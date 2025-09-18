Мои заказы

Венеция с воды: прогулка на лодке

Погрузитесь в атмосферу Венеции, проплывая мимо её величественных дворцов и церквей. Узнайте историю города с борта лодки, как это делают местные жители
Венеция с воды открывается по-новому! Прогулка на лодке по Гранд-каналу позволит увидеть знаменитые дворцы, такие как Ca «d» Oro и Fondaco dei Tedeschi, а также мост Риальто.

Опытный капитан проведет вас
по узким каналам, где скрыты гондольные мастерские и другие секретные места. В ходе экскурсии расскажут о строительстве города и его лодках-гондолах. Это уникальная возможность узнать тайны Венеции и сделать незабываемые фотографии

5
2 отзыва

6 причин купить эту прогулку

  • 🌊 Вид на Венецию с воды
  • 🏛️ Дворцы Гранд-канала
  • 🌉 Мост Риальто
  • 🛶 Узкие каналы и секретные места
  • 📸 Возможность сделать уникальные фото
  • 🕰️ Истории и тайны города
Венеция с воды: прогулка на лодке© Юлия
Венеция с воды: прогулка на лодке© Юлия
Венеция с воды: прогулка на лодке© Юлия

Что можно увидеть

  • Ca’ d’Oro
  • Fondaco dei Tedeschi
  • Ca’ Da Mosto
  • Ca’ Dario
  • Палаццо Контарини-Фазан
  • Мост Риальто
  • Santa Maria della Salute
  • San Stae

Описание водной прогулки

Вы увидите все дворцы Гранд-канала:

  • Знаменитый Золотой Дворец — Ca’ d’Oro
  • Казино — палаццо Vendramin Calerghi, где провел свои последние годы Рихард Вагнер
  • Дворец постройки начала 1200-х Fondaco dei Tedeschi
  • Одно из самых старых палаццо на Гранд Канале — Ca’ Da Mosto, где останавливались члены семьи Романовых
  • Проклятый дворец Ca’ Dario
  • Палаццо Контарини-Фазан — оно же «Дом Дездемоны»
  • И многие другие

А ещё вас ждут:

  • Вид с воды на знаменитый мост Риальто и оживленную зона рынка Риальто. Обязательно пройдём на лодке под мостом!
  • Роскошь храмов Гранд-канала: шедевр творчества Бальдасара Лонгены — Santa Maria della Salute, пышность барокко церкви San Stae
  • Секретные места, спрятанные в узких венецианских каналах. Например, гондольная мастерская
  • Венецианские дома, улочки, проплывающие гондолы и многое другое

По дороге я расскажу вам:

  • о дворцах и церквях на Гранд-канале
  • как был построен город
  • всё про традиционные лодки — гондолы

И поделюсь необычными и даже курьёзными историями — ведь дворцы хранят множество тайн прошлого!

Организационные детали

  • Лодка — это открытое пространство. В случае неблагоприятной погоды (сильный ветер и дождь, шторм, высокая волна), поездка может быть отменена — в качестве альтернативы возможна пешеходная 2,5 ч. прогулка по городу
  • Полчаса мы будем плыть по Гранд-каналу, ещё полчаса — по небольшим каналам
  • Можно взять с собой просекко или вино и бокалы, если вы хотите сделать красивые фотографии;)

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе Dorsoduro
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия
Юлия — ваш гид в Венеции
Провела экскурсии для 839 туристов
Меня зовут Юлия, я живу в Венеции уже восьмой год и являюсь официальным туристическим сопровождающим с лицензией на работу. В 2020 году закончила магистратуру в Государственном университете г. Падуя по специальности «Теоретическая лингвистика», говорю на русском, английском и итальянском. Не первый год работаю с англоговорящими группами. Я очень люблю свой город и надеюсь передать вам частичку моего восхищения Венецией:) Увидимся!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
М
Максим
18 сен 2025
Интересная экскурсия, необычные факты о жизни венецианцев и знаменитых гостей города
Ю
Юлия
16 сен 2025
Суперэкскурсия, оригинальная подача, интересные факты и забота о комфорте клиента. Большое спасибо!!!

Входит в следующие категории Венеции

