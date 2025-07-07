Что вас ожидает: Сделайте свое посещение базилики Святого Марка в Венеции более совершенным с помощью нашего эксклюзивного билета для прохода без очереди, который позволит вам максимально эффективно провести время, исследуя этот архитектурный шедевр. Минуйте очереди и погрузитесь прямо в сердце богатой истории и культурного наследия Венеции. Ваше путешествие начинается с плавного входа, позволяющего вам сразу же насладиться захватывающим дух внешним видом базилики Святого Марка. Итало-византийский дизайн базилики, украшенный замысловатыми скульптурами и мраморными колоннами, представляет собой визуальный праздник, задающий тон чудесам, скрывающимся внутри. Внутри вы откроете для себя непревзойденную красоту золотых мозаик базилики, каждая из которых рассказывает уникальную историю, имеющую религиозное и историческое значение. Получите более глубокое представление о сложных деталях архитектуры и эволюции базилики. Важная информация:

Чтобы получить доступ к аудиогиду, вам нужно будет загрузить приложение на свой смартфон.

Ближе к вечеру за день до бронирования окончательный билет будет отправлен по электронной почте и/или через сообщение Whats.

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App. Чтобы войти в базилику Святого Марка, вам просто нужно показать билет у главного входа, не распечатывая его Не подходит для:

• Люди с ограниченными возможностями передвижения • Люди в инвалидных креслах Возьмите с собой:

• Комфортная обувь • Наушники Запрещено:

Шорты • Чемоданы и большие сумки • Майки.