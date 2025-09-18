Венеция с воды открывается по-новому! Прогулка на лодке по Гранд-каналу позволит увидеть знаменитые дворцы, такие как Ca «d» Oro и Fondaco dei Tedeschi, а также мост Риальто.
Опытный капитан проведет вас
6 причин купить эту прогулку
- 🌊 Вид на Венецию с воды
- 🏛️ Дворцы Гранд-канала
- 🌉 Мост Риальто
- 🛶 Узкие каналы и секретные места
- 📸 Возможность сделать уникальные фото
- 🕰️ Истории и тайны города
Что можно увидеть
- Ca’ d’Oro
- Fondaco dei Tedeschi
- Ca’ Da Mosto
- Ca’ Dario
- Палаццо Контарини-Фазан
- Мост Риальто
- Santa Maria della Salute
- San Stae
Описание водной прогулки
Вы увидите все дворцы Гранд-канала:
- Знаменитый Золотой Дворец — Ca’ d’Oro
- Казино — палаццо Vendramin Calerghi, где провел свои последние годы Рихард Вагнер
- Дворец постройки начала 1200-х Fondaco dei Tedeschi
- Одно из самых старых палаццо на Гранд Канале — Ca’ Da Mosto, где останавливались члены семьи Романовых
- Проклятый дворец Ca’ Dario
- Палаццо Контарини-Фазан — оно же «Дом Дездемоны»
- И многие другие
А ещё вас ждут:
- Вид с воды на знаменитый мост Риальто и оживленную зона рынка Риальто. Обязательно пройдём на лодке под мостом!
- Роскошь храмов Гранд-канала: шедевр творчества Бальдасара Лонгены — Santa Maria della Salute, пышность барокко церкви San Stae
- Секретные места, спрятанные в узких венецианских каналах. Например, гондольная мастерская
- Венецианские дома, улочки, проплывающие гондолы и многое другое
По дороге я расскажу вам:
- о дворцах и церквях на Гранд-канале
- как был построен город
- всё про традиционные лодки — гондолы
И поделюсь необычными и даже курьёзными историями — ведь дворцы хранят множество тайн прошлого!
Организационные детали
- Лодка — это открытое пространство. В случае неблагоприятной погоды (сильный ветер и дождь, шторм, высокая волна), поездка может быть отменена — в качестве альтернативы возможна пешеходная 2,5 ч. прогулка по городу
- Полчаса мы будем плыть по Гранд-каналу, ещё полчаса — по небольшим каналам
- Можно взять с собой просекко или вино и бокалы, если вы хотите сделать красивые фотографии;)
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе Dorsoduro
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Венеции
Провела экскурсии для 839 туристов
Меня зовут Юлия, я живу в Венеции уже восьмой год и являюсь официальным туристическим сопровождающим с лицензией на работу. В 2020 году закончила магистратуру в Государственном университете г. Падуя по специальности «Теоретическая лингвистика», говорю на русском, английском и итальянском. Не первый год работаю с англоговорящими группами. Я очень люблю свой город и надеюсь передать вам частичку моего восхищения Венецией:) Увидимся!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Максим
18 сен 2025
Интересная экскурсия, необычные факты о жизни венецианцев и знаменитых гостей города
Ю
Юлия
16 сен 2025
Суперэкскурсия, оригинальная подача, интересные факты и забота о комфорте клиента. Большое спасибо!!!
Входит в следующие категории Венеции
