на моторной лодке по Большому каналу.



Описание водной прогулки Главная водная магистраль города Сядьте в моторную лодку и отправьтесь в незабываемое путешествие по Большому каналу Венеции — «парадной улице» города. Полюбуйтесь десятками палаццо, величественными особняками, красивейшими церквями и знаменитыми мостами, которые создают неповторимую атмосферу этой водной столицы. Величие мостов и дворцов Вы увидите легендарный мост Риальто — старейший и самый известный мост Венеции, а также современный стеклянный мост Делла Конституционе с необычной архитектурой. Проплывёте мимо патрицианских домов, где располагаются художественные коллекции, музеи и университеты, заглянете на фасады главных городских учреждений — Ка-Гранде и Ка-Бальби. На вашем пути будет знаменитый отель Gritti, оживлённое казино Ca-Vendramin Caliergi и роскошный дворец Ca-Pisani Moretta. Атмосфера и религия Завершит ваше знакомство с Венецией проход мимо исторических международных сообществ, таких как Fondaco dei Tedeschi, и впечатляющей базилики Мадонна делла Салюте — одного из самых узнаваемых религиозных сооружений города. Вас ожидает яркое водное приключение с лучшими видами и уникальной атмосферой Венеции.

Что включено Прогулка на лодке Что не входит в цену Личные расходы

Еда и напитки Место начала и завершения? S. Marco, Riva degli Schiavoni, 30124 Venezia VE, Italy Когда и сколько длится? Когда: Выберите удобную дату из расписания Экскурсия длится около 1 часа Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.