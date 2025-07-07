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Вход без очереди в базилику Святого Марка и аудиогид

Погрузитесь в атмосферу Венеции, минуя очереди в базилику Святого Марка. Оцените византийскую архитектуру и узнайте её историю с аудиогидом
Входной билет без очереди в базилику Святого Марка - это возможность насладиться архитектурным шедевром Венеции без лишних ожиданий. Погрузитесь в мир византийского искусства, любуясь золотыми мозаиками и замысловатыми скульптурами.

Билет включает аудиогид, который поможет глубже понять историческое и религиозное значение каждого элемента.

Удобный вход позволяет максимально эффективно использовать время, исследуя внутреннее убранство и культурное наследие этого уникального места

6 причин купить этот билет

  • ⏩ Вход без очереди
  • 🎧 Аудиогид на смартфоне
  • 🏛 Византийская архитектура
  • 🌟 Золотые мозаики
  • 🕰 Экономия времени
  • 📱 Удобный электронный билет
Вход без очереди в базилику Святого Марка и аудиогид
Вход без очереди в базилику Святого Марка и аудиогид
Вход без очереди в базилику Святого Марка и аудиогид
Ближайшие даты:
7
июл8
июл9
июл10
июл11
июл12
июл13
июл
Время начала: 11:00

Что можно увидеть

  • Базилика Святого Марка

Описание билета

Что вас ожидает: Сделайте свое посещение базилики Святого Марка в Венеции более совершенным с помощью нашего эксклюзивного билета для прохода без очереди, который позволит вам максимально эффективно провести время, исследуя этот архитектурный шедевр. Минуйте очереди и погрузитесь прямо в сердце богатой истории и культурного наследия Венеции. Ваше путешествие начинается с плавного входа, позволяющего вам сразу же насладиться захватывающим дух внешним видом базилики Святого Марка. Итало-византийский дизайн базилики, украшенный замысловатыми скульптурами и мраморными колоннами, представляет собой визуальный праздник, задающий тон чудесам, скрывающимся внутри. Внутри вы откроете для себя непревзойденную красоту золотых мозаик базилики, каждая из которых рассказывает уникальную историю, имеющую религиозное и историческое значение. Получите более глубокое представление о сложных деталях архитектуры и эволюции базилики. Важная информация:
  • Чтобы получить доступ к аудиогиду, вам нужно будет загрузить приложение на свой смартфон.
  • Ближе к вечеру за день до бронирования окончательный билет будет отправлен по электронной почте и/или через сообщение Whats.
  • App.
Проверьте спам, если вы не получили электронное письмо, или еще раз проверьте сообщение Whats

App. Чтобы войти в базилику Святого Марка, вам просто нужно показать билет у главного входа, не распечатывая его Не подходит для:

• Люди с ограниченными возможностями передвижения • Люди в инвалидных креслах Возьмите с собой:

• Комфортная обувь • Наушники Запрещено:

Шорты • Чемоданы и большие сумки • Майки.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Вход без очереди в базилику Святого Марка
  • Аудиогид в вашем телефоне
Что не входит в цену
  • Доступ в Пала д’Оро (5 евро)
  • Доступ в музей Святого Марка и Лоджию Кавалли (7 евро)
  • Доступ во Дворец Дожей
  • Встреча в отеле и высадка
Место начала и завершения?
P. za San Marco, 328, 30124 Venezia VE, Italy
Когда начало
См. календарь
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Важная информация
  • Чтобы получить доступ к аудиогиду, вам нужно будет загрузить приложение на свой смартфон
  • Ближе к вечеру за день до бронирования окончательный билет будет отправлен по электронной почте и/или через сообщение WhatsApp. Проверьте спам, если вы не получили электронное письмо, или еще раз проверьте сообщение WhatsApp. Чтобы войти в базилику Святого Марка, вам просто нужно показать билет у главного входа, не распечатывая его
  • Не подходит для:
  • Люди с ограниченными возможностями передвижения
  • Люди в инвалидных креслах
  • Возьмите с собой:
  • Комфортная обувь
  • Наушники
  • Запрещено:
  • Шорты
  • Чемоданы и большие сумки
  • Майки
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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