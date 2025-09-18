Юлия — ваш гид в Венеции

Провела экскурсии для 839 туристов

Меня зовут Юлия, я живу в Венеции уже восьмой год и являюсь официальным туристическим сопровождающим с лицензией на работу. В 2020 году закончила магистратуру в Государственном университете г. Падуя по специальности «Теоретическая лингвистика», говорю на русском, английском и итальянском. Не первый год работаю с англоговорящими группами. Я очень люблю свой город и надеюсь передать вам частичку моего восхищения Венецией:) Увидимся!