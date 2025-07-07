Входной билет без очереди в базилику Святого Марка - это возможность насладиться архитектурным шедевром Венеции без лишних ожиданий. Погрузитесь в мир византийского искусства, любуясь золотыми мозаиками и замысловатыми скульптурами.
Билет включает аудиогид, который поможет глубже понять историческое и религиозное значение каждого элемента.
Удобный вход позволяет максимально эффективно использовать время, исследуя внутреннее убранство и культурное наследие этого уникального места
Билет включает аудиогид, который поможет глубже понять историческое и религиозное значение каждого элемента.
Удобный вход позволяет максимально эффективно использовать время, исследуя внутреннее убранство и культурное наследие этого уникального места
6 причин купить этот билет
- ⏩ Вход без очереди
- 🎧 Аудиогид на смартфоне
- 🏛 Византийская архитектура
- 🌟 Золотые мозаики
- 🕰 Экономия времени
- 📱 Удобный электронный билет
Что можно увидеть
- Базилика Святого Марка
Описание билета
Что вас ожидает: Сделайте свое посещение базилики Святого Марка в Венеции более совершенным с помощью нашего эксклюзивного билета для прохода без очереди, который позволит вам максимально эффективно провести время, исследуя этот архитектурный шедевр. Минуйте очереди и погрузитесь прямо в сердце богатой истории и культурного наследия Венеции. Ваше путешествие начинается с плавного входа, позволяющего вам сразу же насладиться захватывающим дух внешним видом базилики Святого Марка. Итало-византийский дизайн базилики, украшенный замысловатыми скульптурами и мраморными колоннами, представляет собой визуальный праздник, задающий тон чудесам, скрывающимся внутри. Внутри вы откроете для себя непревзойденную красоту золотых мозаик базилики, каждая из которых рассказывает уникальную историю, имеющую религиозное и историческое значение. Получите более глубокое представление о сложных деталях архитектуры и эволюции базилики. Важная информация:
- Чтобы получить доступ к аудиогиду, вам нужно будет загрузить приложение на свой смартфон.
- Ближе к вечеру за день до бронирования окончательный билет будет отправлен по электронной почте и/или через сообщение Whats.
- App.
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App. Чтобы войти в базилику Святого Марка, вам просто нужно показать билет у главного входа, не распечатывая его Не подходит для:
• Люди с ограниченными возможностями передвижения • Люди в инвалидных креслах Возьмите с собой:
• Комфортная обувь • Наушники Запрещено:
Шорты • Чемоданы и большие сумки • Майки.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Вход без очереди в базилику Святого Марка
- Аудиогид в вашем телефоне
Что не входит в цену
- Доступ в Пала д’Оро (5 евро)
- Доступ в музей Святого Марка и Лоджию Кавалли (7 евро)
- Доступ во Дворец Дожей
- Встреча в отеле и высадка
Место начала и завершения?
P. za San Marco, 328, 30124 Venezia VE, Italy
Когда начало
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Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Важная информация
- Чтобы получить доступ к аудиогиду, вам нужно будет загрузить приложение на свой смартфон
- Ближе к вечеру за день до бронирования окончательный билет будет отправлен по электронной почте и/или через сообщение WhatsApp. Проверьте спам, если вы не получили электронное письмо, или еще раз проверьте сообщение WhatsApp. Чтобы войти в базилику Святого Марка, вам просто нужно показать билет у главного входа, не распечатывая его
- Не подходит для:
- Люди с ограниченными возможностями передвижения
- Люди в инвалидных креслах
- Возьмите с собой:
- Комфортная обувь
- Наушники
- Запрещено:
- Шорты
- Чемоданы и большие сумки
- Майки
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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